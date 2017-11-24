BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!
Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (24 Kasım 2017)

Bu hafta vizyona 5 film girdi. İşte haftanın filmleri!

24 Kasım 2017 Cuma, 09:44:05

Kardeşim Benim 2

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Mert Baykal
Oyuncular : Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz
Senaryo : Zafer Külünk
Yapımcı : Timur Savcı, Cemal Okan

KARDEŞİM BENİM 2 - FRAGMAN
Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.

Buğday

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Semih Kaplanoğlu
Oyuncular : Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin, Cristina Flutur, Lubna Azabal
Senaryo : Semih Kaplanoğlu
Yapımcı : Semih Kaplanoğlu, Nadir Öperli

BUĞDAY - ALTYAZILI FRAGMAN
Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le (Ermin Bravo), tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin (Jean-Marc Barr) Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.

Mucize (Wonder)

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Stephen Chbosky
Oyuncular : Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Daveed Diggs
Senaryo : Steve Conrad
Yapımcı : David Hoberman, Todd Lieberman

MUCİZE - ALTYAZILI FRAGMAN
Auggie Pullman (Jacob Tremblay) 5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Ancak doğuştan gelen yüzündeki kalıcı deformasyon geçirdiği onlarca ameliyata rağmen düzelmemiştir. O yaşına dek hiç okula gitmemiş, evde ailesi tarafından eğitim almış ve dışarıyla ilişkisi, hep bir kask aracılığıyla olmuştur. Sıradan bir okul olan Beecher'a başladığı günden itibaren bazılarının alay konusu olsa da aslında çoğu kişiden bir farkı olmadığını gösterecek, dış görünüşün ne kadar önemsiz olabileceğini kanıtlayacaktır.

Morg

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim, Korku
Yönetmen : Tuncer Gürbüz
Oyuncular : Emin Gümüşkaya, Cengiz Demir Öztürk, Gamze Pelin Gökçe, Banu Ölmez
Senaryo : Halim Çetin

MORG - FRAGMAN
Zehra uğradığı tecavüz sonucu hamile kalmış genç bir kadındır. Durumu babasından saklamaya çalışsa da son derece sert bir adam olan Emin, olayı öğrenince önce karısını, sonra da kızı Zehra'yı öldürür. Ancak Zehra'nın ruhu intikamını almaya kararlıdır, önce bir psikiyatr olan Banu'yu etkileyerek tecavüzcülerini öldürtecek, sonra da onların cesetlerini Emin'e musallat edecektir.

Ayı Paddington 2

Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Animasyon, Aile, Komedi
Süre: 103 Dak.
Yönetmen : Paul King
Oyuncular : Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Julie Walters, Sally Hawkins
Seslendirenler : Ben Whishaw, Imelda Staunton
Senaryo : Simon Farnaby, Paul King
Yapımcı : David Heyman, Alexandra Ferguson

AYI PADDİNGTON 2 - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Artık Brown ailesi ile yaşamakta olan Paddington yerel halkın da sevilen ve popüler bir üyesi olmuştur. Teyzesi Lucy'nin 100. doğum günü için mükemmel hediyeyi almak adına bir dizi garip iş bulup çalışmaktadır. Nhayet hediyeyi almayı başarır, ancak hediye bir anda çalınır. Orijinal seslendirme kadrosunda Brendan Gleeson, Hugh Grant, Ben Whishaw, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi ve Sally Hawkins gibi isimleri barındıran yapımın yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor.

YORUM YAP 0
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
2000
2000