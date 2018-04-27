Vitoria Guimaraes - Moreirense maçı ne zaman?

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Vitoria Guimaraes, 27 Nisan 2018 Cuma günü Moreirense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Vitoria Guimaraes 37 puanla 9. sırada, Moreirense 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Moreirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria Guimaraes kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Moreirense sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Vitoria Guimaraes son haftadaki CD Feirense müsabasında 0-1 yenildi.

Moreirense, Porto karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Vitoria Guimaraes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vitoria Guimaraes, kendi sahasında 23 gol attı, 25 gol yedi.

Moreirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Moreirense, 14 gol atarken 28 gol yedi.