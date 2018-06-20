“Quaresma’nın kariyerinin başlangıcında onunla aynı soyunma odasını paylaşma şansı ve mutluluğuna eriştim” sözlerini kullanan Baia, şu ifadeleri kullandı:

“Quaresma bir dahidir. Çok sevdiğim bir futbolcudur. Çok yarışmacı ve istekli bir oyuncudur. En ufak bir oyunda bile asla kaybetmek istemez, her zaman kazanmak ister. Quaresma, olağanüstü özelliklere sahip olmasına rağmen yaptığı tercihlerden dolayı Messi, Ronaldo kıyaslamasına girememiş bir futbolcudur. Büyük takımlarda oynadı ama ne kadar kariyeri iyi olursa olsun bundan çok daha fazlası olabilirdi.”

Baia, Pepe’den ise üst düzey bir stoper şeklinde bahsetti.