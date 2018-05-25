Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story)
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Macera
Süre: 135Dak.
Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton
Senaryo: Lawrence Kasdan, Jon Kasdan
Yapımcı: Kathleen Kennedy, Lawrence Kasdan
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Tarih
Yönetmen: Kudret Sabancı
Oyuncular: Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Ali Nuri Türkoğlu
Senaryo: Savaş Korkmaz
Hiç Bir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Gerilim, Gizem
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Lynne Ramsay
Oyuncular: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alex Manette, Judith Roberts, John Doman
Senaryo: Lynne Ramsay
Yapımcı: Lynne Ramsay, Jonathan Ames
Yol Arkadaşım
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017 - 2. Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Bedran Güzel
Oyuncular : Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay
Senaryo : İbrahim Büyükak
Yapımcı : Necati Akpınar, BKM
Küçük Cadı (The Little Witch)
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Almanya, İsviçre
Tür: Aile, Fantastik
Süre: 103Dak.
Yönetmen: Mike Schaerer
Oyuncular: Karoline Herfurth, Luis Vorbach, Momo Beier, Suzanne Von Borsody, Barbara Melzl
Senaryo: Matthias Pacht, Otfried Preußler
Yapımcı: Jakob Claussen
Kafir
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Hasan Gökalp
Oyuncular: Beyza Metin, Gamze Kırlı, Selim Aygün, Caner Çeleksiz, Kübra Kılınçkaya
Senaryo: Hasan Gökalp
Yapımcı: Hasan Gökalp
Azraille Dans
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Sinan Uzun
Oyuncular: Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay, Gazi Şeker, Süreyya Kilimci
Senaryo: Sinan Uzun, Yüksel Ünal
Yapımcı: Pelin Uzun
Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Chandrasekaran G.
Seslendirenler: Sarah Natochenny, Michael Dobson
Yol Kenarı
Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye, Yunanistan
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 119Dak.
Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal, Rıza Akın
Senaryo: Tayfun Pirselimoğlu