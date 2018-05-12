Vitoria Setubal - Tondela düellosu

Vitoria Setubal ve Tondela, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 29 puanlı Vitoria Setubal 17. sırada bulunuyor, Tondela 38 puana sahip ve 10. sırada. Vitoria Setubal son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Tondela, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 543 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vitoria Setubal kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Tondela sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vitoria Setubal son haftadaki Tondela müsabasında 1-0 kazandı.

Tondela ise Vitoria Setubal karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Vitoria Setubal, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 20 gol yedi.

Tondela, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tondela 14 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.