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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (27 Ekim 2017)

Bu hafta vizyona Oscar adayı "Ayla" filmiyle birlikte toplam 4 film girdi. İşte haftanın filmleri!

27 Ekim 2017 Cuma, 10:07:22

Ayla

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Romantik
Yönetmen : Can Ulkay
Oyuncular : Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel
Senaryo : Yiğit Güralp

AYLA - YENİ FRAGMAN
Kore Savaşı'na asker olarak gönderilen Süleyman (İsmail Hacıoğlu), savaş esnasında öksüz kalan ve himayesini aldığı küçük Koreli kızla sevgi dolu samimi bir bağ kurar. Ayla adını verdiği küçük çocuğu aylarca bakar, ancak savaş bittiğinde kimsesiz çocuğu Türkiye'ye götürmek istediğinde Kore yasalarının engeliyle karşılaşır ve zor da olsa ayrılırlar. Bu olaylardan 60 yıl geçtikten sonra Süleyman Bey, nerede olduğu, neler yaptığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığı Ayla'yı yeniden görebilmek için harekete geçer.Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

Thor 3: Ragnarök

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon, Dram, Fantastik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Taika Waititi
Oyuncular : Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba
Seslendirenler : Lou Ferrigno
Senaryo : Craig Kyle, Larry Lieber, Christopher Yost
Yapımcı : Kevin Feige

THOR RAGNAROK - ALTYAZILI FRAGMAN
Evrenin bir ucundaki Sakaar gezegeninde kötü kalpli ve çok güçlü Hela'nın (Cate Blanchett) esiri olan Thor (Chris Hemsworth) oldukça zor durumdadır, üstelik çekicini Hela tuzla buz etmiştir. Thor'un bir an önce ülkesi Asgard'a dönerek Ragnarok'u, yani kendi uygarlıklarının temeli olan tanrıların ölümü ve Asgard'ın çöküşü anlamına gelen olayı durdurması gerekmektedir. Bunun için eski dostlarıyla ittifak kurar.

İşe Yarar Bir Şey

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Pelin Esmer
Oyuncular : Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Cüneyt Yalaz
Senaryo : Pelin Esmer, Barış Bıçakçı
Yapımcı : Pelin Esmer, Marsel Kalvo

İŞE YARAR BİR ŞEY - FRAGMAN
Leyla (Başak Köklükaya), lise arkadaşlarıyla tam 25 yıl sonra buluşmak üzere uzun bir tren yolculuğuna çıkmıştır. Yıllarca gitmediği lise buluşmalarına sonunda katılmaya karar vermiştir. Bu yolculuk sırasında tanıştığı genç hemşire adayı Canan'ın (Öykü Karayel) hikayesi oldukça ilgisini çeker, nitekim Canan, hayatına son vermeye karar vermiş tekerlekli sandalyeye mahkum Yavuz'a (Yiğit Özşener) yardım etmeye gitmektedir. Bu ziyaret, Canan'ın olduğu kadar Leyla'nın da hayatını etkileyecektir.

Yol Arkadaşım

Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Bedran Güzel
Oyuncular : Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay
Senaryo : İbrahim Büyükak
Yapımcı : Necati Akpınar, BKM

YOL ARKADAŞIM - FRAGMAN
İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.

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