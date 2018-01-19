BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (19 Ocak 2018)

Bu hafta vizyona 6 film girdi. İşte haftanın filmleri!

19 Ocak 2018 Cuma, 09:17:55

Aman Doktor (Djam)

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram
Süre: 97 Dak.
Yönetmen : Tony Gatlif
Oyuncular : Daphné Patakia, Maryne Cayon, Simon Abkarian, Yannis Bostantzoglou
Senaryo : Tony Gatlif
Yapımcı : Fenia Cossovitsa

AMAN DOKTOR - ALTYAZILI FRAGMAN
Djam (Daphné Patakia) amcasının istediği bir motor parçasını alabilmek için Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmiştir. Burada erkek arkadaşı tarafından terkedildikten sonra parasız ve kimsesiz kalmış, bir yardım derneğinde gönüllü olarak çalışan Avril (Maryne Cayon) ile karşılaşır. Genç kızı yanına alan Djam İstanbul'dan Midilli'ye uzanan, çok keyifli ve bol müzikli bir yolculuğa başlar.

Hakaret (The Insult)

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Lübnan
Tür : Dram
Süre: 112 Dak.
Yönetmen : Ziad Doueiri
Oyuncular : Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud
Senaryo : Ziad Doueiri, Joelle Touma
Yapımcı : Rachid Bouchareb, Jean Bréhat
Diğer Adı : The Insult

HAKARET - ALTYAZILI FRAGMAN
Beyrutlu Hıristiyan oto tamircisi Toni (Adel Karam), hamile eşi Şirin'le (Rita Hayek) birlikte sıradan bir hayat sürmektedir. Evlerinin bulunduğu sokaktaki altyapı çalışmalarını yapan şirketin ustabaşı, Beyrut'ta mülteci kampında yaşamını sürdüren Filistinli Yaser'dir (Kamel El Basha). Yaser'in Toni'nin evinde yapmak istediği iyi niyetli tadilat işlerine Toni izin vermeyince aralarında bir gerginlik başlar ve günün birinde Toni'nin ettiği hakaret sonrası Yaser Toni'ye saldırarak 2 kaburgasını kırar. İş mahkemeye taşınırken kısa süre sonra olaya siyasetçiler de dahil olur ve iki adam arasındaki husumet, adeta bütün ülkenin meselesi haline gelir.

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Kamil Çetin
Oyuncular : Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına, Uras Benlioğlu
Senaryo : Enver Sülük, Büşra Nur Karahan
Yapımcı : Erdem Karahan
Diğer Adı : Enes'in Oyunu

ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ? - FRAGMAN
Babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? filminin çekimleri Antalya'da yapıldı.

Rüzgar

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Yönetmen : F. Serkan Acar
Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ataberk Mutlu, Nebil Sayın, Cezmi Baskın
Senaryo : Volkan Girgin
Diğer Adı : Rüzgar Çarpması

RÜZGAR - FRAGMAN
Rüzgar (Ata Berk Mutlu) buldukları çocukları hırsızlığa zorlayan bir çeteyle büyümüş, kapkaçta ustalaşmış, 'tazı' lakaplı bir çocuktur. Ece (Belçim Bilgin) ve Alper'le (Halil Sezai Paracıkoğlu) yolu kesişen Rüzgar için hayat çok daha güzel bir gelecek vaat etmeye başlar. Ancak çete, Rüzgar'ın peşini kolay bırakmaya niyetli değildir.

Umut Avcıları

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 131 Dak.
Yönetmen : İlker Çavga
Oyuncular : Furkan Tezcan, Haydar Zeytünlü, Turgut Güneş, Kenan Balık, Belit Şentürk
Senaryo : Mehmet Sağlam
Yapımcı : Ayşe Sağlam

UMUT AVCILARI - FRAGMAN
Afyon'un Anıtkaya kasabasında günlük işleriyle uğraşan Cafer, Ahmet, Baki ve Doğan geceleri ise zengin olma hayaliyle define peşinde koşmaktadır. Afyon'dan çıkmış ve Paris'te işadamı olarak çalışan Ali ise av için Afyon'a dönmüştür. Ancak Ali burada hiç beklemediği durumlarla karşılaşacaktır.

Coco

Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Aile , Macera
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Lee Unkrich, Adrian Molina
Seslendirenler : Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Cheech Marin, Alanna Ubach, Edward James Olmos
Senaryo : Lee Unkrich, Adrian Molina, Matthew Aldrich

COCO - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000