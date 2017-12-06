Vincent Janssen Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlattı
06.12.2017 - 11:10 | Güncelleme:
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İngiliz devi Tottenham’ın 2016 yılında tam 22 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Vincent Janssen’in, Fenerbahçe’de neler yapabileceği bu sezonun en çok merak edilen konularından biriydi.
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Halen Türkiye’nin en pahalı futbolcusu olan Hollandalı santrfor, kendisine bu paraların boşa ödenmediğini henüz 2 ay geçmeden kanıtladı.
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Fenerbahçe’de oynadığı 11 resmi maçta 3 gol atıp, 5 asist yapan Janssen, skora katkısından çok savaşçılığı, enerjisi ve takım arkadaşlarıyla yaptığı yardımlaşmalarla herkesten olumlu not alıyor.
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Sezonun en başarılı transferleri arasında yer alan Vincent Janssen, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
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-Bütün Fenerbahçelilerin aklında sadece şampiyonluk var. Hepsi 4. yıldızı takmayı düşlüyor. Sen ne düşünüyorsun?
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‘Dördüncü yıldızı bu yıl takmak istiyor musun, kulübün tarihine geçmek istiyor musun?’ sorusuna tek kelimeyle cevap verebilirim; takmak istiyor musun değil, takacağız.
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Biz buna gerçekten çok inanıyoruz. Böyle bir konuda kafamızda en ufak bir şüphe olursa başarılı olabilmeniz mümkün değildir. Hedefimiz budur. Sezona kötü başlamamıza rağmen isteğimizde, hedefimizde herhangi bir sapma hiç olmadı.
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Kendimize güveniyor, inanıyor ve bu hedef için çalışmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe’nin 3 yıllık şampiyonluk özlemine son verip bu zinciri kıracağız.
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-Aykut Kocaman’ın takım üzerindeki etkisi nedir?
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Aykut Hoca takımımız için çok önemli bir isim. Geleli çok fazla bir süre olmamasına rağmen takımın çehresini çok fazla değiştirdi. Her an onun etkisini hissediyoruz.
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Bize sürekli tavsiyelerde, taktik bilgilendirmelerde bulunuyor. Bunun da yavaş yavaş saha sonuçlarına yansıdığını görüyorsunuz. Bize tecrübesiyle daha büyük katkıları olacaktır. Buna eminim.
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-AZ Alkmaar’da son derece başarılı, Tottenham’da ise biraz silik bir performansın vardı. Ama Fenerbahçe’de çok fitsin. Bunun sebeplerini anlatır mısın?
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Tottenham’a sürekli oynama umudu ve isteğiyle transfer oldum. Profesyonel bir futbolcu olarak her maç oynamazsanız fit kalmanız, iyi bir ritmde kalmanız pek kolay olmuyor.
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Tottenham’da pek fazla forma şansı bulamayınca ritmimi yakalayamadım ve bu yüzden de fit kalamadım. Fenerbahçe’ye geldikten sonra yoğun ve iyi antrenmanlar yapmaya başladım.
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Bu sıkı çalışmaların üzerine, sürekli oynama şansını da yakalayınca gerçek ritmimi yakaladım.
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-Aziz Yıldırım'ı nasıl tanımlarsın?
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Başkanımız Aziz Yıldırım bizi çok motive eden bir isim. Kendisini çok detaylı tanımasam da kulüp için çok önemli biri olduğunu biliyorum.
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Kendisini tanımlamam gerekirse; çok arkadaş canlısı, dürüst ve her zaman doğruları söyleyen birisi. Ayrıca çok disiplinli olduğunu söylemem gerekir.
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Biz işimizi iyi yapmalıyız. Başkan bu konuda da çok motive edici.
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-Fenerbahçe’de kiralık olarak oynuyorsun; Kulüp sezon sonu sözleşmeni uzatmak isterse yaklaşımın ne olur?
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Böyle bir teklif alırsam ne yaparım diye zaman zaman düşünüyorum tabii ki. Ancak bunu konuşmak için henüz çok erken. Şimdi işime odaklanmalıyım.
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Takım için üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Sezon sonunda duruma bakıp değerlendirme imkanımız olacaktır elbette. Ancak şu bir gerçek ki, burada geçirdiğim süreden çok büyük zevk alıyorum.
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-Türkiye’de yabancı futbolcu transferinin serbest olması çok tartışılıyor. Yabancı bir oyuncu olarak bu konuya bakışın nedir?
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Yabancı futbolcu sayısının fazlalığı konusunda çok fazla fikir sahibi değilim. Ancak limitin kısıtlı olmaması benim için önemli bir şans.
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Bu sayede oynama şansı buluyorum. Ayrıca bu sayede Türkiye ligine çok sayıda kaliteli oyuncunun gelme fırsatı oluyor. Türkiye liginin çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum...
