Vitoria - Ceara maçı ne zaman?

Vitoria ve Ceara, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 4 puanlı Vitoria 18. sırada bulunuyor, Ceara 3 puana sahip ve 19. sırada. Vitoria, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ceara, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 379. İddaa'da Vitoria kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Ceara kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Vitoria önceki hafta Santa Cruz mücadelesinde 3-1 yenildi.

Ceara, Macae karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Ceara, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ceara 1 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.