Vizyona giren filmler! (24 Kasım 2017)

Kardeşim Benim 2
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Mert Baykal
Oyuncular : Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz
Senaryo : Zafer Külünk
Yapımcı : Timur Savcı, Cemal Okan
Buğday
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Semih Kaplanoğlu
Oyuncular : Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Lubna Azabal
Senaryo : Semih Kaplanoğlu
Yapımcı : Semih Kaplanoğlu, Nadir Öperli
Mucize (Wonder)
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Stephen Chbosky
Oyuncular : Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Daveed Diggs
Senaryo : Steve Conrad
Yapımcı : David Hoberman, Todd Lieberman
Morg
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim, Korku
Yönetmen : Tuncer Gürbüz
Oyuncular : Emin Gümüşkaya, Cengiz Demir Öztürk, Gamze Pelin Gökçe, Banu Ölmez
Senaryo : Halim Çetin
Ayı Paddington 2
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Animasyon, Aile, Komedi
Süre: 103 Dak.
Yönetmen : Paul King
Oyuncular : Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Julie Walters, Sally Hawkins
Seslendirenler : Ben Whishaw, Imelda Staunton
Senaryo : Simon Farnaby, Paul King
Yapımcı : David Heyman, Alexandra Ferguson