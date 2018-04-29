Vitesse - Twente maç önü

Hollanda Eredivisie maçında Vitesse ile Twente, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 45 puanlı Vitesse 7. sırada bulunuyor, Twente 23 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Vitesse, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Twente, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitesse kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.50, Twente sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Vitesse son haftadaki Roda müsabasında 3-0 kazandı.

Twente ise Groningen maçında 3-5 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Vitesse, 30 gol attı ve 20 gol yedi.

Twente, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Twente 12 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.