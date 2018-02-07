"Vizontele" filmindeki "Baba akü yok" sahnesi Adana'da gerçek oldu. Çalınan aracını teslim almak için babasıyla emniyete gelen gencin, aracını kontrol etmesi sırasında "Baba akü yok" demesi, Yılmaz Erdoğan'ın 'Vizontele' filmini akıllara getirdi.

İHA'nın haberine göre erkek kuaförü 23 yaşındaki Asım Taşçı 50 bin lira krediyle aldığı 01 EPF 98 plakalı aracıyla yaklaşık 5 ay önce Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Kıyıboyu Caddesi'nde maddi hasarlı trafik kazası yaptı. Otomobilinde 10 bin liralık masraf çıkan Asım Taşçı, aracı tamir etmesi için kaporta ustası Cengiz S. ile anlaşıp ustaya 700 lira kapora verdi. Çekici yardımıyla aracı kaporta ustasının dükkanının getiren Asım Taşçı, birkaç gün sonra otomobilinin dükkan önünden çalındığı haberini alınca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

"BABA AKÜ YOK"

Polis tarafından yapılan araştırmada otomobilin Osmaniye'de olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen baskında ele geçirilen araç Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek Asım Taşçı'ya haber verildi. Emekli olan babası Aydın Taşçı'yla otomobilini almaya gelen Asım Taşçı aracın tüm değerli eşyalarının çalındığını görünce şok geçirdi. Babası Aydın Taşçı'ya "Baba akü yok" diye tepki veren Asım Taşçı'nın sözleri, 2001 yılında Yılmaz Erdoğan tarafından çekilen 'Vizontele' filminde Şafak Sezer'in "Baba akü yok" repliğini akıllara getirdi.

"YANLIŞ ARACI ALDIM"

Oto Hırsızlık dedektifleri tarafından olayla ilgili gözaltına alınan A.Y.'nin, "Kazalı bir araç vardı. Dükkan önünde iki kazalı araç olunca otomobilleri karıştırdım ve yanlış aracı" aldım diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Otomobilin sahibi Asım Taşçı, bir yandan çekici yardımıyla aracını tamir ettirmek için yeni bir kaporta ustası ararken diğer yandan da aracını çalıp otomobilini parçalayanlardan şikayetçi oldu. Asım Taşçı, "Borçla aldığım aracımı çalmışlar üzerine yetmemiş otomobilde bulunan bütün değerli aksamları almışlar. Otomobilin aküsünü bile çalmışlar. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Hem otomobili çalandan hem de kaportacıdan şikayetçiyim. 25 bin lira bankaya kredi borcum var 3 aydır ödeyemiyorum haciz gelecek" dedi.

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