Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Macera

Süre: 135Dak.

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton

Senaryo: Lawrence Kasdan, Jon Kasdan

Yapımcı: Kathleen Kennedy, Lawrence Kasdan

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Biyografi, Tarih

Yönetmen: Kudret Sabancı

Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Ali Nuri Türkoğlu

Senaryo: Savaş Korkmaz

Hiç Bir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2017 - ABD

Tür: Dram, Gerilim, Gizem

Süre: 89Dak.

Yönetmen: Lynne Ramsay

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alex Manette, Judith Roberts, John Doman

Senaryo: Lynne Ramsay

Yapımcı: Lynne Ramsay, Jonathan Ames

Yol Arkadaşım

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017 - 2. Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Bedran Güzel

Oyuncular : Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay

Senaryo : İbrahim Büyükak

Yapımcı : Necati Akpınar, BKM

Küçük Cadı (The Little Witch)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - Almanya, İsviçre

Tür: Aile, Fantastik

Süre: 103Dak.

Yönetmen: Mike Schaerer

Oyuncular: Karoline Herfurth, Luis Vorbach, Momo Beier, Suzanne Von Borsody, Barbara Melzl

Senaryo: Matthias Pacht, Otfried Preußler

Yapımcı: Jakob Claussen

Kafir

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Korku

Yönetmen: Hasan Gökalp

Oyuncular: Beyza Metin, Gamze Kırlı, Selim Aygün, Caner Çeleksiz, Kübra Kılınçkaya

Senaryo: Hasan Gökalp

Yapımcı: Hasan Gökalp

Azraille Dans

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Komedi

Süre: 97Dak.

Yönetmen: Sinan Uzun

Oyuncular: Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay, Gazi Şeker, Süreyya Kilimci

Senaryo: Sinan Uzun, Yüksel Ünal

Yapımcı: Pelin Uzun

Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Animasyon

Süre: 90Dak.

Yönetmen: Chandrasekaran G.

Seslendirenler: Sarah Natochenny, Michael Dobson

Yol Kenarı

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018

Yapımı: 2017 - Türkiye, Yunanistan

Tür: Dram, Gerilim

Süre: 119Dak.

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal, Rıza Akın

Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu