Vim Avia iflas etti 100 bin Rus turist ortada kaldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkenin en büyük 10 havayolu şirketinden biri olan Vim Avia'nin dünya genelinde onlarca charter uçuşu iptal ettiğini belirtti.
İptaller nedeniyle tatil planlayan binlerce turistin ortada kaldığı ve hâlihazırda tatil yapanların da evlerine geri dönememe tehlikesi yaşadığı vurgulandı.
Vim-Avia yaz başında, 3-15 Haziran arasında çok sayıda Antalya uçuşunu iptal etmişti.
VIM-Avia ALICI BEKLİYOR
VIM-Avia dün yaptığı açıklamada işletme sermayesinin tükendiğini, finansmanın durduğunu ve havalimanlarındaki hizmetlerinin askıya alındığını açıklayarak devletten ve turizm sektöründen yardım beklediklerini açıkladı.
Facebook üzerinden yapılan açıklamada ilave kaynak olmadan firmanın operasyonlarına yeniden başlama imkânının olmadığı ve dışarıdan bir alıcı arandığını da belirtildi.
- Havayolunun operasyonlarını durdurmak turizmi ve havacılığı çökertir ve bu da yetkililerin, turizm kuruluşlarının saygınlığına büyük darbe vurmakla kalmaz sıradan insanları da mutsuz eder. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)
ATOR'un tahminlerine göre VIM-Avia yaz sezonunun sonuna dek 200 bin yolcuya karşı taahhütte bulunmuş durumda. Bunlardan 100 bini Rusya içerisinde ve dışında tatil yapan müşteriler.
SEFERLERİN MALİYETİ 10 MİLYON DOLAR
2018 Dünya Kupası öncesinde bu gelişmenin Rusya'nın saygınlığını kötü etkileyeceğini belirten uzmanlar, tek bir havayolu lirketinin durumu yüzünden binlerce Rus vatandaşının ve turizm hizmetleri tüketicisinin kurban edilemeyeceğini savunuyor.
Şirketin adı geçtiğimiz günlerde yolcularının paralarının çalınmasıyla gündeme gelmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.
Öte yandan VIM-Avia'nın iptallerinden kaynaklı maddi zararı tur operatörlerinin tek başına tazmin edemeyeceğini bildirildi. ATOR verilerine göre iptal edilen seferlerin maliyeti 10 milyon dolar ve Rusya hükümetinin desteği şart.
VIM-Avia'nın son açıkladığı verilere göre şirket yılda 1.6 milyon yolcu taşıyor ve 10 bin 520 adedi tarifeli olmak üzere senede 11 bin 414 uçuşu var. 2016 rakamlarına göre 27 uçaklık filosu bulunan VIM Airlines, yaz başında birim fiyatı 91 milyon dolar olan 15 Irkut Mc-21-300S model uçağı kiralamak için de niyet mektubu vermişti.
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