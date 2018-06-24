Vitebsk - Isloch Minsk sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vitebsk, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Vitebsk 24 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Isloch Minsk 15 puanda ve 9. sırada. Vitebsk son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Isloch Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 255 kodlu maçı oynayanlar; Vitebsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Isloch Minsk galibiyet oranı 0.00.

Vitebsk son haftadaki Dinamo Minsk müsabasında 1-4 yenildi.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Vitebsk, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 2 gol yedi.

Isloch Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Isloch Minsk, 4 gol atarken 5 gol yedi.