Medipol Başakşehir’de 14 asist yapan Edin Visca, Avrupa’da İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liglerine bakıldığında, bu alanda 2. sırada yer alıyor. 5 de golü bulunan ve kariyer zirvesi yapan 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, sadece M.City formasıyla 15 asist yapan Kevin De Bruyne’e geçildi. PSG’de oynayan Neymar, Barcelona’nın süperstarı Messi ve Alman Augsburg’da oynayan Philipp Max’ın 13’er asisti bulunuyor. Lazio’nun 25 yaşındaki forveti Luis Alberto da 11 gol pası verdi.

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