Vitoria - Internacional maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Vitoria, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Internacional takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Vitoria 8 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Internacional 11 puanda ve 8. sırada. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Internacional son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 253 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Internacional galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Vitoria son hafta oynanan Internacional maçında 1-0 kazandı.

Internacional, Vitoria karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Vitoria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vitoria, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Internacional, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.