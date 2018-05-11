10x10
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gerilim
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Suzi Ewing
Oyuncular: Luke Evans, Kelly Reilly, Noel Clarke, Rosie Day, Jason Maza
Senaryo: Noel Clarke
Yapımcı: Jason Maza, Maggie Monteith
Hemşire
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2016 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Dilek Çolak
Oyuncular: Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Serhat Özcan, Sertaç Ekici
Senaryo: Dilek Çolak
Kral Şakir Oyun Zamanı
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon, Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Berk Tokay, Haluk Can Dizdaroğlu
Seslendirenler: Ezgi Mola, Atilla Şendil, Hakan Akın, Mustafa Oral, Levent Ünsal
Senaryo: Haluk Can Dizdaroğlu
Yapımcı: Necati Akpınar
Murtaza
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 93Dak.
Yönetmen: Özgür Sevimli
Oyuncular: Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Mine Teber, İncinur Daşdemir, Kadir Çermik
Senaryo: Özgür Sevimli
Yapımcı: Sevil Demirci
Mr. Gay Syria
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye, Almanya, Malta
Tür: Belgesel, Dram
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Ayşe Toprak
Senaryo: Ayşe Toprak
Eyvah Anne Oluyrorum
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Komedi
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Noémie Saglio
Oyuncular: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacop, Jean-Luc Bideau
Senaryo: Noémie Saglio
Yapımcı: Noémie Saglio
Tutsak
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Beyza Çimenot
Oyuncular: Türkan Kılıç, Yaşar Aydınoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan, Reyhan İlhan
Senaryo: Beyza Çimenot
Yapımcı: Şenay Gürsoy
Cehennemden Selfie (Selfie from Hell)
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Kanada, Almanya
Tür: Gizem, Korku
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Erdal Ceylan
Oyuncular: Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams, Ian Butcher, Shaun Morse
Senaryo: Erdal Ceylan
Yapımcı: Erdal Ceylan
Elim Sende
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 Türkiye
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Banu Kaptanoğulları
Oyuncular: Seda Kement, Serkan Gürkan, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Tayfun Sav
Senaryo: Banu Kaptanoğulları
Öğrenci Kafası: Soygun
Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ayhan Sonyürek
Oyuncular: Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Merve Akaydın
Senaryo: Ayhan Sonyürek