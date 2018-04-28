Vitoria Setubal - CD Feirense düellosu

Vitoria Setubal ve CD Feirense, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Vitoria Setubal 29 puanla 14. sırada, CD Feirense 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Vitoria Setubal son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. CD Feirense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Vitoria Setubal kazanır 1.60, berabere biter 3.20, CD Feirense kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Vitoria Setubal son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 1-2 kazandı.

CD Feirense ise Vitoria Guimaraes maçında 0-1 kazandı.

Vitoria Setubal, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 18 gol yedi.

CD Feirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. CD Feirense, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.