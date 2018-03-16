BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (16 Mart 2018)

Sevilen ve uzun süredir merakla beklenen Kaybedenler Kulübü Yolda filmiyle birlikte bu hafta toplam 8 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

16 Mart 2018 Cuma, 09:23:53

Entebbe'de 7 Gün (7 Days in Entebbe)

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - İngiltere
Tür: Dram , Gerilim , Suç
Süre: 106 Dak.
Yönetmen: José Padilha
Oyuncular: Dainel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan, Mark Ivanir, Nonso Anozie
Senaryo: Gregory Burke
Yapımcı: Tim Bevan, Eric Fellner
Diğer Adı: 7 Days in Entebbe

ENTEBBE'DE 7 GÜN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1976'da Tel Aviv'den kalkıp Atina üzerinden Paris'e gidecek Air France uçağı, ikisi Alman, ikisi Filistinli 4 kişi tarafından kaçırılarak Uganda'nın Entebbe şehrine indirilir. Uçakta çok sayıda İsrailli yolcu vardır ve militanların isteği, yolcuların hayatı karşılığında hapisteki Filistinli veya Filistin destekçisi 53 arkadaşlarının salıverilmesidir. İsrail hükumeti, yapılan görüşmelerin ardından çok tehlikeli bir operasyon gerçekleştirmeyi göze alır.Entebbe'de 7 Gün filmi, Entebbe Operasyonu'nda yaşananları aktarıyor.

Kaybedenler Kulübü Yolda

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu
Senaryo: Mehmet Ada Öztekin
Yapımcı: Erol Avcı
Diğer Adı: Kaybedenler Kulübü 2

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA - FRAGMAN
Kaan'la Mete, Kadıköy grubuyla yaptıkları tatilleri bitince motorlarına atlayıp İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak bu yolculuk onlara, yolun, ilişkilerin kısacası hiçbir şeyin planlandığı gibi ilerlemediğini tekrar sert bir şekilde anlatacaktır.

Tomb Raider

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Süre: 118 Dak.
Yönetmen: Roar Uthaug
Oyuncular: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas
Senaryo: Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons
Yapımcı: Gary Barber, Graham King

TOMB RAİDER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Maceracı babası Richard Croft'un (Dominic West) gittiği bir keşif gezisinden hiç dönmemesi yüzünden, genç Lara Croft (Alicia Vikander), babasını 7 yıldır görmemiştir. 21 yaşındaki Croft'un hayatta hiçbir görünür amacı yoktur, okulunda sık sık devamsızlık yapmakta, bisiklet kuryeliği işiyle güç bela hayatta kalmaktadır. Nitekim babasının hayatta olmadığı gerçeğini kabullenemeyen Croft, bu nedenle babasından kalacak büyük mirası ve şirket sahipliğini de reddetmiştir. Babasının yokoluşundaki sırrı çözmeye kararlı olan Lara Croft, sadece gitmesi bile çok tehlikeli olan mitolojik sırlarla dolu bir adaya çıkarak inanılmaz tehlikelerle dolu bir maceraya atılır.

Öldürme Arzusu (Death Wish)

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon , Dram , Suç
Süre: 107 Dak.
Yönetmen: Eli Roth
Oyuncular: Bruce Willis,
Senaryo: Joe Carnahan, Michael Ferris, Scott Alexander, Larry Karaszewski
Yapımcı: Roger Birnbaum, Stephen J. Eads
Diğer Adı: Death Wish

ÖLDÜRME ARZUSU - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Doktor Paul Kersey (Bruce Willis) travma vakalarında uzmanlaşmış bir cerrahtır. Eşi Lucy (Elizabeth Shue) ve kızı Jordan'la (Camila Morrone) birlikte mutlu bir hayatı olan doktor, evde bulunmadığı sırada yaşanan olayla sarsılır. Maskeli kişiler, Kersey'nin evine girerek ailesine saldırır. Olay sonunda eşini kaybeden, kızı ölümden dönen Kersey, polisin bu konuda elinin kolunun bağlı olduğunu görünce katilleri cezalandırmak ve kendi adaletini sağlamak için olayın faillerini tek tek aramaya koyulur.

Stalin'in Ölümü

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa , İngiltere
Tür: Biyografi , Dram , Komedi
Süre: 106 Dak.
Yönetmen: Armando Iannucci
Oyuncular: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Jason Isaacs
Senaryo: David Schneider, Armando Iannucci, Fabien Nury
Yapımcı: Nicolas Duval Adassovsky, Laurent Zeitoun
Diğer Adı: The Death of Stalin

STALİN'İN ÖLÜMÜ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Paranoyak yapısı ile düşmanlarına kök söktürmeye, acımasızlığı ile en yakınlarının bile gözünü korkutmaya devameden 75 yaşındaki Joseph Stalin'in sağlığı gayet iyidir. Ancak 20 milyon insanın ölümüne neden diktatör Stalin bir günçalışma odasında ölü bulunur. Bu ölümle birlikte ülkenin içine düştüğü kaos bazıları için fırsat anlamına gelirken,Stalin'in çevresindekileri iktidar yarışına sürükler.

Düğüm Salonu

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi , Macera , Romantik
Süre: 100 Dak.
Yönetmen: Hakan Algül
Oyuncular: Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu
Senaryo: Şahin Irmak
Yapımcı: Necati Akpınar

DÜĞÜM SALONU - FRAGMAN
Eskiden birlikte olmuş, ancak yollarını ayırma kararı alarak başka insanlarla tamamen farklı hayatlar kurmanın eşiğine gelmiş Serkan (Şahin Irmak) ve Hülya (İrem Sak), müthiş bir tesadüf sonucu aynı gün yanyana düğün salonlarında evlenmek üzere tarih almışlardır. Ancak bu durumda 2 düğünün birbirine girmesi ve işlerin çığrından çıkması kaçınılmazdır.

Tut Yüreğimden Anne

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Burçin Aydın, Bülent Aydoğan
Oyuncular: Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak, Ela Şen, Levent İnanır
Senaryo: Gökhan Alan
Yapımcı: Yasemin Nak

TUT YÜREĞİMDEN ANNE - FRAGMAN
Okan (Sermiyan Midyat) ve Sibel (Naz Elmas) çifti, oğulları Yaman (Janberk Nak) ve kızları Hazan'la (Ela Şen) mutlu bir hayata sahiptir. Ancak Hazan'ın otistik olduğunu öğrendiklerinde düzenleri tepetaklak olur. Sibel, ailesinin kabullenemesine rağmen kızını tüm kalbiyle sevmeye ve ona gereken tüm ilgiyi göstermeye devam ederken, amansız bir hastalığa yakalandığını öğrenir.

Ne Var?

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen: Ozan Denklik
Oyuncular: Ozan Denklik, Gülbahar Caybak, Ömer Koç, Gürkan Demirtaş, Sinem Kara
Senaryo: Ozan Denklik

NE VAR? - FRAGMAN
Birbirini çok seven 3 yakın arkadaş, bir gün falcıya giderler. Falcı, onların falında bir hazine görmüştür. Hazineyi bulabilmek için hemen araştırmalara başlayan gençler, başlarını mafyayla derde sokarlar, başlarına başka belalar da sararlar. Ancak hazineyi bulmadan vazgeçmeye niyetleri yoktur.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000