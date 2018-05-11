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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (11 Mayıs 2018)

Bu hafta vizyona 10 film girdi. İşste bu haftanın filmleri!

11 Mayıs 2018 Cuma, 09:12:26

10x10

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gerilim
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Suzi Ewing
Oyuncular: Luke Evans, Kelly Reilly, Noel Clarke, Rosie Day, Jason Maza
Senaryo: Noel Clarke
Yapımcı: Jason Maza, Maggie Monteith

10X10 - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Sıradan bir adam olarak görünen Lewis'in aslında oldukça karanlık sırları vardır. Bunların en önemlisi de çiçekçi olan Cathy'ye karşı beslediği gizli takıntıdır. Genç kadından intikam almayı kafasına koyan Lewis bir plan yapar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamıştır. Cathy'yi gün ışığında Atlanta'dan kaçırıp oldukça küçük ses yalıtımlıbir odaya kitleyen Lewis'in planı; Cathy'nin geçmişindeki karanlık bir sırrı itiraf etmesini sağlamaktır.

Hemşire

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2016 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Dilek Çolak
Oyuncular: Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Serhat Özcan, Sertaç Ekici
Senaryo: Dilek Çolak

HEMŞİRE - FRAGMAN
Leyla (Evren Duyal), kocasında şiddet gördüğü mutsuz bir evlilik batağına saplanmış, hayattaki tek teselliyi ve heyecanı sürekli diyet ve spor yaparak arayan bir hemşiredir. Cezaevlerinde yapılan bir operasyonun ardından F Tipi Cezaevi sistemini protesto eden mahkumlardan bir tanesinin çalıştığı kuruma getirilmesiyle çok farklı bir insanla tanışma fırsatını bulur. İnandığı doğrular uğruna büyük fedakarlıkları göze alabilen Kerem'le (Sermet Yeşil) konuştukça, onun hastanede tutulduğu odada daha çok zaman geçirmek isteyecektir.

Kral Şakir Oyun Zamanı

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon, Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Berk Tokay, Haluk Can Dizdaroğlu
Seslendirenler: Ezgi Mola, Atilla Şendil, Hakan Akın, Mustafa Oral, Levent Ünsal
Senaryo: Haluk Can Dizdaroğlu
Yapımcı: Necati Akpınar

KRAL ŞAKİR OYUN ZAMANI - FRAGMAN
Mirket'in laboratuarındaki bir deney sırasında yaşanan kaza nedeniyle Şakir, Remzi ve diğer akrabalarıyla birlikte Fil Necati'nin telefonuna hapsolurlar. Buradan kurtulabilmek için telefondaki birbirinden farklı ortamlara sahip bütün oyunları bir an önce bitirmeleri gerekmektedir.

Murtaza

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Özgür Sevimli
Oyuncular: Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Mine Teber, İncinur Daşdemir, Kadir Çermik
Senaryo: Özgür Sevimli
Yapımcı: Sevil Demirci

MURTAZA - FRAGMAN
Malatya'nın bir dağ köyünde yaşayan Murtaza (Cezmi Baskın) ve gözleri görmeyen eşi Sabure (Meral Çetinkaya), İstanbul'da yaşayan çocuklarından uzakta hayatlarını sürdürmektedir. Murtaza kasabaya gittiği bir gün, İstanbul'daki kızının hasta olduğunu öğrenir, apar topar onun yanına gider, ancak kızı hayatını kaybeder. Yaşlı adam bu acı haberi eşine nasıl söyleyeceğine bilemez ve durumu ondan gizler, ancak Sabure birşeylerin yolunda olmadığını hissetmiştir.

Mr. Gay Syria

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye, Almanya, Malta
Tür: Belgesel, Dram
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Ayşe Toprak
Senaryo: Ayşe Toprak

MR. GAY SYRİA - FRAGMAN
Halep'ten Türkiye'ye kaçan Suriyeli Hüseyin ikili bir hayat sürmektedir. Bir yandan evli ve çocuklu bir berber olan Hüseyin, diğer yandan eşcinsel bir insan olarak kendini tanımlamaktadır. Suriye'deki LGBTİ hareketinin kurucusu Mahmud ise yaşamını Berlin'de mülteci olarak sürdürmektedir. Bu iki insanı bir araya getiren ortak amaç ise, uluslararası çapta bir güzellik yarışmasına katılma hayalidir.

