Acı Tatlı Ekşi
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular : Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Osman Alkaş
Senaryo : Buğra Gülsoy
Yapımcı : Necati Akpınar
Dönme Dolap (Wonder Steel)
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Woody Allen
Oyuncular : Kate Winslet, James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Max Casella
Senaryo : Woody Allen
Yapımcı : Letty Aronson, Stephen Tenenbaum
Pes Etme (Stronger)
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 116 Dak.
Yönetmen : David Gordon Green
Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Clancy Brown
Senaryo : John Pollono
Yapımcı : Jake Gyllenhaal, David Hoberman
Martıların Efendisi
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram , Romantik
Yönetmen : Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular : Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız
Senaryo : Meriç Demiray
Yapımcı : Erol Avcı
Düş Kırgınları
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 98 Dak.
Yönetmen : Selim Güneş
Oyuncular : Mert Tanık, Denise Ankel, Bahar Yanılmaz, Buğra Koçtepe, Hakan Emre Ünal
Senaryo : Selim Güneş
Yapımcı : Nur Güneş
Diğer Adı : The Disenchanted
Eyvah Annem Dağıttı 2
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Komedi
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Scott Moore, Jon Lucas
Oyuncular : Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon
Senaryo : Scott Moore, Jon Lucas
Yapımcı : Bill Block, Suzanne Todd
Belalılar
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi , Western
Süre: 76 Dak.
Yönetmen : Hasan Karcı
Oyuncular : Sinan Bengier, Güray Kip, İsmet Erten, Erol Tezeren, Cengiz Güçlü
Senaryo : Hasan Karcı
Diğer Adı : Alborotadores
Ferdinand
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Aile
Yönetmen : Carlos Saldanha
Seslendirenler : David Tennant, Anthony Anderson, John Cena, Bobby Cannavale, Kate McKinnon