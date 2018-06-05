Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, yetersiz beslenme, vitamin eksikliği, döküntülü hastalıklar, diş taşları ve uygun olmayan protez kullanımının, ağızda en sık görülen problemler arasında yer alan ağız nezlesine (ağız içi iltihap türü) neden olabildiğini belirtiyor.
DÖKÜNTÜLÜ HASTALIKLAR SIRASINDA ORTAYA ÇIKABİLİYOR
Dr. Nihat Tanfer, ağız nezlesinin her yaşta görülebileceği gibi özellikle iyi beslenmeyen çocuklarda, diş çıkaran bebeklerde ve kızamık, suçiçeği, kızıl, kızamıkçık gibi döküntülü hastalıklar sırasında ortaya çıktığını belirterek, yetişkinlerde de başlıca nedenlerinin diş taşları ve uygun olmayan diş protezlerin kullanılması olduğunu dile getirdi. Dr. Nihat Tanfer, ağız nezlesinin, ağızdaki yerleşik bakteri florasının çeşitli durumlara bağlı olarak hastalık yapabilme yeteneği kazanmasından kaynaklandığını söyledi.
KIZARIKLIK OLUŞUYOR
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, ağız nezlesi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Sindirim bozuklukları, yüksek ateş, örseleyici yiyecekler, sıcak içecekler ve sigara da ağızda bu tip iltihaplara neden olabiliyor. Ağız nezlesinin sık rastlanan bir başka nedeni de vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ağız nezlesi genellikle ağız boşluğunda kırmızılıkla ortaya çıkıyor, çoğu kez dil ve dudaklarda yaygın ve tekdüze kızarıklıklar görülüyor. Hasta, ağzında kuruma ve yanma hissediyor. Ayrıca yutma ve çiğneme hareketleri de güçleşiyor.
DEPRESYONA BİLE SEBEP OLABİLİR
Ağız nezlesinin belirtileri; iştah azalması, nefesin pis kokması, salya artışı, anormal çiğneme hareketleri, yutma güçlüğü, kusma, diş etleri ve ağızda kanama, burun akıntısı, aksırma ve depresyon olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer önemli bir konu da evde deterjan ve kimyasal madde gibi tahriş etkisi yüksek maddeleri açıkta bırakmamaya özen gösterilmelidir.
DÜZENLİ ARALIKLARLA DİŞ TEMİZLİĞİ YAPTIRIN
Sistemik hastalıklar dışında oluşan ağız hastalıklarının, erken tespit edildiğinde çoğunlukla tedavi edilebildiğini belirten Dr. Nihat Tanfer, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Bu tip ağız içi iltihapları, mikrop öldürücü gargaralar kullanılarak tedavi edilebilir. Tedavide, ağrı ve yanma durumunu ortadan kaldıran hafif uyuşturucu ve mikrop öldürücü ilaçlar yararlı olabilir. İltihap, vitamin eksikliğine bağlıysa tedavi, eksik olan vitaminlerin karşılanmasına dayanır. Ancak gecikilmiş vakalarda, özellikle ileri gingivitislerde (diş etindeki enfeksiyon) tam bir iyileşme mümkün olmayabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla diş temizliği ve ağız kontrollerinin yapılması gerekir. Ağız nezlesinin tedavi edilmemesi daha şiddetli ağız içi iltihaplanmalarına neden olabilir.''
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