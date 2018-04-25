Vitoria - Corinthians karşılaşma önü

Vitoria ve Corinthians, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Brezilya Kupa 1/8 Finaller maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. Vitoria 0 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Corinthians 0 puanda ve 3. sırada. Vitoria son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Corinthians, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 489. İddaa'da Vitoria kazanır 2.80, berabere biter 2.90, Corinthians kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Vitoria son hafta oynanan Flamengo maçında 1-2 yenildi.

Corinthians ise Sport Recife karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Vitoria, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.