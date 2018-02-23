Beni Adınla Çağır ( Call Me by Your Name)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - İtalya , Fransa
Tür : Dram , Romantik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Luca Guadagnino
Oyuncular : Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel
Senaryo : James Ivory
Yapımcı : Marco Morabito, Peter Spears
Florida Projesi ( The Florida Project)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 115 Dak.
Yönetmen : Sean Baker
Oyuncular : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera (i)
Senaryo : Sean Baker, Chris Bergoch
Yapımcı : Sean Baker, Chris Bergoch
Samson
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Tarih
Yönetmen : Bruce Macdonald, Gabriel Sabloff
Oyuncular : Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane, Rutger Hauer, Caitlin Leahy
Senaryo : Jason Baumgardner, Timothy Ratajczak
Yapımcı : Vlokkie Gordon, Bruce Macdonald
Alem-i Cin
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Özgür Bakar
Oyuncular : Ayçin Tuyun, Kadriye Çetinkaya, Zeynep Turpçu, Süleyman Kabaali, Cihangir Köse
Senaryo : Özgür Bakar, Alper Kıvılcım
Yapımcı : Hasan Çobanoğlu
Tavşan Peter (Peter Rabbit)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Animasyon , Aile , Komedi , Macera
Süre: 93 Dak.
Yönetmen : Will Gluck
Oyuncular : Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Bernardo Santos, Deborah Rock
Seslendirenler : James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Matt Lucas
Senaryo : Will Gluck
Yapımcı : Will Gluck
Görevimiz Tatil
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Murat Şeker
Oyuncular : Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya
Senaryo : Murat Şeker, Ali Tanrıverdi
Yapımcı : Murat Şeker, Cemal Okan
Diğer Adı : Çılgın Aile Tatilde
Kırlangıçlar Susamışsa
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2014 - Türkiye
Tür : Belgesel , Dram
Süre: 112 Dak.
Yönetmen : Muhammet Çakıral
Oyuncular : Hamit Demir, Murat Sarı (i), Elif Canbolat
Senaryo : Muhammet Çakıral
Yapımcı : Muhammet Çakıral, Murat Başman
Diğer Adı : As The Swallows Got Thirsty
Dünyanın Bütün Parası (All the Money in the World)
Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Gizem , Tarih
Yönetmen : Ridley Scott
Oyuncular : Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Romain Duris
Senaryo : David Scarpa
Yapımcı : Ridley Scott, Chris Clark