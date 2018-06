Los Angeles'ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2017 - ABD

Tür: Aksiyon, Komedi, Macera

Süre: 94Dak.

Yönetmen: Mark Cullen

Oyuncular: Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen, John Goodman, Kal Penn

Senaryo: Robb Cullen, Mark Cullen

Yapımcı: Nicolas Chartier, Mark Cullen

Yabani (Wildling)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Dram, Fantastik, Korku

Süre: 92Dak.

Yönetmen: Fritz Böhm

Oyuncular: Liv Tyler, Bel Powley, Brad Dourif, James Le Gros, Frank Deal

Senaryo: Fritz Böhm, Florian Eder

Yapımcı: Liv Tyler, Trudie Styler

İyi ki Doğdun Abla

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Dram

Süre: 114Dak.

Yönetmen: Onur Öğden

Oyuncular: Esin Civangil, Onur Öğden, Ayhan Işık, Dilara Büyükbayraktar, İzel Çeliköz

Senaryo: Onur Öğden

Yapımcı: Onur Öğden

Hadi Ya

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Komedi

Yönetmen: Vecihi Ener

Oyuncular: Cesur Doğan, Senem Kuyucuoğlu, Mehtap Yılmaz, Levent İnanır, Volkan Baş

Senaryo: Cesur Doğan

İki Kafadar (Two Tails)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2018 - Rusya

Tür: Animasyon

Süre: 75Dak.

Yönetmen: Victor Azeev

Senaryo: Vasiliy Rovenskiy

Renksiz Rüya

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018

Yapımı: 2017 - Türkiye

Tür: Dram

Süre: 78Dak.

Yönetmen: Mehmet Ali Konar

Oyuncular: Cıvan Güven Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alıcı, Cuma Karaaslan, Midas Muhammed

Senaryo: Mehmet Ali Konar

Yapımcı: Mehmet Ali Konar, M. Tayfur Aydın