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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (23 Mart 2018)

Bu hafta vizyona 9 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

23 Mart 2018 Cuma, 09:18:43

Pasifik Savaşı: İsyan (Pacific Rim: Uprising)

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 111dk
Yönetmen: Steven S. DeKnight
Oyuncular: John Boyega, Scott Eastwood, Rinko Kikuchi, Cailee Spaeny, Tian Jing
Senaryo: Guillermo del Toro, Steven S. DeKnight, Emily Carmichael, T.S. Nowlin
Yapımcı: Guillermo del Toro, Jon Jashni

PASİFİK SAVAŞI: İSYAN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İlk filmdeki olayların 10 yıl ardından Pasifik Okyanusu yeniden huzursuzluk belirtileri göstermiş, Kaiju'lar kendilerini göstermeye başlamıştır. Kahraman 'Jaeger' pilotu Stacker'ın oğlu Jake (John Boyega), eğitimini yarım bırakıp suç dünyasına dalmıştır. Dünya yeniden büyük bir tehditle karşılaşınca yıllardır görmediği kız kardeşi Mako Mori (Rinko Kikuchi) ona kendini kanıtlaması için bir şans daha verir. Jake'in yanında Lambert (Scott Eastwood) ve Amara (Cailee Spaeny) da Kaiju'lara karşı ekibi tamamlayacaktır.

Martı

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 137dk
Yönetmen: Erkan Tunç
Oyuncular: Onur Buldu, İrem Sak, Öner Erkan, Sahra Şaş, Erşan Utku Ölmez
Senaryo: Erkan Tunç
Yapımcı: Birol Güven

MARTI - FRAGMAN
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çalışan Yakup (Onur Buldu) ve eşi Mediha'nın burada tekdüze bir yaşamı vardır. Onlara yardımcı olmak üzere gelen Rıza ve eşi Nurgül için bu çiftlik hayatı ilk başta heyecan verici olsa da onlar da rutine alışırlar. İnsanı adeta boğan bu ortamda iki ailenin yolları kesişince, içlerinde sakladıkları da ortaya dökülmeye başlar.

Çocuklar Sana Emanet

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş
Senaryo: Çağan Irmak
Yapımcı: Şükrü Avşar

ÇOCUKLAR SANA EMANET - FRAGMAN
Travmatik bir trafik kazası gerçiren ve sonrasında hayata küsen Kerem'in gizemli bir kasabaya gider. Kasabadaki şifacı kadının ve kasaba sakinlerinin yardımlarıyla yaşadığı bu travmayı atlatmaya çalışacaktır.

Bordo Bereliler 2: Afrin

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Aksiyon, Savaş
Süre: 113dk
Yönetmen: Erhan Baytimur
Oyuncular: Balamir Emren, Çiğdem Batur, Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner
Senaryo: Coşkun Gündoğdu, Ayça Baytimur
Yapımcı: Ali Ertem, Erdoğan Yaprak

BORDO BERELİLER 2: AFRİN - FRAGMAN
Serinin 2. filminde Bordo Bereliler bu kez Afrin'e giriyor. Yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem'in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Erhan Baytimur oturuyor.

Kar

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 100dk
Yönetmen: Emre Erdoğdu
Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun, Halil Babür, Doğaç Yılıdz, Nazlı Bulum
Senaryo: Emre Erdoğdu
Yapımcı: Emre Erdoğdu, Ercan Küçük

KAR - FRAGMAN
Gayrımeşru bir ilişkinin sonucunda doğmuş Müzeyyen (Hazar Ergüçlü), Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu ve toplumun kabul etmediği davranışlarla bezeli bir hayat yaşamaktadır. Yaşı geçmesine rağmen liseyi bile bitirememiştir. Hiç görüşmediği 'meşru' üvey kardeşi Ali (Ozan Uygun) ise Bolu'da daha müreffeh ve sistemin içinde bir lise hayatı sürmektedir. Ali, kız kardeşinin varlığından haberdar olunca ilk fırsatta onu ziyarete Antalya'ya gider. İlk başta çok sıcak bir karşılama görmez, ancak yavaş yavaş birbirlerine alışırlar. Ali, Müzeyyen'in arkadaş grubunun da bir parçası olur. Ali'nin bundan sonraki amacı, Müzeyyen'i yanında götürmek ve kendisinin babaları gibi bir insan olmadığını ona kanıtlamak olacaktır.

Kayıp Prenses

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Ukrayna
Tür: Aksiyon, Fantastik, Komedi
Süre: 85dk
Yönetmen: Oleg Malamuzh
Seslendirenler: Alyson Leigh Rosenfeld, Mykola Boklan
Senaryo: Yaroslav Voytseshek

KAYIP PRENSES - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
İstediği her şeye sahip olan Prenses Mila'nın sahip olamadığı tek şey özgürlüğüdür. Kral babasının yüzünden şatonun dışına adım atamayan Mila, sonunda bir fırsatını bulup kaçar. Dışarıda Ruslan adında iyi niyetli, ancak bir şaşkın ve tembel bir ressamla tanışır. İki genç birlikte keyifli zaman geçirirken bu uzun sürmez, 100 yılda bir, bir prenses kaçırma huyu olan büyücü Kornomor, Mila'yı yakalayıp hapseder. Ruslan, aşık olduğu Mila'yı bulabilmek için maceralarla dolu bir yolculuğa çıkmak durumunda kalır.

Velayet (Custody)

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram
Süre: 93dk
Yönetmen: Xavier Legrand
Oyuncular: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saïkaly
Senaryo: Xavier Legrand
Yapımcı: Alexandre Gavras

VELAYET - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Antoine (Denis Ménochet) ve Miriam (Léa Drucker) çifti boşanırken velayet konusunda anlaşmazlık yaşamıştır. Ailenin 18 yaşına basmak üzere olan kızı Joséphine'le (Mathilde Auneveux) ilgili bir tartışma olmasa da, 11 yaşındaki Julien (Thomas Gioria) ifadesinde babasını görmek istemediğini belirtmesine rağmen mahkeme, 2 haftada bir babasıyla kalma şartı getirmiştir. Bu durum elbette Julien ve ailesinin istemediği birşeydir, nitekim Antoine son derece dengesiz ve çabuk öfkelenebilen bir adamdır.

Zat-ı Mahfuz

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Belgesel, Dram
Süre: 75dk
Yönetmen: Sedat Yetkin
Senaryo: Sedat Yetkin

ZAT-I MAHFUZ - FRAGMAN
Zat-ı Mahfuz filminde, Bitlis'ten çıkmış, Anadolu'ya ve İslam dininin tarihine etkileri olmuş önemli insanların öyküleri aktarılıyor.

Gerçek Kesit: Manyak

Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 72dk
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Çetin Altındal, Mehmet Vanlıoğlu, Perihan Savaş
Senaryo: Cahit Kaşıkçılar
Yapımcı: Bülent Özcan

GERÇEK KESİT: MANYAK - FRAGMAN
Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Rıza annesine son derece düşkün bir adamdır. Hatta bu durum yüzünden kendi yuvasını kurmaz. Ancak Rıza, karşı apartmana taşınan Serpil'i görünce evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar. Hem evlenmekisteyen aynı zamanda da bu histen suçluluk duyan Rıza bir süre sonra gerçek ile hayali ayır edemez hale gelir. Annesininölümünün farkına varamayan ve hala annesiyle yaşamaya devam eden Rıza, Serpil'le ilişki kurmaya çalışır.

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