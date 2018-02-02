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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (2 Şubat 2018)

Bu hafta vizyona 7 film girdi. İşte haftanın filmleri!

02 Şubat 2018 Cuma, 09:34:31

En Karanlık Saat (Darkest Hour)

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram , Savaş , Tarih
Yönetmen : Joe Wright
Oyuncular : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane
Senaryo : Anthony McCarten
Yapımcı : Tim Bevan, Eric Fellner

EN KARANLIK SAAT - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı ve Nazi Almanyası'nın korkunç bir tehditle tüm Avrupa'ya ve İngiltere'ye karabasan gibi çökmesinin ardından Büyük Britanya başbakanı Neville Chamberlain (Ronald Pickup) görevinden ayrılmak durumunda kalmıştır Yerine Winston Churchill'in (Gary Oldman) getirilmesine karar verilir. Görevi devralmasının hemen ardından Churchill'i çok zor kararlar beklemektedir: Hitler'le barış mı yapmalı, yoksa topyekün bir savaşta ülkesine liderlik mi etmelidir?

Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Komedi , Suç
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Martin McDonagh
Oyuncular : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges
Senaryo : Martin McDonagh
Yapımcı : Martin McDonagh, Graham Broadbent

ÜÇ BİLLBOARD EBBİNG ÇIKIŞI, MİSSOURİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Tecavüz edilip vahşice öldürülen kızı Angela'nın üzüntüsünü atlatmaya çalışan Mildred Hayes (Frances McDormand), kasabanın şerifi Bill Willoughby (Woody Harrelson) ve kanun kuvvetlerinin bu konuda gerekli adımları atmadığına inanmaktadır. Cinayetin üzerinden aylar geçmesine rağmen katille ilgili somut bir delile ulaşılmaması, sonunda acılı anneyi oldukça farklı bir çözüme iter. Kasabanın çıkışındaki 3 büyük reklam panosunu kiralayan ve bunlara cinayetle ilgili şerifi suçlayan mesajlar yazdıran Hayes, vazgeçmesini isteyen herkese tek başına meydan okuyacaktır.

Paramparça (Aus dem Nichts)

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Almanya
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Fatih Akın
Oyuncular : Diane Kruger, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Johannes Krisch
Senaryo : Fatih Akın, Hark Bohm
Yapımcı : Fatih Akın, Marie-Jean Pascal
Diğer Adı : In the Fade

PARAMPARÇA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Hamburg'da yaşanan bir patlama, Katja'nın (Diane Kruger), hayatını paramparça etmiştir. Hapisteyken evlendiği, eskiden uyuşturucu tacirliği yapmış ancak hapisten sonra pis işleri bırakmış Kürt kökenli eşi Nuri'yi (Numan Acar) ve oğlu Rocco'yu kaybetmesinin ardından uzun süre kendini toparlayamayan kadın, yas döneminden sonra intikam arayışına başlar.

Cebimdeki Yabancı

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Gerilim , Komedi
Yönetmen : Serra Yılmaz
Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Buğra Gülsoy, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Çağlar Çorumlu
Senaryo : Murat Dişli
Yapımcı : Ferzan Özpetek, Necati Akpınar

CEBİMDEKİ YABANCI - FRAGMAN
7 eski ve yakın arkadaş bir akşam yemeğinde bir araya gelirler. Banu'nun (Belçim Bilgin) önerisiyle birlikte bir oyun oynamaya karar verirler. Oyun kuralları gereği hepsi telefonlarına gelen tüm mesaj ve bildirimleri yüksek sesle okumak zorundadır. Ancak kısa bir süre sonra gizli kalmış gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca, o kadar da yakın olmadıklarını farkedecekler, yemek hiç tahmin etmedikleri bir noktaya varacaktır.

Foxtrot

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İsrail , Almanya , Fransa
Tür : Dram
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Samuel Maoz
Oyuncular : Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas, Yael Eisenberg
Senaryo : Samuel Maoz

FOXTROT - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Tel Aviv'de yaşayan Michael (Lior Ashkenazi) ve Daphna Feldmann (Sarah Adler) çifti, askerdeki oğulları Jonathan'ın ölüm haberini aldıktan sonra yaşadıkları, Jonathan'ın askere gidişinden önceki ve ölümünden sonraki aylardaki hayatları ile Jonathan'ın askerdeki anıları filmde konu ediliyor.

Babasının Kızı

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2016 - Türkiye , Finlandiya
Tür : Belgesel
Süre: 52 Dak.
Yönetmen : Melisa Üneri
Oyuncular : -
Kendisi : Melisa Üneri
Senaryo : Melisa Üneri
Diğer Adı : Daddy's Girl

BABASININ KIZI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Finlandiya'da Türkiye'den göç etmiş bir babanın kızı olarak doğup büyüyen Melisa Üneri, son derece cana yakın ve neşeli, ancak manipülasyona yatkın babasından uzaklaşabilmek için Finlandiya'daki hayatını bırakıp Türkiye'ye yerleşme kararı alır.

Cin Çeşmesi

Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Tuncer Gürbüz
Oyuncular : Mustafa Kaya, İlayda Özdoğan, Yavuz Çetin, Ece Baykal, Yaşar Aydınlıoğlu
Senaryo : Mustafa Kaya
Yapımcı : Tarık Karakulak
Diğer Adı : Meleğin Çeşmesi

CİN ÇEŞMESİ - FRAGMAN
Raziye ve Kanber, sevdikleri insanlarla evlendirilmeyince yaşadıkları köydeki herkesi lanetlemiştir. Bunu da insan kılığına girme yeteneğine sahip tek cin kabilesi olan Kulyas cinleriyle anlaşarak başarmışlardır. Yıllarca bitmeyecek olan bu lanet 5 yılda bir kurban verilmesini gerektirecek, köyden birçok insanın ölmesine neden olacaktır.

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