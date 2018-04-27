Vitoria Setubal - CD Feirense düellosu

Portekiz Premier Lig maçında Vitoria Setubal ile CD Feirense, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Vitoria Setubal 29 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken CD Feirense 27 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Vitoria Setubal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. CD Feirense, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 357 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria Setubal kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, CD Feirense sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Vitoria Setubal son haftadaki Nacional Madeira müsabasında 1-2 kazandı.

CD Feirense ise Vitoria Guimaraes maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Vitoria Setubal, 19 gol attı ve 18 gol yedi.

CD Feirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CD Feirense, 10 gol atarken 23 gol yedi.