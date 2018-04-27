Vitoria Guimaraes - Moreirense maçı ne zaman?

Vitoria Guimaraes ve Moreirense, 27 Nisan 2018 Cuma günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Vitoria Guimaraes 37 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Moreirense 32 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Moreirense, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Vitoria Guimaraes kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Moreirense kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Vitoria Guimaraes son haftadaki CD Feirense müsabasında 0-1 yenildi.

Moreirense ise Porto karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Vitoria Guimaraes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vitoria Guimaraes, kendi sahasında 23 gol attı, 25 gol yedi.

Moreirense, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Moreirense 14 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.