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-Yaklaşık iki aydır Türkiye’desin; Fenerbahçe ve İstanbul hakkındaki düşüncelerin neler?
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Türkiye’ye gelmeden önce de Fenerbahçe’yi çok iyi tanıyordum. Hollanda da çok sayıda Türk yaşıyor. Benim de çocukken çok sayıda Türk arkadaşlarım oldu. Türk takımları hakkında ilk bilgileri çocukluk arkadaşlarımdan almıştım.
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Ancak bilginiz elbette sınırlı kalıyor. Geldikten sonra ise bütün düşüncelerim çok pozitife dönüştü. Burada kendimi evimde hissediyorum. Fenerbahçe’ye geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana çok iyi davrandı.
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İstanbul’da yaşamaktan dolayı çok büyük keyif alıyorum. İstanbul’da yapılacak, keşfedilecek o kadar çok şey var ki... Her yer tarih. Halkınızın kültürünü ve tarihini öğrenmeye çalışıyorum.
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Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ve Ayasofya’yı gezdim. Yemeklerden kebap, yoğurtlu iskender, sarmayı yedim ve çok beğendim. Bir de arkadaşlarımın önerisiyle goralı yedim, onu da gerçekten çok beğendim!
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-F.Bahçe’de daha önce oynayan Hollandalı futbolcuların performansı hakkında bilgin var mı?
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Tabii ki... Van Hooijdonk hayran olduğum büyük bir futbolcu. Fenerbahçe’de büyük başarılar elde ettiğini biliyorum. Ben de iyi anılmak için elimden geleni yapacağım.
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-Taraftarla ilgili düşüncelerin?
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Efsane taraftarımızı sadece Beşiktaş maçında görebildim. Stadın tamamı doluydu. Umarım bundan sonraki her maçta da dolar.
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-Formalarını giydiğin AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçe’yi karşılaştırır mısın?
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Az Alkmaar daha rahat, taraftar baskısının az hissedildiği bir kulüp. Tottenham ise İngiltere’nin en büyük kulüplerinden biri. Çok fazla taraftarı var.
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Fenerbahçe de çok büyük ve inanılmaz bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp. Dünyanın her yerinde Fenerbahçeli görebiliyorsunuz.. Üçünde de forma giymekten büyük zevk aldım.
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-Adana Demirspor’u 6-0 yendiğiniz maçta kazandığınız penaltıyı Ahmethan’a bıraktın, o da bu sayede A takımdaki ilk golünü attı. O anları anlatır mısın? Neden sen atmadın?
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Ahmethan benim oda arkadaşım. Maçtan önceki konuşmamızda kendisine, Adana Demirspor’a gol atacağını hissettiğimi söylemiştim. Fakat Ahmethan ilk 11’de yoktu. Ben de ona, eğer oyuna girerse mutlaka gol atacağını söyledim.
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Son dakikalarda yakaladığımız bir pozisyonda fazlaca forvet refleksi ile hareket ederek kendimi düşündüm ve onun müsait durumda olduğunu görmedim. Pozisyon geçtikten sonra Ahmethan’a pas vermediğim için üzüldüm.
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Penaltı pozisyonu olunca da hemen topu alıp ona vermek aklıma geldi. Onun gibi genç bir oyuncunun özgüven kazanması açısından gol atması çok önemliydi. Ben de bu özgüveni kazanması için biraz olsun yardım edebildiysem ne mutlu bana...
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-Kasımpaşa maçında, sen, Soldado ve Van Persie yoktunuz ama takım 4 gol attı. Bu seni şaşırttı mı?
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Şaşırmadım çünkü çok iyi bir kadroya sahibiz. 11’den çok daha fazla sayıda iyi oyuncumuz var. Herkes her zaman hazır ve takım için elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Kim oynarsa oynasın bu mantık değişmez.
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-Türkiye ve Hollanda milli takımlarının 2018 Dünya Kupası’na gidemeyişini nasıl değerlendiriyorsun?
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Türk milli takımını çok fazla izleme şansım olmadı. Zira aynı günlerde ben de kendi milli takımımda maç oynuyordum.
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Ancak böyle kaliteli bir lige sahip bir ülkenin bundan sonraki turnuvalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Yazın Dünya Kupası’nı televizondan izleyecek olmak bizim için hoş bir durum değil.
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NAPOLİ TALİP İDDİASI
Öte yandan İtalyan Sky kanalına göre Napoli, Tottenham ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
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Ancak hem oyuncunun sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunması hem de FIFA kuralları uyarınca bu transferin ocak ayındaki ara transfer döneminde gerçekleşmesi mümkün değil. (Skorer)
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