O (It)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - ABD

Tür:Gerilim , Korku

Süre:135 Dak.

Yönetmen:Andrés Muschietti

Oyuncular:Bill Skarsgård , Jaeden Lieberher , Sophia Lillis , Jeremy Ray Taylor , Finn Wolfhard

Senaryo:Cary Fukunaga , Chase Palmer , Gary Dauberman

Yapımcı:Roy Lee , Seth Grahame-Smith

Suikastçı (American Assassin)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - ABD

Tür:Aksiyon , Gerilim

Süre:111 Dak.

Yönetmen:Michael Cuesta

Oyuncular:Dylan O'Brien , Michael Keaton , Sanaa Lathan , Taylor Kitsch , Shiva Negar

Senaryo:Edward Zwick , Marshall Herskovitz , Michael Finch

Yapımcı:Nick Wechsler , Lorenzo Di Bonaventura

Korkacak Bir Şey Yok

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - Türkiye

Tür:Komedi

Yönetmen:Burak Donay

Oyuncular:Rukiye Gül , Özgür Esat Şentürk , İbrahim Vurmaz , Burak Aydın , Ahu Seda

Senaryo: -

Yapımcı:Burak Donay

Diğer Adı:Korkacak Bir Şey Yok

Kocaayak ve Oğlu (The Son of Bigfoot)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - Belçika , Fransa

Tür:Animasyon

Süre:92 Dak.

Yönetmen:Ben Stassen, Jeremy Degruson

Oyuncular: -

Seslendirenler:Onur Kırış , Savaş Pat , Figen Sümeli , Ali Çorapçı , Fatih Özkul

Senaryo:Cal Brunker , Bob Barlen

Yapımcı: -

Benzersiz

Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Gerilim

Yönetmen : İlker Sarı

Oyuncular : Cemal Hünal , Ekin Türkmen , Ebru Sarıtaş , Ruhi Sarı , Selahattin Taşdöğen

Senaryo : İlker Sarı

Yapımcı : Lal Sanat Yapımcılık

Ver Kaç

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - Türkiye

Tür:Dram , Komedi

Süre:95 Dak.

Yönetmen:Orçun Benli

Oyuncular:Kenan Ece , Bülent Çolak , Fırat Tanış , Aslıhan Güner , Ruhi Sarı

Senaryo:Ali Ersin Kelleci

Yapımcı:Kadir Gülnahar

Aşk Notları (The History of Love)

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2016 - ABD

Tür:Dram , Fantastik , Romantik

Süre:134 Dak.

Yönetmen:Radu Mihăileanu

Oyuncular:Derek Jacobi , Mark Rendall , Gemma Arterton , Sophie Nélisse , Elliott Gould

Senaryo:Radu Mihăileanu

Yapımcı:Radu Mihăileanu , Xavier Rigault

Örümcek

Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017

Yapımı:2017 - Türkiye

Tür:Dram , Macera , Suç

Süre:83 Dak.

Yönetmen:Sedat Ergen

Oyuncular:Bihter Delüv , Cumhur Sarı , Sedat Ergen , Burak Arslan, Güral Kırgız

Senaryo:Sedat Ergen