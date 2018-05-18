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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (18 Mayıs 2018)

Bu hafta vizyona 10 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

18 Mayıs 2018 Cuma, 08:47:49

Deadpool 2

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 119Dak.
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Zazie Beets, T.J. Miller
Senaryo: Rhett Reese, Paul Wernick, Rob Liefeld, Fabian Nicieza
Yapımcı: Ryan Reynolds, Stan Lee

DEADPOOL 2 - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İlk filmindeki maceralarının ardından Wade Wilson (Ryan Reynolds), yani Deadpool bu sefer birçok açıdan tam zıttı olan Cable (Josh Brolin) ile karşı karşıya gelir. Russell adında başka bir mutantın peşinde olan Cable'ı durdurmak için Deadpool, Domino ve Negasonic Teenage Warhead gibi diğer mutantlarla birlikte X-Force ekibini kurar.

Saplantı

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Güney Afrika
Tür: Korku
Süre: 86Dak.
Yönetmen: Steven R. Monroe
Oyuncular: Reine Swart, Brandon Auret, Thandi Puren, Dorothy Ann Gould, Deànré Reiners
Senaryo: Tarryn-Tanille Prinsloo
Yapımcı: Samuel Frauenstein

SAPLANTI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
19 yaşında Chloe van Heerden (Reine Swart) yaşadığı tek gecelik ilişkinin ardından hamile kalmış, çocuğunun doğumu için annesinin de yaşadığı memleketi Eden Rock kasabasına geri dönmüştür. Annesi Ruby'nin (Thandi Puren) olanca desteğiyle sağlıklı bir erkek çocuğu da dünyaya gelir. Ancak anne olmanın yükü genç kadına ağır gelir, suçluluk duygusu, paranoya, sonunda sürekli duymaya başladığı bir çocukluk ninnisine dönüşür ve çocuğunun etrafında kötücül bir varlığı hissetmeye başlar.

Mezarlık

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Gerilim, Korku
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Fuat Yılmaz
Oyuncular: Seyithan Özdemir, Nihal Candan, Hakan Eksen, Murat Seviş, Barış Çon
Senaryo: Fuat Yılmaz

MEZARLIK - FRAGMAN
Kısmen zihinsel engelli olan Azap (Seyithan Özdemir), yaşadığı köyün mezarcısıdır. Talihsiz bir yangın sonucu kızını ve hamile eşini kaybetmiştir. Kızının yaşadıklarını çok sonraları rastlantı sonucu öğrenen Azap, gerçekleri duymasının ardından ailesinin intikamının peşine düşecektir.

Yakışıklı Prens (Charming)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Fantastik, Komedi, Müzikal
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Ross Venokur
Seslendirenler: Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Sia, Nia Vardalos, Ashley Tisdale
Senaryo: Ross Venokur
Yapımcı: John H. Williams, Simon Crowe

YAKIŞIKLI PRENS - TÜRKÇE DUBLAJ FRAGMAN
Son derece yakışıklı ve çekici bir prens olan Philippe Charming, küçüklüğünde lanetlendiğinden beri karşısına çıkan her kadını kendisine aşık etmiş, bu yüzden arkasında çok sayıda kalbi kırık aşık bırakmıştır. Hatta bunlar arasında Sindirella, Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses de vardır. Bu duruma son vermek isteyen Kral, oğluna son sözünü söyler: 21. doğum gününe kadar seçimini yapıp gerçek aşkı bularak büyüyü bozması, böylece kendisine aşık olan kadınları bu büyüden kurtarması gerekmektedir, yoksa kraliyet üzerindeki haklarını kaybedecektir. Yakışıklı Prens de gerçek aşkı bulmak için, yanına Lenore'u alarak birlikte birbirinden zorlu maceralara atılır.

Bal Kaymak

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aile
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Onur Tan
Oyuncular: Tarık Ünlüoğlu, Sabina Ajrula, Kenan Çoban, Beren Gökyıldız, Filiz Ahmet
Senaryo: Onur Tan

BAL KAYMAK - FRAGMAN
Bal Kaymak filminde, dünyanın en güzel balını ve kaymağını yapan ancak birbirleriyle hiç anlaşamayan dedesi ile ninesi arasında kalan Küçük Bade'nin (Beren Özyıldız) öyküsü anlatılıyor.Bal Kaymak filminin çekimleri, Makedonya'da yapıldı.

