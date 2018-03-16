Entebbe'de 7 Gün (7 Days in Entebbe)
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - İngiltere
Tür: Dram , Gerilim , Suç
Süre: 106 Dak.
Yönetmen: José Padilha
Oyuncular: Dainel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Mark Ivanir, Nonso Anozie
Senaryo: Gregory Burke
Yapımcı: Tim Bevan, Eric Fellner
Diğer Adı: 7 Days in Entebbe
Kaybedenler Kulübü Yolda
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu
Senaryo: Mehmet Ada Öztekin
Yapımcı: Erol Avcı
Diğer Adı: Kaybedenler Kulübü 2
Tomb Raider
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Süre: 118 Dak.
Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas
Senaryo: Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons
Yapımcı: Gary Barber, Graham King
Öldürme Arzusu (Death Wish)
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon , Dram , Suç
Süre: 107 Dak.
Yönetmen: Eli Roth
Oyuncular: Bruce Willis,
Senaryo: Joe Carnahan, Michael Ferris, Scott Alexander, Larry Karaszewski
Yapımcı: Roger Birnbaum, Stephen J. Eads
Diğer Adı: Death Wish
Stalin'in Ölümü
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa , İngiltere
Tür: Biyografi , Dram , Komedi
Süre: 106 Dak.
Yönetmen: Armando Iannucci
Oyuncular: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs
Senaryo: David Schneider, Armando Iannucci, Fabien Nury
Yapımcı: Nicolas Duval Adassovsky, Laurent Zeitoun
Diğer Adı: The Death of Stalin
Düğüm Salonu
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi , Macera , Romantik
Süre: 100 Dak.
Yönetmen: Hakan Algül
Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu
Senaryo: Şahin Irmak
Yapımcı: Necati Akpınar
Tut Yüreğimden Anne
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Burçin Aydın, Bülent Aydoğan
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak, Ela Şen, Levent İnanır
Senaryo: Gökhan Alan
Yapımcı: Yasemin Nak
Ne Var?
Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen: Ozan Denklik
Oyuncular: Ozan Denklik, Gülbahar Caybak, Ömer Koç, Gürkan Demirtaş, Sinem Kara
Senaryo: Ozan Denklik