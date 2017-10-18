Güverteci İsmail Sungur, uzun yıllar gemi üzerinde, ailesini ancak 8 ayda bir kez görerek uzak ülkelere seyahat edip çalıştı. Denizlere veda ettikten sonra “Artık aileme kavuştum” dediğinde ise Karayolları işçisiydi.
İstanbul’da insanların hafta sonunu fırsat bilerek gece eğlendikleri saatlerde, TEM Otoyolu Bayrampaşa Otogarı ayrımında, metrelerce yükseklikteki bir vincin sepetinde yol aydınlatılması için çalışan 2 işçiden biriydi. Vinç devrildi, mesai arkadaşı Zafer Keskin yaralanırken, 51 yaşındaki İsmail Sungur olay yerinde hayatını kaybetti.
‘KOLLAR ARIZALIYDI’
Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre ölüm kayıtlara “İş kazası” olarak geçti ancak İsmail Sungur'un ailesi olaya “İş cinayeti” diyor. Eşinin ardından gözyaşı döken Meryem Sungur, “Sokakları aydınlattı ama ölümüyle benim gündüzümü gece etti. İsmail ölmeden önceki günlerde telefonda diğer arkadaşlarına sepetteki kollarda bir arıza olduğunu söylüyordu. Bu olayın üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. 33 yıllık evli, 3 çocuk sahibi Sungur’un evine gittiğimizde eşi Meryem Sungur, 2 torunu iki yanında gözyaşı döküyordu. Önce İsmail Sungur’un nasıl neşeli, nasıl iyi bir insan olduğunu anlattı uzun uzun. Nasıl güzel kemençe çaldığından, Karadeniz oyunları oynarken nasıl kendinden geçtiğinden söz etti.
“Buna kimse ‘İş kazası’ demesin. İsmail cinayete kurban gitti” diyen Meryem Sungur, şöyle devam etti: “Hangi çağda yaşıyoruz? Geçen yılbaşında da Karayolları’ndan 2 işçi paramparça olmuştu. Kocamın kanını yerde bırakmayacağım. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım.”
YÜREK PARÇALADI
Babaannesi konuşurken, dedesinin yatak odasına gidip ceketine sarılan 8 yaşındaki Sude’nin “Şimdi ben kime sarılacağım? Kim beni bu kadar çok sevecek. Bana ‘Aşkım’ deyip arabada şarkılar çalacak? Dedem seni çok seviyorum” feryatları yürekleri parçaladı.
- Meryem Sungur
- İsmail Sungur
- istanbul
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Misafir 2 saat önceYazıklar olsun. Hakınızı arayın. En azından torunların hatırı için vazgeçmeyin.00
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Misafir 21 saat öncekarayolları açıklama yapsın..düzgün bir açıklama.kadının iddaaları doğrumu00
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Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 09:02yazıklar olsun bizim insanlarımıza yıllardır bu hukuk ve adaletsizliği reva gören böylesi açgözlü ve çıkarcı insanlara.00