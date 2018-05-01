Vitoria Guimaraes B - Porto II maçı heyecanı

Vitoria Guimaraes B ve Porto II, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 49 puanlı Vitoria Guimaraes B 9. sırada bulunuyor, Porto II 52 puana sahip ve 8. sırada. Vitoria Guimaraes B, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Porto II son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Guimaraes B galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Porto II galibiyet oranı 0.00.

Vitoria Guimaraes B önceki hafta Porto II mücadelesinde 3-0 kazandı.

Porto II ise Vitoria Guimaraes B maçında 3-0 yenildi.

Vitoria Guimaraes B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Vitoria Guimaraes B, kendi sahasında 24 gol attı, 21 gol yedi.

Porto II, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Porto II 17 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.