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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (22 Haziran 2018)

Bu hafta 6 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

22 Haziran 2018 Cuma, 09:19:05

Los Angeles'ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Mark Cullen
Oyuncular: Bruce Willis, Jason Momoa, Famke Janssen, John Goodman, Kal Penn
Senaryo: Robb Cullen, Mark Cullen
Yapımcı: Nicolas Chartier, Mark Cullen

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Özel bir dedektif olan Steve Ford'un Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılır. Ford en yakın arkadaşı Dave'i yanına alarak köpeğini çetenin lideri Spider'ın elinden kurtarmak için maceraya atılır

Yabani (Wildling)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Dram, Fantastik, Korku
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Fritz Böhm
Oyuncular: Liv Tyler, Bel Powley, Brad Dourif, James Le Gros, Frank Deal
Senaryo: Fritz Böhm, Florian Eder
Yapımcı: Liv Tyler, Trudie Styler

YABANİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Doğduğu günden beri 'baba' diye hitap ettiği bir adamla birlikte büyüyen, evinden hiç çıkmayan Anna (Bel Powley), 16 yaşına geldiğinde Şerif Ellen Cooper (Liv Tyler) tarafından kurtarılıp özgürlüğüne kavuşturulur. Evde hapis kaldığı yıllar boyunca dışarıda dolaşan ve çocukları yiyen 'Yabani' adlı bir yaratığın korkusuyla büyüyen Anna için dış dünya tedirginlik vericidir, ancak zaman geçtikçe kendi bedeninde hissettiği değişimler, çok daha korkunç başka gerçeklerin açığa çıkacağının habercisidir.

İyi ki Doğdun Abla

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 114Dak.
Yönetmen: Onur Öğden
Oyuncular: Esin Civangil, Onur Öğden, Ayhan Işık, Dilara Büyükbayraktar, İzel Çeliköz
Senaryo: Onur Öğden
Yapımcı: Onur Öğden

İYİ Kİ DOĞDUN ABLA - FRAGMAN
Bayram Ağa'nın (Ayhan Işık) 2 oğlu Ferit (Onur Öğden) ve Feriz (Enis Boztepe), sürekli bir sürtüşme halindedir. Diğer çocuğu Ferda'yı ise istemediği halde Feriz'in arkadaşı Ali ile evlendirmiştir. Bu sırada köye gelen öğretmen Gamze (Esin Civangil) ile Ferit arasında yakınlaşma, Feriz'in tüm itirazlarına rağmen evlilikle sonuçlanır. Ne var ki Gamze'de Alzheimer başlangıcı olduğunun tespit edilmesi, aileyi felakete götürecek olaylar zincirini başlatacaktır.

Hadi Ya

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Vecihi Ener
Oyuncular: Cesur Doğan, Senem Kuyucuoğlu, Mehtap Yılmaz, Levent İnanır, Volkan Baş
Senaryo: Cesur Doğan

HADİ YA - FRAGMAN
Ailesi Mardin'den gelmiş, kendisi Aydın'da büyümüş Haydar (Cesur Doğan), belediye anonslarını yaparak hayatını kazanmaktadır. 2 yakın arkadaşıyla film çekebilme hayalleri olan Haydar'ın önünde birçok engel vardır. Bu sırada yaşadıkları yere konser vermek için gelen Bahar ve Nazlı ikilisinden Bahar'la (Senem Kuyucuoğlu) Haydar arasında bir arkadaşlık başlar. Ancak Bahar'la ilgili hiç tahmin edemediği bir gerçek Haydar'ı şoke eder, Bahar aslında askerlik arkadaşı Bahadır'dan başkası değildir.

İki Kafadar (Two Tails)

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Rusya
Tür: Animasyon
Süre: 75Dak.
Yönetmen: Victor Azeev
Senaryo: Vasiliy Rovenskiy

İKİ KAFADAR - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Dünyaya gelen kötü kalpli uzaylılar, buradaki hayvanları kaçırarak karanlık bölgedeki hayvanat bahçesine götürmeye başlamıştır. Dünyadaki hayvan neslini kurtarmak ise iki yakın arkadaş, kunduz Bob ve kedi Max'e kalır.

Renksiz Rüya

Vizyon Tarihi: 22 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 78Dak.
Yönetmen: Mehmet Ali Konar
Oyuncular: Cıvan Güven Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alıcı, Cuma Karaaslan, Midas Muhammed
Senaryo: Mehmet Ali Konar
Yapımcı: Mehmet Ali Konar, M. Tayfur Aydın

RENKSİZ RÜYA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Annesini kaybetmiş, 1990'lı yılların siyasi olaylarının hayatını derinden etkilemesine engel olamayan küçük Mirza'nın (Cıvan Güven Tunç) günleri, Mir Ahmed'in (Bilal Bulut) evlerinde bir süre misafir olarak kalmasıyla değişmeye başlar.

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