Vitoria - Fluminense düellosu

Brezilya Serie A maçında Vitoria ile Fluminense, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Vitoria 1 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Fluminense 4 puanda ve 11. sırada. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fluminense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 604 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fluminense galibiyet oranı 0.00.

Vitoria önceki hafta Flamengo mücadelesinde 1-2 yenildi.

Fluminense, Atletico Goianiense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Vitoria, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Fluminense, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fluminense 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.