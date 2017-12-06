Vincent Janssen Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı

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Biz buna gerçekten çok inanıyoruz. Böyle bir konuda kafamızda en ufak bir şüphe olursa başarılı olabilmeniz mümkün değildir. Hedefimiz budur. Sezona kötü başlamamıza rağmen isteğimizde, hedefimizde herhangi bir sapma hiç olmadı.