Vincent Janssen: "VAR sistemi olsaydı; Galatasaray maçını kazanmıştık"

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, "Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz" dedi.Fenerbahçe Dergisi'nin Aralık sayısına röportaj veren Janssen'in öne çıkan sözleri şöyle;

- O yıl ligdeki en iyi ikinci oyuncuydum. O yıl en iyi oyuncunun yaşı benden büyük olduğu için en iyi genç oyuncu ödülünü alabilme ihtimalim olduğunu biliyordum. Gerçekten inanılmaz. Takımca çok iyi bir sezon geçirmiştik. Çok güzel bir yıldı. Johan Cruyff Vakfı'nın tüm dünyadaki genç futbolcuların yararlanabilmesi adına sahaları bulunuyor. Bu ödülü kazandığınızda, kendi adınıza bir Johan Cruyff sahası açabiliyorsunuz. Şu anda ben de bununla uğraşıyorum. Ben büyüdüğüm şehir olan Oss şehrini seçtim. Benim için hayatımdaki en büyük başarılardan biri. Genç futbolcuların Vincent Janssen - Johan Cruyff sahasında futbol oynaması, bunun bir parçası olmak tam anlamıyla muhteşem bir ödül.- Fenerbahçe'ye gol ve asistler ile katkıda bulunarak önemli bir oyuncu olup pek çok maçta görev almak istiyorum çünkü bir forvet oyuncusunun bunu yapması gerekir. Burada olduğum için çok mutluyum çünkü burası büyük bir aile. Herkes birbirine karşı çok iyi, birbirine yardım ediyor. Sahada iyi sonuçlar almak için her şey mevcut.

- Takımlar arasında gerçekten güzel bir rekabet var. Çok fazla iyi oyuncu var. Bu ligin bana çok şey katacağını düşünüyorum. Derbilere gelirsek; evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı inanılmazdı, çok güzeldi. Taraftarların yarattığı atmosfer tek kelimeyle çılgıncaydı. Hayatımda ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım, hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle maçlarda bir de kazanıp gol attığınız zaman, kolay kolay unutamazsınız. Galatasaray deplasman maçında da atmosfer iyiydi. Deplasmana gelen taraftarlarımız bir dakika bile susmadılar. Onları duyabiliyorduk. Bize iyi bir maç çıkartmamız için destek verdiler.

- Video yardımcı hakem sistemi ile hiçbir maça çıkmadım ama adil oyun önemli bir şey ve herkes adil oyun ister. Belki de bu sistem olsaydı; Galatasaray maçını kazanmış olurduk.

- Her gün çok çalışıyoruz. Bence bu gelişim adına çok önemli çünkü her gün daha da iyi bir takım oluyoruz. Her gün ne için savaştığımızı daha da iyi biliyoruz. Tabii ki şimdiye kadarki sonuçlardan memnun değiliz ama kendimize güvenip bunu değiştireceğiz. Nitekim; D.G Sivasspor maçındaki kazanma arzumuz ve galibiyetimiz, bunun başlangıcı oldu diyebiliriz.

- Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz.

- Dünya Kupası'nda oynamayı hepimiz çok istiyorduk. Eleme turunda bazı hatalar yaptık, iyi oynayamadık. 4 yıl önceki tüm o kaliteli oyuncuların olduğu Hollanda takımının devamı olamadık ama bu bir bahane değil, yine de iyi bir takımız, devam etmeliyiz, herkes yüreğini koymalı ve bir sonraki Avrupa Şampiyonası için mücadele etmeliyiz.

En çok kullandığın Türkçe kelime: Merhaba.



En çok kullandığın mobil uygulama: WhatsApp.



En sevdiğin PS oyun: FIFA.



En çok oynadığın e-oyun: Hearts.



En sevdiğin yemek: Kebap, özellikle İskender Kebap.



En sevdiğin şarkı, şarkıcılar: Drake'in tüm şarkıları.



En sevdiğin tv programı/dizi: House of cards.



En başarılı sporcu ve futbolcu: Roger Federer ve Johan Cruyff.



Favori ilk 11'i: Van der Saar, Dani Alves, Staam, Maldini, Carlos, Sneijder, Pele, Gerrard, Robben, Messi, Ronaldo.