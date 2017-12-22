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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (22 Aralık 2017)

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

22 Aralık 2017 Cuma, 09:22:54

Acı Tatlı Ekşi

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular : Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Osman Alkaş
Senaryo : Buğra Gülsoy
Yapımcı : Necati Akpınar

ACI TATLI EKŞİ - FRAGMAN
Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu'ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat'ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır.

Dönme Dolap (Wonder Steel)

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Woody Allen
Oyuncular : Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Max Casella
Senaryo : Woody Allen
Yapımcı : Letty Aronson, Stephen Tenenbaum

DÖNME DOLAP - ALTYAZILI FRAGMAN
1950'lerde Coney Island, New York'ta yaşayan Ginny (Kate Winslet) bir zamanlar oyunculuk yapmış olsa da artık garson olarak çalışan, atlı karınca operatörü Humpty (Jim Belushi) ile pek de mutlu olmayan bir yaşam süren orta yaşa yaklaşmış bir kadındır. Gizliden gizliye genç ve yakışıklı cankurtaran Mickey'den (Justin Timberlake) hoşlanmaktadır. Ancak günün birinde hiç beklenmedik birşey olur, Humpty'nin yıllardır görmediği kızı Carolina (Juno Temple) çıkagelir. Peşindeki gangster kocasından kaçmak için babasının evine sığınan Carolina, Ginny ve Humpty'i de tehlikeye atmıştır, üstelik o da oyun yazarı olma hayalleri kuran Mickey'den hoşlanmaya başlamıştır.

Pes Etme (Stronger)

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 116 Dak.
Yönetmen : David Gordon Green
Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Clancy Brown
Senaryo : John Pollono
Yapımcı : Jake Gyllenhaal, David Hoberman

PES ETME - ALTYAZILI FRAGMAN
İyi niyetli, ancak hayatında fazla başarılı olamamış Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), bir gün eski sevgilisi Erin'le (Tatiana Maslany) karşılaştığında kalbini yeniden kazanabilmek için yakın zamanda koşacağı Boston Maratonu'nun bitiş çizgisinde büyük bir pankartla onu bekleyeceğine söz verir. Ancak bitiş çizgisinde bir bomba patlar ve Bauman ağır yaralanır. Genç adam hayatta kalmayı başarsa da bacakları kesilir. Jeff olayın failinin yakalanmasına yaptığı yardımla adeta bir kahraman haline gelse de müthiş bir umutsuzluk içindedir, ancak Erin ve etrafındaki insanların desteğiyle hayata yeniden tutunmak için bir motivasyon bulacaktır.

Martıların Efendisi

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular : Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız
Senaryo : Meriç Demiray
Yapımcı : Erol Avcı

MARTILARIN EFENDİSİ - FRAGMAN
İstanbul'da deniz kenarında, kendi halinde bir hayatı olan Martıların Efendisi (Mehmet Günsür), yıllardır beklediği misafire sonunda kavuşmuştur. Denizden çıkıp gelen saf ve masum Rüya (Bige Önal), MEF'in dünyasını değiştirmiştir. Ancak Rüya'nın da bazı sırları vardır ve bu sırlar, Martıların Efendisi'ni, uzak durmaya çalıştığı dış dünyanın tüm kötülükleriyle yüz yüze getirecektir.

Düş Kırgınları

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 98 Dak.
Yönetmen : Selim Güneş
Oyuncular : Mert Tanık, Denise Ankel, Bahar Yanılmaz, Buğra Koçtepe, Hakan Emre Ünal
Senaryo : Selim Güneş
Yapımcı : Nur Güneş
Diğer Adı : The Disenchanted

DÜŞ KIRGINLARI - FRAGMAN
Kuzey (Mert Tanık), Ege kıyısındaki bir kasabada arkadaşı Sami ile birlikte otel işletmektedir. İkisi de yıllarca daha güzel bir dünya için mücadele etmiş, ancak bunun karşılığında büyük bedeller ödemiş ve gelecekten umutsuz bir hayat sürmeye başlamıştır. Ancak bir gün hayat dolu, güzel Şafak'ın (Denise Ankel) gelişiyle Kuzey'in hayatı biraz değişir gibi olacaktır.

Eyvah Annem Dağıttı 2

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Komedi
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Scott Moore, Jon Lucas
Oyuncular : Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon
Senaryo : Scott Moore, Jon Lucas
Yapımcı : Bill Block, Suzanne Todd

EYVAH ANNEM DAĞITTI 2 - ALTYAZILI FRAGMAN
Birçok ev kadını gibi çok çalışan, ancak çok az takdir gören Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) ve Carla (Kathryn Hahn) için yılın en korkunç zamanı, yani yılbaşı gelip çatmıştır. 3 anne tüm ev halkı için hediye almak, onları paketlemek, yiyecek ve içecekleri hazırlamak, kısacası herkesi memnun etmek için kendilerini harap etmek zorundadırlar. Ancak bu duruma daha fazla katlanmak istemeyen Amy, Kiki ve Carla, bir sefer olsun bütün bu zahmete girmeden yeni yıla girmek isterler. Ancak üçünün de annelerinin ziyarete gelmesi, bu hayali gerçekleştirmelerini imkansız hale getirecektir.

Belalılar

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi , Western
Süre: 76 Dak.
Yönetmen : Hasan Karcı
Oyuncular : Sinan Bengier, Güray Kip, İsmet Erten, Erol Tezeren, Cengiz Güçlü
Senaryo : Hasan Karcı
Diğer Adı : Alborotadores

BELALILAR - FRAGMAN
Gaddarlığıyla meşhur Meksikalı gangster Mask (Sinan Bengier), zorla el koyduğu toprakların devlet tarafından geri alınması üzerine intikam arayışına başlar.Belalılar filmlerinin çekimlerinin bir bölümü, binlerce western'e ev sahipliği yapmış İspanya'nın Almeria şehri yakınlarında çekildi.

Ferdinand

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Aile
Yönetmen : Carlos Saldanha
Seslendirenler : David Tennant, Anthony Anderson, John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon

FERDİNAND - TÜRKÇE DUBLAJ FRAGMAN
Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.

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