Vitebsk - FC Minsk maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig maçında Vitebsk ile FC Minsk, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. Vitebsk 8 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken FC Minsk 3 puanda ve 14. sırada. Vitebsk son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. FC Minsk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 269 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitebsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FC Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vitebsk önceki hafta Dinamo Minsk mücadelesinde 1-4 yenildi.

FC Minsk ise Krumkachy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Vitebsk, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

FC Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Minsk, 2 gol atarken 3 gol yedi.