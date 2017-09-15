BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler!

Bu hafta vizyona 8 yeni film girdi. İşte Stephen King'in çok beklenen It (O) filmini de içeren bu haftanın filmleri!

15 Eylül 2017 Cuma, 10:17:19

O (It)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Gerilim , Korku
Süre:135 Dak.
Yönetmen:Andrés Muschietti
Oyuncular:Bill Skarsgård , Jaeden Lieberher , Sophia Lillis , Jeremy Ray Taylor , Finn Wolfhard
Senaryo:Cary Fukunaga , Chase Palmer , Gary Dauberman
Yapımcı:Roy Lee , Seth Grahame-Smith

STEPHEN KİNG'İN ROMANINDAN UYARLANAN 'O' (IT) FİLMİNİN İLK FRAGMANI
Stephen King'in romanından beyazperdeye uyarlanan 'O' (It) filminden beklenen fragman geldi. Fragman, kısa sürede sekiz milyon kez izlendi.

Suikastçı (American Assassin)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Aksiyon , Gerilim
Süre:111 Dak.
Yönetmen:Michael Cuesta
Oyuncular:Dylan O'Brien , Michael Keaton , Sanaa Lathan , Taylor Kitsch , Shiva Negar
Senaryo:Edward Zwick , Marshall Herskovitz , Michael Finch
Yapımcı:Nick Wechsler , Lorenzo Di Bonaventura

AMERİKAN SUİKASTÇI ALTYAZILI- FRAGMAN
Çocukluk yıllarında anne ve babasını bir trafik kazasında, yllar sonra da kız arkadaşını bir terörist saldırıda yitirmiş 23 yaşındaki Mitch Rapp'in (Dylan O'Brien) hayattaki tek amacı, sevgilisinin ölümüne neden olarak örgütü ve onun liderini öldürmektir. Bu amaçla çok sıkı çalışan Mitch, CIA'in gizli servisine girmeyi başarır. Burada tecrübeli ajan Stan Hurley (Michael Keaton), Mitch'in eğitimiyle görevlendirilir. İkili, başlayan terörist saldırıların izini sürerek Orta Doğu'da başlayan kaosu çözmek için tehlikeli bir mücadeleye girişecektir.Suikastçi filmi, Vince Taylor'ın 2010'da yazdığı American Assassin adlı çok satan kitaptan uyarlandı.

Korkacak Bir Şey Yok

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Yönetmen:Burak Donay
Oyuncular:Rukiye Gül , Özgür Esat Şentürk , İbrahim Vurmaz , Burak Aydın , Ahu Seda
Senaryo: -
Yapımcı:Burak Donay
Diğer Adı:Korkacak Bir Şey Yok

KORKACAK Bİ'ŞEY YOK - FRAGMAN
İstanbul'un Hasanpaşa'sında voliyi vurmanın peşinde olan bıçkın, biraz da fırıldak semt delikanlısı Seko, arkadaşlarıyla anlaşıp bir tatil organize eder. Paralı arkadaşları Serkan'a masraflar için yüklü bir para verirler.Seko organizasyonu yapamadan, borçlu olduğu kumar mafyasına parayı barbut oynayarak kaybeder ve organizasyonu değiştirerek rahmetli dedesinin "En kıymetli hazinem" deyişi aklına parlak bir fikir getirir. Rota bellidir, grubumuz rotayı Seko'nun yeni planıyla Edirne Uzunköprü'ye çevirir. Yolda başlarına gelen tuhaf ve komik olaylar, macerayı içinden çıkılmaz bir hale getirir.İstanbul'un fırlama gençlerinin, Trakya'nın neşeli ve samimi insanları ile beraber yaşayacakları macera bol kahkahalı ve eğlenceli bir hikaye çıkarır.

