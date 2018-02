Beni Adınla Çağır ( Call Me by Your Name)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2017 - İtalya , Fransa

Tür : Dram , Romantik

Süre: 130 Dak.

Yönetmen : Luca Guadagnino

Oyuncular : Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel

Senaryo : James Ivory

Yapımcı : Marco Morabito, Peter Spears

Florida Projesi ( The Florida Project)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram

Süre: 115 Dak.

Yönetmen : Sean Baker

Oyuncular : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera (i)

Senaryo : Sean Baker, Chris Bergoch

Yapımcı : Sean Baker, Chris Bergoch

Samson

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2018 - ABD

Tür : Aksiyon , Dram , Tarih

Yönetmen : Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff

Oyuncular : Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy

Senaryo : Jason Baumgardner, Timothy Ratajczak

Yapımcı : Vlokkie Gordon, Bruce Macdonald

Alem-i Cin

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2018 - Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Özgür Bakar

Oyuncular : Ayçin Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turpçu, Süleyman Kabaali, Cihangir Köse

Senaryo : Özgür Bakar, Alper Kıvılcım

Yapımcı : Hasan Çobanoğlu

Tavşan Peter (Peter Rabbit)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2018 - ABD

Tür : Animasyon , Aile , Komedi , Macera

Süre: 93 Dak.

Yönetmen : Will Gluck

Oyuncular : Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos, Deborah Rock

Seslendirenler : James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Matt Lucas

Senaryo : Will Gluck

Yapımcı : Will Gluck

Görevimiz Tatil

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2018 - Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Murat Şeker

Oyuncular : Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya

Senaryo : Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Yapımcı : Murat Şeker, Cemal Okan

Diğer Adı : Çılgın Aile Tatilde

Kırlangıçlar Susamışsa

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2014 - Türkiye

Tür : Belgesel , Dram

Süre: 112 Dak.

Yönetmen : Muhammet Çakıral

Oyuncular : Hamit Demir, Murat Sarı (i), Elif Canbolat

Senaryo : Muhammet Çakıral

Yapımcı : Muhammet Çakıral, Murat Başman

Diğer Adı : As The Swallows Got Thirsty

Dünyanın Bütün Parası (All the Money in the World)

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram , Gizem , Tarih

Yönetmen : Ridley Scott

Oyuncular : Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Romain Duris

Senaryo : David Scarpa

Yapımcı : Ridley Scott, Chris Clark