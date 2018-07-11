Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne, ekşi tadı ile hem reçel olarak hem de komposto olarak çok tercih edilir. Yoğun rengi, ekşi tadı şekerle tatlandırılır. Reçel yapımına bir gece önceden başlamanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca en önmeli püf nokta saklama ile ilgili; mutlaka reçeliniz soğuduktan sonra kavanozlara koyun. Ayrıca pişerken köpüklerini atmayı unutmayın. Bu sayede reçeliniz çok daha uzun süre dayanır. Ayrıca serin bir yerde muhafaza etmeniz de önemlidir. İşte kolay vişne reçeli tarifi…

DONDURULMUŞ VİŞNE İLE REÇEL YAPIMI

Vişneleriniz buzlukta dondurulmuşsa reçel yapımına başlamadan önce vişnelerinizi çözdürmelisiniz. Derin bir kaba vişneleri döküp buzunun çözülmesini bekleyin. Çözülünce suyunu süzüp reçel yapımına başlayın. Çözülürken vişneden çıkan suyu çöpe dökmeyin biraz şekerle karıştırıp meyve suyu olarak tüketebilirsiniz.

VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Malzemeleri:

1 kilo vişne

1 kilo şeker

1 limon suyu

Nasıl yapılır?

Vişneleri yıkayıp saplarını ayırın. Yıkama işleminde vişnelerin ezilmemesine özen gösterin. Süzdürüp tencereye aldığınız vişnelerin üzerine şekeri döküp kapağını kapatın. Sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Sabah şeker sayesinde suyunu salan vişneleri kaynatın. Kaynayan reçelin üzerindeki köpükleri kaşık yardımıyla çöpe atın. Limon suyunu ekleyip biraz daha yoğunlaştıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Reçelinizi kavanozda tutarak ömrünü daha da uzatırsınız. Ağzının sıkı kapandığından emin olun. Afiyet olsun.