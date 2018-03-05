Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ancak bu sene gösterdiği performansla ligin sonunda ipi göğüsleme adına önemli avantaj sağlayan Medipol Başakşehir'de hücum hattında öne çıkan isimlerden biri de Boşnak futbolcu Edin Visca...

Tam beş sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Süper Lig'de geride kalan 24 maçın 23'ünde bin 942 dakika sahada kaldı ve 12 asist yaptı. Rakip ağlara 4 tane de gol atan yıldız futbolcu, hem turuncu-lacivertlilerin hem de Süper Lig'in asist kralı unvanını elinde bulunduruyor.

SON İKİ SEZONUN ZİRVESİNDE



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'in Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Mevlüt Erdinç'e verdiği pasla bu sezonki 12. asistine ulaşan Edin Visca, geçtiğimiz iki sezonda ise Süper Lig'de toplam 11 asist yapmıştı. Bu sayıyı henüz bitime 10 hafta kala geçmeyi başaran Bosna Hersekli oyuncu, kariyeri açısından da önemli işlere imza attığı bir dönemi yaşıyor.



Aynı zamanda turuncu-lacivertliler ile UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu süreçte de 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.