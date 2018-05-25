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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (25 Mayıs 2018)

Merakla beklenen Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi filmiyle birlikte bu hafta toplam 9 film vizyona girdi. İşte bu hafta vizyona giren filmler!

25 Mayıs 2018 Cuma, 09:21:34

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Macera
Süre: 135Dak.
Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton
Senaryo: Lawrence Kasdan, Jon Kasdan
Yapımcı: Kathleen Kennedy, Lawrence Kasdan

SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Genç kaçakçı Han Solo (Alden Ehrenreich), galaksinin en gizli ve tehlikeli köşelerinde yer altı dünyasında kendine bir yer edinmeye çalışırken, ileride çok iyi arkadaş olacağı Chewbacca, bir başka ünlü kaçakçı Lando Calrissian (Donald Glover) ve ona büyük yardımları dokunacak Tobias Beckett (Woody Harrelson) ile yolu kesişir.

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Tarih
Yönetmen: Kudret Sabancı
Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Ali Nuri Türkoğlu
Senaryo: Savaş Korkmaz

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN - FRAGMAN
İstiklal Madalyası ve TBMM'den üç takdirname ile şereflendirilen, yaşamını yerli uçak üretimine ve yeni pilotlar eğitmeye adayan, eşsiz bir mühendis olan, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk kez beyaz perdeye geliyor. Film, 1912 yılında, Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdasına adanmış bu hayat hikayesi, uçak tasarlama hayallerinin peşinden Vecihi'nin izini sürerek giden Mehmet ve Selin'in günümüzde geçen öyküsüyle birlikte ilerliyor.

Hiç Bir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Gerilim, Gizem
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Lynne Ramsay
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alex Manette, Judith Roberts, John Doman
Senaryo: Lynne Ramsay
Yapımcı: Lynne Ramsay, Jonathan Ames

HİÇ BİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Amerikan Ordusu adına savaşlarda yer almış eski FBI ajanı Joe (Joaquin Phoenix), silah ve şiddetten başka birşeyle karşılaşmadığı yılların etkisini üzerinde hala taşımaktadır. Yaşlı annesine bakan Joe, özellikle kaçırılan çocukları bulma konusunda çalışmakta ve işini yaparken aşırı şiddet uygulamaktan hiç çekinmemektedir. Aldığı son iş, bir New York senatörünün 13 yaşındaki kızı Nina'yı (Ekaterina Samsonov) kurtarma görevidir. Ancak görevin kontrolünü kaybettikçe, Joe'nun kişisel bunalımları kendini gösterecek, bu arada kendini büyük bir komplonun ortasında bulacaktır.

Yol Arkadaşım

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017 - 2. Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Bedran Güzel
Oyuncular : Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay
Senaryo : İbrahim Büyükak
Yapımcı : Necati Akpınar, BKM

YOL ARKADAŞIM - FRAGMAN
İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

Küçük Cadı (The Little Witch)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Almanya, İsviçre
Tür: Aile, Fantastik
Süre: 103Dak.
Yönetmen: Mike Schaerer
Oyuncular: Karoline Herfurth, Luis Vorbach, Momo Beier, Suzanne Von Borsody, Barbara Melzl
Senaryo: Matthias Pacht, Otfried Preußler
Yapımcı: Jakob Claussen

KÜÇÜK CADI - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
127 yaşında olan, yaşını hiç de göstermeyen cadımızın (Karoline Herfurth) en büyük hayali, diğer cadılarla birlikte Brocken Dağı'nda her yıl 30 Nisan'da yapılan geleneksel dansa katılabilmektir. Ancak gizlice girdiği o dans gecesinde, usta bir büyücü olmadan diğerlerinin arasına katılamayacağını öğrenir. Dansa alınabilmesi için 1 yıl sonraki 30 Nisan'a kadar tam 7892 büyü ezberlemesi ve hepsini de başarıyla uygulamayı öğrenmesi gerekecektir.

Kafir

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Hasan Gökalp
Oyuncular: Beyza Metin, Gamze Kırlı, Selim Aygün, Caner Çeleksiz, Kübra Kılınçkaya
Senaryo: Hasan Gökalp
Yapımcı: Hasan Gökalp

KAFİR - FRAGMAN
Yasemin, kardeşi Ayşe ile beraber yaşayan, nişanlısı Ufuk ile mutlu bir ilişkisi olan genç bir kadındır. Ancak Ayşe'nin gördüğü bir kabus, hayatını alt üst eder. Her zaman görülebilecek türden bir kabus zannettikleri, aslında kafir bir büyücünün başlarına musallat ettiği Cuhena Kabilesi'nden cinlerdir ve korkunç günler onları beklemektedir.

Azraille Dans

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Sinan Uzun
Oyuncular: Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay, Gazi Şeker, Süreyya Kilimci
Senaryo: Sinan Uzun, Yüksel Ünal
Yapımcı: Pelin Uzun

AZRAİLLE DANS - FRAGMAN
Kardeşi Hasan ve annesi Gülizar ile birlikte küçük bir Ege kasabasında hayatını hırsızlık yaparak sürdüren Niyaziaynı zamanda sünnet düğünlerinde klasik araba ile çocuk gezdirmektedir. Hasan ise hayatını kumar oynayarak ve sevgilisi Gözde'yi mutlu etmeye çalışarak geçirir. Niyazi'nin hayatı hiç beklenmedik bir anda Azrail'in gelişiyle tamamen değişir. Azrail'i ikna ederek onunla tavla oynayan Niyazi, oyunu kazanarak ölümünü bir hafta erteletir. Niyazi ölmeden önce hayata bir iz bırakmak ister ancak bu sırada Azrail ile Gülizar arasında yeni bir aşkın doğması işleri iyice karıştırır.

Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Chandrasekaran G.
Seslendirenler: Sarah Natochenny, Michael Dobson

PETER PAN VE TİNKER BELL: SİHİRLİ DÜNYA - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Peter Pan, Tinker Bell ve arkadaşlarının kötü kalpli Kaptan Kanca tarafından yakalanmasıyla yaşadıkları adanın huzuru ve çok büyük güçlere sahip sihirli kitabın varlığı tehdit altına girer. Peter Pan'in ve arkadaşlarının adayı ve kitabı koruyarak o güzel hayatlarına geri dönebilmelerini sağlamaları gerekmektedir.

Yol Kenarı

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye, Yunanistan
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 119Dak.
Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal, Rıza Akın
Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu

YOL KENARI - FRAGMAN
Bir sahil kasabasında yaşayan insanlar, uzunca bir süredir etraflarındaki olayları yaklaşan kıyamet alametleri gibi yorumlamaktadır. Kıyının açığına demirlemiş bir gemi, bir türlü gelmeyen bir devlet büyüğü, manasız cinayetlerle çevrili mutsuz insanların hayatında, kasabaya iş için gelmiş bir genç adam çok farklı beklentiler yaratacaktır.

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