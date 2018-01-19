Aman Doktor (Djam)
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram
Süre: 97 Dak.
Yönetmen : Tony Gatlif
Oyuncular : Daphné Patakia, Maryne Cayon, Simon Abkarian, Yannis Bostantzoglou
Senaryo : Tony Gatlif
Yapımcı : Fenia Cossovitsa
Hakaret (The Insult)
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Lübnan
Tür : Dram
Süre: 112 Dak.
Yönetmen : Ziad Doueiri
Oyuncular : Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek, Camille Salameh, Diamand Bou Abboud
Senaryo : Ziad Doueiri, Joelle Touma
Yapımcı : Rachid Bouchareb, Jean Bréhat
Diğer Adı : The Insult
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Kamil Çetin
Oyuncular : Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına, Uras Benlioğlu
Senaryo : Enver Sülük, Büşra Nur Karahan
Yapımcı : Erdem Karahan
Diğer Adı : Enes'in Oyunu
Rüzgar
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Yönetmen : F. Serkan Acar
Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Halil Sezai Paracıkoğlu, Ataberk Mutlu, Nebil Sayın, Cezmi Baskın
Senaryo : Volkan Girgin
Diğer Adı : Rüzgar Çarpması
Umut Avcıları
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 131 Dak.
Yönetmen : İlker Çavga
Oyuncular : Furkan Tezcan, Haydar Zeytünlü, Turgut Güneş, Kenan Balık, Belit Şentürk
Senaryo : Mehmet Sağlam
Yapımcı : Ayşe Sağlam
Coco
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Aile , Macera
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Lee Unkrich, Adrian Molina
Seslendirenler : Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Cheech Marin, Alanna Ubach, Edward James Olmos
Senaryo : Lee Unkrich, Adrian Molina, Matthew Aldrich