İspanya'nın Barselona şehrinde devam eden MWC 2018 kongresinin en dikkat çeken isminin tüm kongre boyunca Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin olması bekleniyordu. Ancak Vivo'nun tanıttığı yeni akıllı telefon konsepti, bir anda tüm dikkatlerin bu yeni telefon üzerine çevrilmesine neden oldu.

Vivo Apex isimli yeni modelin ön yüzü tamamen ekran panelinden oluşuyor. Bugüne kadar ekran gövde oranını %100'e çekebilen bir marka olmamıştı. Her ne kadar Apple, Samsung, Xiaomi ve hatta Essential Phone bu orana çok yaklaşsa da, gerek parmak izi okuyucunun gerekse de ön kameranın ekranın altına gizlenememesi sebebiyle bu seviyeye ulaşılamadı.

Vivo ise her iki sorunu da oldukça yaratıcı bir şekilde çözmüş. Vivo Apex modelinde ekranın alt kısmında oldukça büyük bir alanı parmak izi okuyucu olarak ayıran şirket, asıl yeniliği ise ön kamerayı gövdenin içine saklayarak yapmış.

İhtiyaç duyulduğu zamanlarda üst kısımdaki gizli yuvasından çıkan ön kamera, bu sayede telefonun ön yüzünde yer kaplamıyor. Sadece 0,8 saniye içerisinde yuvasından çıkarak kullanıma hazır hale gelen bu kamera, 8MP'lik çekim yapabilme özelliğine sahip.

Vivo Apex şu an için konsept bir model. Bu telefonun ne zaman tam olarak hazır olacağı ve satışa sunulacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi yok.