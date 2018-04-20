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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (20 Nisan 2018)

Bu hafta 10 film vizyona girdi. İşte haftanın filmleri!

20 Nisan 2018 Cuma, 09:37:45

Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle In Time)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aile, Fantastik, Macera
Süre: 109Dak.
Yönetmen: Ava DuVernay
Oyuncular: Reese Witherspoon, Chris Pine, Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling
Senaryo: Jennifer Lee (i), Jeff Stockwell
Yapımcı: James Whitaker, Catherine Hand

ZAMANDA KIVRILMA - ORJİNAL FRAGMAN
Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry'nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg'in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bn. Hangi, Bn. Neydi ve Bn. Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander'ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg'in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.

Winchester Gizemli Ev (Winchester Mystery House)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD, Avustralya
Tür: Biyografi, Fantastik, Korku
Süre: 99Dak.
Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig
Oyuncular: Jason Clarke, Sarah Snook, Helen Mirren, Angus Sampson, Laura Brent
Senaryo: Michael Spierig, Peter Spierig
Yapımcı: Tobin Armbrust, Benedict Carver

WİNCHESTER GİZEMLİ EV - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Özellikle 19. yüzyılın savaşlarında çok sık kullanılmış Winchester tüfek şirketinin mirasçısı olan Sarah Winchester (Helen Mirren), şehirden uzakta, kocaman bir konakta yaşamaktadır. Üstelik bu evin inşaatı hiç durmadan devam etmekte, sürekli yeni odalar eklenmektedir. Bu bitmeyen inşaatın nedeni yaşlı kadının gösteriş merakı değil, zamanında Winchester tüfekleriyle öldürülmüş kişilerin intikam için dönen ruhlarını hapsetme isteğidir. Dul Winchester, bu ruhlar tarafından lanetlendiğine emindir. Doktor Eric Price (Jason Clarke) her ne kadar hayaletlere inanmasa da evde tuhaf birşeylerin döndüğü kesindir, üstelik daha öncekilerden hiçbirinin olmadığı kadar güçlü bir ruh daha dadanmıştır.

Cici Babam

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Meltem Bozoflu
Oyuncular: Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Derya Karadaş
Senaryo: Sıla Çetindağ, Eray Akyamaner, Murat Kepez, Mahmut Özbey, Uğur Güvercin, Ayberk Sak
Yapımcı: Necati Akpınar

CİCİ BABAM - FRAGMAN
Babaları vefat etmiş 3 kardeş, Gaziantep'in bir köyünde yaşayan annelerinin yanına giderken görmeye hiç alışık olmadıkları, son derece marjinal görünümlü bir otostopçuyu yanlarına alırlar. Bu tuhaf adam, sevgilisinin yanına gittiğini, ilk fırsatta onunla evleneceğini anlatır. Köye vardıklarında büyük sürpriz ortaya çıkar, rastaları ve dövmeleriyle dikkat çeken Tanju'nun (Mahir İpek) evleneceği kadın, 3 kardeşin dul annesi Melahat'ten (Yasemin Conka) başkası değildir. Bu durum özellikle çocuklardan Hacı (Onur Buldu) için büyük bir şok olacak, 'cici baba'sının planlarını engellemek için her şeyi yapacaktır.

İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Komedi, Romantik
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Brian Crano
Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Gina Gershon, François Arnaud
Senaryo: Brian Crano
Yapımcı: Rebecca Hall, Brian Crano

İLİŞKİ DURUMU: AÇIK İLİŞKİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Sevgilisi Will (Dan Stevens) ile güzel görünen bir ilişkisi olan, kısa süre içinde evlilik teklifi almaya bekleyen Anna (Rebecca Hall), erkek kardeşinin kafasına soktuğu fikri fazlasıyla benimser ve sevgilisine evlenmeden önce bir süre başka insanlarla da birliktelikler yaşamalarının iyi olacağını belirtir. Böylelikle hayatlarına farklı insanlar almayı kabul ederler.

Vallahi Hortladı

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Volkan Adıyaman
Oyuncular: Nuri Alço, Hasan Yalnızoğlu, Doğa Konakoğlu, Burak Şahin, Bülent Mert
Senaryo: Volkan Adıyaman
Yapımcı: Gökhan Atik

VALLAHİ HORTLADI - FRAGMAN
M.Ö. 2600 civarında yaşamış kral Nam-sis, kendisini ve eşini sonsuza dek yaşatabilmek için 14 adet özgür ruha ihtiyaç duymaktadır. Bu 14 kişi, kendilerini kurtarıp Nam-sis'i mezarına gönderebilmek için, yıllardır bütün dünya nimetlerine tövbe etmiş Nuri Hoca'dan (Nuri Alço) yardım isterler.

