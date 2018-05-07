Sosyal ağın kurucuları, bir süredir Vine 2 (V2) isimli projeyle popüler platformu geri döndürmek için çalışıyordu. Söz konusu “çok zor kararı” proje sayfasından duyuran Hofmann, projenin askıya alınmasının başlıca sebeplerinin finansal ve yasal zorluklar olduğunu söyledi. Hofmann, Vine’ın yeniden inşa edilmesi ve yayınlanması için yatırımcılardan hatırı sayılır miktarda paraya ihtiyaçları olacağını da ekledi.

Vine, 2012 yılında daha yayınlanmadan önce Twitter tarafından satın alınmış ve kısa sürede 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak uygulamanın popülaritesi hızla düştü ve 2016 yılında maliyeti yüzünden Twitter tarafından kapatıldı.

“Sebep olduğumuz hayal kırıklığı nedeniyle çok ama çok üzgünüm” diyen Hofmann, servisin hatalı ve eksik şekilde geliştirilip yayınlanmasının daha büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını ve mevcut şartlarda da bu yönde ilerlediklerini ekledi.

Hofmann şöyle devam etti: “Geri adım atıyoruz. Kodumuz ve fikirlerimiz hâlâ yerli yerinde duruyor ancak diğer gerekli şeyler bir araya gelene kadar ilerlemeyeceğiz. Dediğim gibi bu süresiz bir karar, yani geri dönüşümüz bir hayli uzun sürebilir.”

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