Partilerde Kız Tavlama Sanatı (How to Talk to Girls at Parties)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Komedi, Romantik
Süre: 102Dak.
Yönetmen: John Cameron Mitchell
Oyuncular: Elle Fanning, Alex Sharp, Matt Lucas, Ruth Wilson, Nicole Kidman
Senaryo: John Cameron Mitchell, Philippa Goslett

PARTİLERDE KIZ TAVLAMA SANATI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1970'lerin Londrası'nda, dönemin en güçlü akımlarından punk'ın etkisinde kalmış genç Enn (Alex Sharp), gittiği bir partide güzel Zan (Elle Fanning) ile tanışır. İlk görüşte aşık olan Enn, bu oldukça farklı kızın başka bir ülkeden geldiğini düşünmektedir, oysa Zan aslında bambaşka bir galaksiden gelmiştir. 48 saat içinde dünyayı tanımaya çalışan Zan ile Enn birbirlerine yakınlaşacaklardır.

Ödüllü Kısa Filmler

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Tür: Kısa Film
Yönetmen: Fabrice Joubert, Patrick Vollrath, Tom Van Avermaet, Luke Doolan, Ely Dagher

ÖDÜLLÜ KISA FİLMLER - FRAGMAN
Türkiye'de ilk kez kısa filmler, bir seçki halinde vizyona giriyor. Oscar, Cannes gibi pek çok ödülü kazanmış veya aday olmuş 5 film, 18 Mayıs 2018'de birlikte gösterim şansı bulacak.

Daha Yeni Başladık (Just Getting Started)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Ron Shelton
Oyuncular: Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo, Joe Pantoliano, Glenne Headly
Senaryo: Ron Shelton
Yapımcı: Bill Gerber, Steve Richards

DAHA YENİ BAŞLADIK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Bir zamanlar çok ünlü mafya babalarının avukatlığını yapmış, sonrasında FBI'ın tanık koruma programına dahil olan ve yöneticisi olduğu lüks Villa Capri tatil köyünde emekliliğinin tadını çıkaran Duke Diver (Morgan Freeman) için hayat hiç olmadığı kadar iyi gitmektedir. Günlerini birçok farklı eğlenceli işle uğraşarak, kumar ve golf oynayarak geçiren Duke için bu güzel günler, eski FBI ajanı Leo'nun (Tommy Lee Jones) gelişiyle sona erer. Leo, her konuda Duke'tan daha iyi olduğunu ispatladıkça karizması sarsılan Duke için daha kötü günler de yoldadır. Geçmişte içli dışlı olduğu mafyanın yerini bulduğu ve hayatını tehdit ettiği anlaşılınca, bu durumu çözmek için Duke ile Leo'nun işbirliği yapması zorunlu hale gelir.

Kiraz Mevsimi

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 109Dak.
Yönetmen: Durmuş Akbulut
Oyuncular: Talan Güner, Turan Özdemir, Pelim Ermiş, Tolga Demircan, Yakup Yavru
Senaryo: Ramis Tanacı
Yapımcı: Ramis Tanacı

KİRAZ MEVSİMİ - FRAGMAN
Bir Anadolu kasabasında babasıyla hayalleri arasına sıkışıp kalmış genç bir adam olan Yılmaz'ın en büyük hayali kendi işini kurmasıdır. Bu hayali gerçekleştirmenin ilk adımı ise küçük bir traktör almaktır. Ancak hem babası hem de bölgedeki yaşam şartları en küçük hayalin bile önünde büyük bir engeldir. Yılmaz, kendisi gibi boş gezip hayaller peşinde koşan arkadaşıyla her gün yeni bir çıkışın peşini kovalar.

3 Vakte Kadar

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Özlem Kayhan, Volkan Gültekin
Oyuncular: Hasan Gümet, Köksal Bektaşoğlu, Doğa Konakoğşu, Meryem İrem Şahin, Ayberk Yeşilbursa
Senaryo: Hasan Gümet, Burçin Erkal

3 VAKTE KADAR - FRAGMAN
Hasan (Hasan Gümet), aynı mahallede yaşadığı Balım'dan (Meryem İrem Şahin) yıllardır hoşlanmasına rağmen duygularını açıklayabilme fırsatını hiç bulamamıştır. Sonunda bu fırsatı yakalar, niyeti de ciddidir, ancak Balım'da gözü olan başka biri daha vardır, o da Köksal Baba'dır. Balım'ı yeniden kazanabilmek için Hasan, yakın arkadaşlarıyla birlikte farklı maceralara atılacaktır.

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