Deadpool 2
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 119Dak.
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beets, T.J. Miller
Senaryo: Rhett Reese, Paul Wernick, Rob Liefeld, Fabian Nicieza
Yapımcı: Ryan Reynolds, Stan Lee
Saplantı
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Güney Afrika
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Steven R. Monroe
Oyuncular: Reine Swart, Brandon Auret, Thandi Puren, Dorothy Ann Gould, Deànré Reiners
Senaryo: Tarryn-Tanille Prinsloo
Yapımcı: Samuel Frauenstein
Mezarlık
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Fuat Yılmaz
Oyuncular: Seyithan Özdemir, Nihal Candan, Hakan Eksen, Murat Seviş, Barış Çon
Senaryo: Fuat Yılmaz
Yakışıklı Prens (Charming)
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Fantastik, Komedi, Müzikal
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ross Venokur
Seslendirenler: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Sia, Nia Vardalos, Ashley Tisdale
Senaryo: Ross Venokur
Yapımcı: John H. Williams, Simon Crowe
Bal Kaymak
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aile
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Onur Tan
Oyuncular: Tarık Ünlüoğlu, Sabina Ajrula, Kenan Çoban, Beren Gökyıldız, Filiz Ahmet
Senaryo: Onur Tan
Partilerde Kız Tavlama Sanatı (How to Talk to Girls at Parties)
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Romantik
Süre: 102Dak.
Yönetmen: John Cameron Mitchell
Oyuncular: Elle Fanning, Alex Sharp, Matt Lucas, Ruth Wilson, Nicole Kidman
Senaryo: John Cameron Mitchell, Philippa Goslett
Ödüllü Kısa Filmler
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Tür: Kısa Film
Yönetmen: Fabrice Joubert, Patrick Vollrath, Tom Van Avermaet, Luke Doolan, Ely Dagher
Daha Yeni Başladık (Just Getting Started)
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Ron Shelton
Oyuncular: Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo, Joe Pantoliano, Glenne Headly
Senaryo: Ron Shelton
Yapımcı: Bill Gerber, Steve Richards
Kiraz Mevsimi
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 109Dak.
Yönetmen: Durmuş Akbulut
Oyuncular: Talan Güner, Turan Özdemir, Pelim Ermiş, Tolga Demircan, Yakup Yavru
Senaryo: Ramis Tanacı
Yapımcı: Ramis Tanacı
3 Vakte Kadar
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Özlem Kayhan, Volkan Gültekin
Oyuncular: Hasan Gümet, Köksal Bektaşoğlu, Doğa Konakoğşu, Meryem İrem Şahin, Ayberk Yeşilbursa
Senaryo: Hasan Gümet, Burçin Erkal