O (It)
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Gerilim , Korku
Süre:135 Dak.
Yönetmen:Andrés Muschietti
Oyuncular:Bill Skarsgård , Jaeden Lieberher , Sophia Lillis , Jeremy Ray Taylor , Finn Wolfhard
Senaryo:Cary Fukunaga , Chase Palmer , Gary Dauberman
Yapımcı:Roy Lee , Seth Grahame-Smith
Suikastçı (American Assassin)
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - ABD
Tür:Aksiyon , Gerilim
Süre:111 Dak.
Yönetmen:Michael Cuesta
Oyuncular:Dylan O'Brien , Michael Keaton , Sanaa Lathan , Taylor Kitsch , Shiva Negar
Senaryo:Edward Zwick , Marshall Herskovitz , Michael Finch
Yapımcı:Nick Wechsler , Lorenzo Di Bonaventura
Korkacak Bir Şey Yok
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Komedi
Yönetmen:Burak Donay
Oyuncular:Rukiye Gül , Özgür Esat Şentürk , İbrahim Vurmaz , Burak Aydın , Ahu Seda
Senaryo: -
Yapımcı:Burak Donay
Diğer Adı:Korkacak Bir Şey Yok
Kocaayak ve Oğlu (The Son of Bigfoot)
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Belçika , Fransa
Tür:Animasyon
Süre:92 Dak.
Yönetmen:Ben Stassen, Jeremy Degruson
Oyuncular: -
Seslendirenler:Onur Kırış , Savaş Pat , Figen Sümeli , Ali Çorapçı , Fatih Özkul
Senaryo:Cal Brunker , Bob Barlen
Yapımcı: -
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Vizyon Tarihi: 15 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim
Yönetmen : İlker Sarı
Oyuncular : Cemal Hünal , Ekin Türkmen , Ebru Sarıtaş , Ruhi Sarı , Selahattin Taşdöğen
Senaryo : İlker Sarı
Yapımcı : Lal Sanat Yapımcılık
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Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Dram , Komedi
Süre:95 Dak.
Yönetmen:Orçun Benli
Oyuncular:Kenan Ece , Bülent Çolak , Fırat Tanış , Aslıhan Güner , Ruhi Sarı
Senaryo:Ali Ersin Kelleci
Yapımcı:Kadir Gülnahar
Aşk Notları (The History of Love)
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2016 - ABD
Tür:Dram , Fantastik , Romantik
Süre:134 Dak.
Yönetmen:Radu Mihăileanu
Oyuncular:Derek Jacobi , Mark Rendall , Gemma Arterton , Sophie Nélisse , Elliott Gould
Senaryo:Radu Mihăileanu
Yapımcı:Radu Mihăileanu , Xavier Rigault
Örümcek
Vizyon Tarihi:15 Eylül 2017
Yapımı:2017 - Türkiye
Tür:Dram , Macera , Suç
Süre:83 Dak.
Yönetmen:Sedat Ergen
Oyuncular:Bihter Delüv , Cumhur Sarı , Sedat Ergen , Burak Arslan, Güral Kırgız
Senaryo:Sedat Ergen