Vitesse - Den Haag rakamlar

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off Yarı Final maçında Vitesse ile Den Haag, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Ev sahibi Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Den Haag son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 319 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitesse kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Den Haag sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Vitesse önceki hafta Willem II mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Den Haag ise Roda maçında 2-3 kazandı.