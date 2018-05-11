Vitoria Guimaraes - Porto maç önü

Vitoria Guimaraes ve Porto, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 43 puanlı Vitoria Guimaraes 8. sırada bulunuyor, Porto 85 puana sahip ve 1. sırada. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Porto, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Guimaraes galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Porto galibiyet oranı 1.35. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Vitoria Guimaraes önceki hafta Sporting Lisbon mücadelesinde 3-0 kazandı.

Porto ise Gil Vicente karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Vitoria Guimaraes, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vitoria Guimaraes, kendi sahasında 24 gol attı, 25 gol yedi.

Porto, dış sahada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Porto 29 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.