Kocaayak ve Oğlu (The Son of Bigfoot)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Belçika , Fransa
Tür:Animasyon
Süre:92 Dak.
Yönetmen:Ben Stassen, Jeremy Degruson
Oyuncular: -
Seslendirenler:Onur Kırış , Savaş Pat , Figen Sümeli , Ali Çorapçı , Fatih Özkul
Senaryo:Cal Brunker , Bob Barlen
Yapımcı: -

THE SON OF BİGFOOT (KOCAAYAK VE OĞLU) - FRAGMAN
13 yaşındaki Adam çok uzun süredir kayıp olan gizemli babasının peşinden bir yolculuğa çıkar. Bir süre sonra Adam babasının ünlü Kocaayak efsanesinden başkası olmadığını anlar. Babası yıllardır ormanda saklanmaktadır, böylece kendisini ve ailesini DNA'sının peşinde olan Hair Co. Adındaki şirketten koruyacaktır.Baba oğul kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışırlarken, Adam kendisinde de gizli güçler olduğunu keşfeder. Ancak babasını ararken Hair Co. yetkililerinin de peşinde olduğunu fark ettiğinde çok geç olacaktır.

Benzersiz

Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim
Yönetmen : İlker Sarı
Oyuncular : Cemal Hünal , Ekin Türkmen , Ebru Sarıtaş , Ruhi Sarı , Selahattin Taşdöğen
Senaryo : İlker Sarı
Yapımcı : Lal Sanat Yapımcılık

BENZERSİZ - FRAGMAN
Kendi halinde bir eczacı olan bir adam, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir.

Ver Kaç

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Dram , Komedi
Süre:95 Dak.
Yönetmen:Orçun Benli
Oyuncular:Kenan Ece , Bülent Çolak , Fırat Tanış , Aslıhan Güner , Ruhi Sarı
Senaryo:Ali Ersin Kelleci
Yapımcı:Kadir Gülnahar

VER KAÇ - FRAGMAN
Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür. Yoksul bir kulup olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek ister. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar fakat aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan ister. Sedat senet karşılığı parayı alır fakat bu sırada başına hiç hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalır.

Aşk Notları (The History of Love)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2016 - ABD
Tür:Dram , Fantastik , Romantik
Süre:134 Dak.
Yönetmen:Radu Mihăileanu
Oyuncular:Derek Jacobi , Mark Rendall , Gemma Arterton , Sophie Nélisse , Elliott Gould
Senaryo:Radu Mihăileanu
Yapımcı:Radu Mihăileanu , Xavier Rigault

AŞK NOTLARI - ALTYAZILI FRAGMAN
2. Dünya Savaşı'nda Polonya'nın Almanlar tarafından işgali üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış Leo Gursky (Derek Jacobi), çocukluk yıllarında aşık olduğu, ancak ailesi tarafından yine ABD'ye gönderilmiş Alma'yı hiç unutmamış, başka hiçbir kadını sevmeyeceğine dair kendine söz vermiştir. Ömrünün son yıllarını geçiren Leo ile, annesinin yeniden evlenebilmesi için girişimlerde bulunan genç Alma Singer'ın (Sophie Nélisse) yolları kesişir. Bu esnada çok eskiden yazılmış, ancak yeni ortaya çıkan gizemli bir kitap, hepsinin hayatını derinden etkileyecektir.Aşk Notları filmi, Nicole Krauss'un 2005 yazdığı The History of Love kitabından uyarlandı.

Örümcek

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Dram , Macera , Suç
Süre:83 Dak.
Yönetmen:Sedat Ergen
Oyuncular:Bihter Delüv , Cumhur Sarı , Sedat Ergen , Burak Arslan, Güral Kırgız
Senaryo:Sedat Ergen

ÖRÜMCEK - FRAGMAN
Serhat ve Gizem iki eski sevgilidir. Çok iyi bir arkadaş çevreleri vardır. Serhat bir türlü işlerini yoluna koyamaz ve uzak bir yere gider. Bu arada Gizem, Kemal ile tanışır. Kemal hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Her şey yolunda giderken Gizem'in Kemal'egelen bir mesajı görmesiyle hayatı tekrar değişir. Serhat ve Gizem'in çok sevdiği bir genç ortadan kaybolmuştur. Uzun bir zaman sonra bir araya gelen iki sevgili eski arkadaş çevresinden de yardım alarak bu olayı çözmeye karar verirler. Fakat çok iyi bilirler ki itiraf işin en zor kısmıdır

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000