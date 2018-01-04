Viyana usulü çikolatalı pasta malzemeler
6 adet yumurta (sarısı ve beyazları ayrılmış)
2/3 su bardağı tereyeğı
1 su bardağı pudra şekeri
3/4 su bardağı toz şeker
200 gram bitter çikolata
1 buçuk su bardağı un
Viyana usulü çikolatalı pasta dolgusu için
Yarım su bardağı kayısı reçeli
Viyana usulü çikolatalı pasta kaplaması için
6 çorba kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı su
300 gram bitter çikolata
Viyana usulü çikolatalı pasta nasıl yapılır?
Fırınınızı 180 derecede ısıtın. 20 cm. çapında yuvarlak iki kek kalıbının tabanını pişirme kağıdıyla kaplayın. Kenarlarını yağlayıp kenara alın.
200 gram çikolatayı benmari usulü eritin. Oda sıcaklığındaki tereyağını pudra şekerini ve şekerli vanilini mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Son olarak erimiş çikolata ve unu da ilave edip homojen bir karışım elde edin. Karışımı kenara alın.
Yumurta beyazlarını bir tutam tuzla çırpmaya başlayın. Yumurta beyazlaşıp kabarmaya başladığında toz şekeri yavaş yavaş ilave ederek katı bir meren elde eden kadar karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz merengli çikolata karışıma spatula yardımıyla alt üst ederek yedirin. Kek hamurunu yağladığınız kalıplara karıştırın ve spatula yardımıyla üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 35 dakika kadar pişirin. Fırından aldığınız keki telin üzerinde soğumaya bırakın.
Toz şeker ve suyu bir sos tenceresinde şeker eriyip kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ateşten alın. Doğranmış bitter çikolataları içerisine ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra çikolata karışımını soğumaya bırakın.
Soğuyan keklerin üzerini bir bıçak yardımıyla keserek düzleştirin. Alt üst ederek tabanı üste gelecek şekilde tezgaha alın. Pişirme kağıdını dikkatlice soyun. Kayısı reçelini alt yarının üzerine eşit olarak sürün. Üzerine ikinci keki yerleştirin. Keki bir tele alın. Kekin üzerini hazırladığınız çikolatalı sosuyla kaplayın. Buzdolabında 10-15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Viyana usülü çikolatalı pastanız hazır! Afiyet olsun...
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