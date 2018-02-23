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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (23 Şubat 2018)

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

23 Şubat 2018 Cuma, 09:07:21

Beni Adınla Çağır ( Call Me by Your Name)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İtalya , Fransa
Tür : Dram , Romantik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Luca Guadagnino
Oyuncular : Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel
Senaryo : James Ivory
Yapımcı : Marco Morabito, Peter Spears

BENİ ADINLA ÇAĞIR - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Beni Adınla Çağır'ın öyküsü 1983'ün yaz aylarında geçiyor. Kuzey İtalya'da ailesiyle kırsal bir bölgede tatilde olan Elio (Timothée Chalamet) günlerini kitap okuyarak, kız arkadaşı Marzia'ya (Esther Garrel) zaman ayırarak geçirmektedir. Arkeoloji profesörü babasına çalışmalarında yardımcı olmak üzere oraya gelen Amerikalı doktora öğrencisi Oliver (Armie Hammer), Elio'nun hayata bakışını tamamen değiştirir. 1983 yazı, Elio'nun hiçbir zaman unutmayacağı bir yaz olacaktır.

Florida Projesi ( The Florida Project)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Sean Baker
Oyuncular : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera (i)
Senaryo : Sean Baker, Chris Bergoch
Yapımcı : Sean Baker, Chris Bergoch

FLORİDA PROJESİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
6 yaşındaki Moonee (Brooklynn Prince) annesi Halley (Bria Vinaite) ile birlikte Orlando'daki Disneyland yakınlarında bulunan Magic Castle Oteli'nde yaşamaktadır. Düzenli bir işi olmayan Halley, günübirlik işlerde çalışarak hayatta kalmaya çalışırken, otelin şefkatli müdürü Bobby (Willem Dafoe), otel kurallarına aykırı olmasına rağmen onların otelde kalmasına izin vermekte, Moonee ve arkadaşlarının yaramazlıklarına otelin diğer sakinlerini aşırı rahatsız etmedikleri sürece ses çıkarmamaktadır. Çünkü Moonee ve annesinin gidebilecek başka bir yerleri olmadığını çok iyi bilmektedir.

Samson

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Tarih
Yönetmen : Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff
Oyuncular : Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy
Senaryo : Jason Baumgardner, Timothy Ratajczak
Yapımcı : Vlokkie Gordon, Bruce Macdonald

SAMSON - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Hayatının aşkını gaddar bir prens yüzünden kaybeden, insanüstü bir güce sahip Samson (Taylor James), intikamını almak ve halkını kurtarmak için büyük bir savaşa girişecektir.

Alem-i Cin

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Özgür Bakar
Oyuncular : Ayçin Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turpçu, Süleyman Kabaali, Cihangir Köse
Senaryo : Özgür Bakar, Alper Kıvılcım
Yapımcı : Hasan Çobanoğlu

ALEM-İ CİN - FRAGMAN
Yeliz (Ayçin Tuyun) 25 yaşına girdikten sonra korkunç kabuslar görmeye başlar. Kabusların karanlığı arttıkça Yeliz'in ailesiyle ilgili bilmediği sırlar ortaya çıkmaya başlar. Kabuslardan kurtulabilmek için bir aile dostunun da desteğini alan genç kadın, bu dünyadan olmayan bir güçle, cinler alemiyle yüzyüze geldiğini anlayacaktır.

Tavşan Peter (Peter Rabbit)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Animasyon , Aile , Komedi , Macera
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Will Gluck
Oyuncular : Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos, Deborah Rock
Seslendirenler : James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Matt Lucas
Senaryo : Will Gluck
Yapımcı : Will Gluck

TAVŞAN PETER - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Yıllardır özgürce yaşadıkları doğal ortamlarına kurduğu bahçeyi bölgedeki hayvanlara kapatan Thomas McGregor (Domhnall Gleeson) hayvanları çok kızdırmıştır. Özellikle Tavşan Peter, diğer hayvanları da örgütleyerek McGregor'la müthiş bir rekabete girişecektir.

Görevimiz Tatil

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Murat Şeker
Oyuncular : Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya
Senaryo : Murat Şeker, Ali Tanrıverdi
Yapımcı : Murat Şeker, Cemal Okan
Diğer Adı : Çılgın Aile Tatilde

GÖREVİMİZ TATİL - FRAGMAN
Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.

Kırlangıçlar Susamışsa

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2014 - Türkiye
Tür : Belgesel , Dram
Süre: 112 Dak.
Yönetmen : Muhammet Çakıral
Oyuncular : Hamit Demir, Murat Sarı (i), Elif Canbolat
Senaryo : Muhammet Çakıral
Yapımcı : Muhammet Çakıral, Murat Başman
Diğer Adı : As The Swallows Got Thirsty

KIRLANGIÇLAR SUSAMIŞSA - FRAGMAN
Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan Murat (Murat Sarı), fotoğraf ve belgeseller üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yeğeni Burak'la müthiş bir doğanın ortasında vakit geçiren Murat, yine de köyden gitmeyi ciddi bir şekilde düşünmektedir. Bu sırada köye gelen tuhaf görünüşlü Harun'u tüm köylü gibi Murat da sever. Hayatında her şey yolunda gibi gözükürken bu kez hidroelektrik santrali yapmak isteyen bir şirket, jandarma korumasında vadiye gelir. HES'çileri çıkarabilmek için bir kez daha tüm köylünün birlikte direnişe geçmesi gerekecektir.

Dünyanın Bütün Parası (All the Money in the World)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Gizem , Tarih
Yönetmen : Ridley Scott
Oyuncular : Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Romain Duris
Senaryo : David Scarpa
Yapımcı : Ridley Scott, Chris Clark

DÜNYANIN BÜTÜN PARASI - ORJİNAL FRAGMAN
1973'te, dünyanın en zengin adamlarından biri olan petrol milyarderi Jean Paul Getty'nin öz torunu John Paul Getty III (Charlie Plummer) Roma'da kaçırılmıştır. Çocuğun hayatı karşılığında 17 milyon $ isteyen fidyecilerin isteğini yerine getirmekten başka çare yok gibi görünmektedir. Annesi Gail (Michelle Williams), eski kayınpederi Getty'den bu miktarı ödemesi konusunda yardım ister, ancak reddedilir. Getty'nin en yakınındaki kişi olan, aynı zamanda eski CIA ajanı Fletcher Chase (Mark Wahlberg) ile Gail, parayı bir şekilde bulup gencin hayatını kurtarmak için zamana karşı bir yarışa girerler.

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