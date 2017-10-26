Vizyona giren filmler! (27 Ekim 2017)

Ayla
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram, Romantik
Yönetmen : Can Ulkay
Oyuncular : Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel
Senaryo : Yiğit Güralp
Thor 3: Ragnarök
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon, Dram, Fantastik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Taika Waititi
Oyuncular : Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba
Seslendirenler : Lou Ferrigno
Senaryo : Craig Kyle, Larry Lieber, Christopher Yost
Yapımcı : Kevin Feige
İşe Yarar Bir Şey
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Pelin Esmer
Oyuncular : Başak Köklükaya, Öykü Karayel, Yiğit Özşener, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Cüneyt Yalaz
Senaryo : Pelin Esmer, Barış Bıçakçı
Yapımcı : Pelin Esmer, Marsel Kalvo
Yol Arkadaşım
Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Bedran Güzel
Oyuncular : Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay
Senaryo : İbrahim Büyükak
Yapımcı : Necati Akpınar, BKM