En Karanlık Saat (Darkest Hour)
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram , Savaş , Tarih
Yönetmen : Joe Wright
Oyuncular : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane
Senaryo : Anthony McCarten
Yapımcı : Tim Bevan, Eric Fellner
Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Komedi , Suç
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Martin McDonagh
Oyuncular : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges
Senaryo : Martin McDonagh
Yapımcı : Martin McDonagh, Graham Broadbent
Paramparça (Aus dem Nichts)
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - Almanya
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Fatih Akın
Oyuncular : Diane Kruger, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Johannes Krisch
Senaryo : Fatih Akın, Hark Bohm
Yapımcı : Fatih Akın, Marie-Jean Pascal
Diğer Adı : In the Fade
Cebimdeki Yabancı
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Gerilim , Komedi
Yönetmen : Serra Yılmaz
Oyuncular : Belçim Bilgin Erdoğan, Buğra Gülsoy, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Çağlar Çorumlu
Senaryo : Murat Dişli
Yapımcı : Ferzan Özpetek, Necati Akpınar
Foxtrot
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İsrail , Almanya , Fransa
Tür : Dram
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Samuel Maoz
Oyuncular : Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas, Yael Eisenberg
Senaryo : Samuel Maoz
Babasının Kızı
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2016 - Türkiye , Finlandiya
Tür : Belgesel
Süre: 52 Dak.
Yönetmen : Melisa Üneri
Oyuncular : -
Kendisi : Melisa Üneri
Senaryo : Melisa Üneri
Diğer Adı : Daddy's Girl
Cin Çeşmesi
Vizyon Tarihi: 2 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Tuncer Gürbüz
Oyuncular : Mustafa Kaya, İlayda Özdoğan, Yavuz Çetin, Ece Baykal, Yaşar Aydınlıoğlu
Senaryo : Mustafa Kaya
Yapımcı : Tarık Karakulak
Diğer Adı : Meleğin Çeşmesi