Zamanda Kıvrılma (A Wrinkle In Time)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aile, Fantastik, Macera
Süre: 109Dak.
Yönetmen: Ava DuVernay
Oyuncular: Reese Witherspoon, Chris Pine, Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling
Senaryo: Jennifer Lee (i), Jeff Stockwell
Yapımcı: James Whitaker, Catherine Hand
Winchester Gizemli Ev (Winchester Mystery House)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD, Avustralya
Tür: Biyografi, Fantastik, Korku
Süre: 99Dak.
Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig
Oyuncular: Jason Clarke, Sarah Snook, Helen Mirren, Angus Sampson, Laura Brent
Senaryo: Michael Spierig, Peter Spierig
Yapımcı: Tobin Armbrust, Benedict Carver
Cici Babam
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Meltem Bozoflu
Oyuncular: Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Derya Karadaş
Senaryo: Sıla Çetindağ, Eray Akyamaner, Murat Kepez, Mahmut Özbey, Uğur Güvercin, Ayberk Sak
Yapımcı: Necati Akpınar
İlişki Durumu: Açık İlişki (Permission)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Komedi, Romantik
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Brian Crano
Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Gina Gershon, François Arnaud
Senaryo: Brian Crano
Yapımcı: Rebecca Hall, Brian Crano
Vallahi Hortladı
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 96Dak.
Yönetmen: Volkan Adıyaman
Oyuncular: Nuri Alço, Hasan Yalnızoğlu, Doğa Konakoğlu, Burak Şahin, Bülent Mert
Senaryo: Volkan Adıyaman
Yapımcı: Gökhan Atik
Sandık
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: H. Mücahit Pehlivan
Oyuncular: Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu, Sinem Yılmaz, Mutlu Dereli
Senaryo: H. Mücahit Pehlivan, Büşra Ak
Yapımcı: H. Mücahit Pehlivan
Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 69Dak.
Yönetmen: Oleg Kuzovkov
Oyuncular: Enes Batur, Başak Karahan, Duru Önver, Çağla Demirel, Nisan Aktaş
Bütün Saadetler Mümkündür
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 119Dak.
Yönetmen: Selman Kılıçaslan
Oyuncular: Kemel Uçar, Ruhi Sarı, Arif Erkin, Nilay Erdönmez, Fatih Topçuoğlu
Senaryo: Selman Kılıçaslan
Yapımcı: Selman Kılıçaslan
Horoz Bayram
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy
Oyuncular: Abdullah Aslan, Sahra Zeyni, Hüseyin Taş, Zülfü Hamit Altın, Şükran Çağman
Senaryo: İmmir Memmedli
Yapımcı: Abdullah Aslan
Köpek Adası (Isle of Dogs)
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 101Dak.
Yönetmen: Wes Anderson
Seslendirenler: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray
Senaryo: Wes Anderson
Yapımcı: Wes Anderson