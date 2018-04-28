Vitesse - Twente maç önü

Vitesse ve Twente, 29 Nisan 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Vitesse 45 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Twente 23 puanda ve 18. sırada. Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Twente son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Vitesse kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Twente kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Vitesse son haftadaki Roda müsabasında 3-0 kazandı.

Twente ise Groningen karşılaşmasında 3-5 yenildi.

Vitesse, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vitesse, kendi sahasında 30 gol attı, 20 gol yedi.

Twente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Twente, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.