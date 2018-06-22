Los Angeles'ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice)
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Mark Cullen
Oyuncular: Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen, John Goodman, Kal Penn
Senaryo: Robb Cullen, Mark Cullen
Yapımcı: Nicolas Chartier, Mark Cullen
Yabani (Wildling)
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Fantastik, Korku
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Fritz Böhm
Oyuncular: Liv Tyler, Bel Powley, Brad Dourif, James Le Gros, Frank Deal
Senaryo: Fritz Böhm, Florian Eder
Yapımcı: Liv Tyler, Trudie Styler
İyi ki Doğdun Abla
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 114Dak.
Yönetmen: Onur Öğden
Oyuncular: Esin Civangil, Onur Öğden, Ayhan Işık, Dilara Büyükbayraktar, İzel Çeliköz
Senaryo: Onur Öğden
Yapımcı: Onur Öğden
Hadi Ya
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Vecihi Ener
Oyuncular: Cesur Doğan, Senem Kuyucuoğlu, Mehtap Yılmaz, Levent İnanır, Volkan Baş
Senaryo: Cesur Doğan
İki Kafadar (Two Tails)
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Animasyon
Süre: 75Dak.
Yönetmen: Victor Azeev
Senaryo: Vasiliy Rovenskiy
Renksiz Rüya
Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 78Dak.
Yönetmen: Mehmet Ali Konar
Oyuncular: Cıvan Güven Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alıcı, Cuma Karaaslan, Midas Muhammed
Senaryo: Mehmet Ali Konar
Yapımcı: Mehmet Ali Konar, M. Tayfur Aydın