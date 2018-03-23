Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 111dk
Yönetmen: Steven S. DeKnight
Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, Cailee Spaeny, Tian Jing
Senaryo: Guillermo del Toro, Steven S. DeKnight, Emily Carmichael, T.S. Nowlin
Yapımcı: Guillermo del Toro, Jon Jashni
Martı
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 137dk
Yönetmen: Erkan Tunç
Oyuncular: Onur Buldu, İrem Sak, Öner Erkan, Sahra Şaş, Erşan Utku Ölmez
Senaryo: Erkan Tunç
Yapımcı: Birol Güven
Çocuklar Sana Emanet
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş
Senaryo: Çağan Irmak
Yapımcı: Şükrü Avşar
Bordo Bereliler 2: Afrin
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Savaş
Süre: 113dk
Yönetmen: Erhan Baytimur
Oyuncular: Balamir Emren, Çiğdem Batur, Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner
Senaryo: Coşkun Gündoğdu, Ayça Baytimur
Yapımcı: Ali Ertem, Erdoğan Yaprak
Kar
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 100dk
Yönetmen: Emre Erdoğdu
Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür, Doğaç Yılıdz, Nazlı Bulum
Senaryo: Emre Erdoğdu
Yapımcı: Emre Erdoğdu, Ercan Küçük
Kayıp Prenses
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Ukrayna
Tür: Aksiyon, Fantastik, Komedi
Süre: 85dk
Yönetmen: Oleg Malamuzh
Seslendirenler: Alyson Leigh Rosenfeld, Mykola Boklan
Senaryo: Yaroslav Voytseshek
Velayet (Custody)
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram
Süre: 93dk
Yönetmen: Xavier Legrand
Oyuncular: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saïkaly
Senaryo: Xavier Legrand
Yapımcı: Alexandre Gavras
Zat-ı Mahfuz
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Belgesel, Dram
Süre: 75dk
Yönetmen: Sedat Yetkin
Senaryo: Sedat Yetkin
Gerçek Kesit: Manyak
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 72dk
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Çetin Altındal, Mehmet Vanlıoğlu, Perihan Savaş
Senaryo: Cahit Kaşıkçılar
Yapımcı: Bülent Özcan