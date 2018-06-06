Vitoria - Chapecoense karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vitoria, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. 8 puanlı Vitoria 17. sırada bulunuyor, Chapecoense 10 puana sahip ve 14. sırada. Vitoria son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chapecoense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Chapecoense galibiyet oranı 3.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Vitoria önceki hafta Flamengo mücadelesinde 1-2 yenildi.

Chapecoense ise Coritiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Vitoria, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 8 gol yedi.

Chapecoense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chapecoense, 5 gol atarken 14 gol yedi.