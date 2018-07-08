Vitebsk - Gomel maçı öncesi rakamlar

Vitebsk ve Gomel, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:00. 28 puanlı Vitebsk 4. sırada bulunuyor, Gomel 10 puana sahip ve 14. sırada. Vitebsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gomel son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Vitebsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gomel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vitebsk son hafta oynanan Dinamo Minsk maçında 1-4 yenildi.

Gomel, Dinamo Brest karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vitebsk, 11 gol attı ve 2 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.