Vitebsk - Torpedo Zhodino karşılaşma önü

Belarus Premier Lig maçında Vitebsk ile Torpedo Zhodino, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:45. 11 puanlı Vitebsk 6. sırada bulunuyor, Torpedo Zhodino 12 puana sahip ve 4. sırada. Vitebsk son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitebsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Torpedo Zhodino sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vitebsk son haftadaki Dinamo Minsk müsabasında 1-4 yenildi.

Torpedo Zhodino ise Slavia Mozyr maçında 2-0 kazandı.

Vitebsk, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Torpedo Zhodino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torpedo Zhodino, 2 gol atarken 3 gol yedi.