Sandık

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: H. Mücahit Pehlivan
Oyuncular: Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu, Sinem Yılmaz, Mutlu Dereli
Senaryo: H. Mücahit Pehlivan, Büşra Ak
Yapımcı: H. Mücahit Pehlivan

SANDIK - FRAGMAN
Şehirden oldukça uzak dağların, kanyonların, nehirlerin çevrelediği doğa harikası bir bölgede yer alan şirin bir köy olan Turan köyünün kaderi bir sabah köy üzerinde uçmaya başlayan ve nereden, kim tarafından kontrol edildiği anlaşılamayan helikopterlerin taşıdığı sandıkları bölgeye bırakmasıyla değişecektir. Sandık'ın içinden çıkan ve kendi içlerinde bir hiyerarşiye sahip genleri ile oynanmış sülükler tüm bölgeyi gerçek bir kaos'a sürükleyerek, halkın içinden çıkılamaz bir kabusla yüzyüze gelmelerini sağlayacaktır. Öfkesini ve şiddet duygusunu kontrol edemeyen hastalanmışlar ve hayatta kalmaya çalışanlar olarak ikiye ayrılan köyde taraflar arasındaki yoğun mücadele sürerken, köye gelmek zorunda kalan 6 kişilik arkadaş grubu ise tüm bu karmaşanın tam ortasında kalacaklardır. Ve sonu gelmeyen korku başlayacaktır.

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 69Dak.
Yönetmen: Oleg Kuzovkov
Oyuncular: Enes Batur, Başak Karahan, Duru Önver, Çağla Demirel, Nisan Aktaş

MAŞA İLE KOCA AYI 2: SONSUZ ARKADAŞLIK - FRAGMAN
Maşa ve arkadaşı Koca Ayı'nın yeni maceralarına bu filmde Enes Batur ve diğer bazı internet ünlüleri de eşlik edecek.

Bütün Saadetler Mümkündür

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 119Dak.
Yönetmen: Selman Kılıçaslan
Oyuncular: Kemel Uçar, Ruhi Sarı, Arif Erkin, Nilay Erdönmez, Fatih Topçuoğlu
Senaryo: Selman Kılıçaslan
Yapımcı: Selman Kılıçaslan

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR - FRAGMAN
Mühendislik eğitimi alan Ali (Kemal Uçar), bir Erasmus projesi vasıtasıyla yurt dışına gitmenin hayalini kurmakta olan genç bir adamdır. Hedefi belli olsa da arayışı sona ermiş değildir. Günün birinde bir türkü barda çalışan Gülce'den (Nilay Erdönmez) hoşlanmaya başlar. Hemşirelik okuyan Gülce, bir yandan da para kazanmak için yaşlı ve yalnız Mevlüt Bey'in (Arif Erkin) bakımıyla ilgilenmektedir. Bir şekilde Mevlüt'ün öyküsüne de ortak olan Ali, bir soruyu kendine sormaktan vazgeçmez: Bütün saadetler mümkün müdür?

Horoz Bayram

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy
Oyuncular: Abdullah Aslan, Sahra Zeyni, Hüseyin Taş, Zülfü Hamit Altın, Şükran Çağman
Senaryo: İmmir Memmedli
Yapımcı: Abdullah Aslan

HOROZ BAYRAM - FRAGMAN
Şanlıurfa'nın bir köyünde yaşayan Bayram, bütün köy halkına borç takmış, bu durum diğer köylüleri son derece sinirlendirmiştir. Alacaklıların nefesini ensesinde hissetmekten bıkan Bayram, sihirbazlık yapan bir arkadaşının yardımıyla bir çıkış yolu bulur. Köylerinde yapılan bir gösteri sırasında sihirbaz, Bayram'ı bir kutuya sokarak onu horoza dönüştürdüğünü söyler. Bayram sahne arkasından kaçarken, bütün köylüler Bayram'ın artık horoz olduğuna inanmıştır. Sihirbaz da horozu ancak 1 yıl sonra tekrar Bayram haline getirebileceğine herkesi ikna etmiştir.

Köpek Adası (Isle of Dogs)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 101Dak.
Yönetmen: Wes Anderson
Seslendirenler: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray
Senaryo: Wes Anderson
Yapımcı: Wes Anderson

KÖPEK ADASI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Günümüzden 20 yıl sonra Japonya'da, köpek nüfusu kontrolden çıkıp, bir de 'köpek gribi' salgını baş gösterince, köpeklerin çöple dolu bir adada karantina altına alınmasına karar verilir. 12 yaşındaki Atari Kobayashi, oraya bırakılmış Spots adlı köpeğini bulmak için büyük bir cesaret örneği göstererek adaya gelir. Adanın diğer köpekleri, Atari'nin Spots'u bulmasına ve bunu yetkililere yakalanmadan yapmasına yardım edeceklerdir.

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