Eyvah Anne Oluyrorum

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Komedi
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Noémie Saglio
Oyuncular: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacop, Jean-Luc Bideau
Senaryo: Noémie Saglio
Yapımcı: Noémie Saglio

EYVAH ANNE OLUYORUM - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Avril (Camille Cottin) disiplinli, tertipli bir kadındır. Annesi Mado (Juliette Binoche) ise tam tersine vurdumduymaz, kafasına göre takılmayı seven orta yaşlı bir kadındır. Günün birinde Avril hamile olduğunu ailelere duyurduğunda Mado hariç herkes bu habere çok sevinir. Mado kendini büyükanne olmaya hazır hissetmemektedir. Bu durum anne ve kızı arasında küçük sürtüşmeler yaratır. Ancak kısa bir süre sonra Mado'nun da hamile olduğu ortaya çıkınca işler çok daha fazla karışacaktır.

Tutsak

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Beyza Çimenot
Oyuncular: Türkan Kılıç, Yaşar Aydınoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan, Reyhan İlhan
Senaryo: Beyza Çimenot
Yapımcı: Şenay Gürsoy

TUTSAK - FRAGMAN
Bir akıl hastanesinin baş hekimi olan Halil (Yaşar Aydınlıoğlu), hastaları üzerinde oldukça sıradışı yöntemler kullanmaktadır. 'Huzur odası' adını verdikleri özel odada ve diğer yerlerde hastalara adeta işkence eden Halil'in yaptıklarını hastabakıcılar ve Doktor Doğan dışında kimse bilmemektedir. Hastanede 1 yıldır çalışmakta olan Doktor Serkan, bu tedavinin haddini aştığından şüphelenmeye başlarken, Halil de Deniz'i (Türkan Kılıç) köşeye sıkıştırmanın ve ağına düşürmenin planlarını yapmaktadır.

Cehennemden Selfie (Selfie from Hell)

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Kanada, Almanya
Tür: Gizem, Korku
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Erdal Ceylan
Oyuncular: Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams, Ian Butcher, Shaun Morse
Senaryo: Erdal Ceylan
Yapımcı: Erdal Ceylan

CEHENNEMDEN SELFİE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
ABD'de yaşayan Hannah (Alyson Walker) Almanya'daki kuzeni Julia'nın (Meelah Adams) ziyaretinden dolayı çok mutludur, ancak Julia'da daha ilk andan itibaren ters giden birşeyler olduğu da kesindir. Julia'nın gelişinin ardından evinde tuhaf olayların yaşanmaya başlaması, Hannah'yı daha da şüpheye düşürür ve internette araştırma yapmaya iter. Burada Julia'nın çektiği videolara rastlayınca kötü bir şeylerin olduğuna ikna olur, ancak onu çok daha korkunç olaylar beklemektedir.

Elim Sende

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 Türkiye
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Banu Kaptanoğulları
Oyuncular: Seda Kement, Serkan Gürkan, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Tayfun Sav
Senaryo: Banu Kaptanoğulları

ELİM SENDE - FRAGMAN
Bulut ve Mavi birbirlerini ilk görüşte aşkın ne olduğunu, birbirleriyle tanışınca yaşamış iki insandır. Ne var ki kimsenin bu aşkı dile getirmeye cesareti yoktur. Birbirinden haberi olmayan aşıkların hikayeleri, etraflarında bu aşka şahit olan herkesin derinden etkileyecektir.

Öğrenci Kafası: Soygun

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ayhan Sonyürek
Oyuncular: Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Merve Akaydın
Senaryo: Ayhan Sonyürek

ÖĞRENCİ KAFASI: SOYGUN - FRAGMAN
Toprak, Cüneyt, Semih ve Uğur aynı öğrenci evinde yaşayan 4 arkadaştır. Son derece utangaç biri olan Uğur dışındaki üçünün sevgilileri Pınar, Tuğçe ve Melek ise karşılarındaki dairede oturmaktadır. Okulun bitirme projesi için bir bilimkurgu filmi çekmeyi planlayan 7 gencin planları, filme destek verecek sponsorun caymasıyla suya düşer. Mecburen daha düşük maliyetli bir soygun hikayesi yazan gençler, daha sonra bu soygunu gerçeğe dönüştürmeye karar verirler. Babası Emniyet Müdürü olan Toprak da dahil olmak üzere bu plana ikna olup soygun gününü beklerlerken, tahmin etmedikleri sürprizlerle karşılaşacaklardır.

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