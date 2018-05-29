Vitebsk - Slutsksakhar rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vitebsk, 29 Mayıs 2018 Salı günü Slutsksakhar takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:45. Maç öncesi Vitebsk 14 puanla 6. sırada, Slutsksakhar 15 puanla 4. sırada bulunuyor. Vitebsk son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slutsksakhar, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da Vitebsk kazanır 2.00, berabere biter 2.60, Slutsksakhar kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vitebsk son haftadaki Slutsksakhar müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Slutsksakhar, Vitebsk karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Vitebsk, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Slutsksakhar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slutsksakhar, 7 gol atarken 3 gol yedi.