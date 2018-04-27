Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Süre: 149Dak.
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlet Johanson, Chris Evans, Mark Ruffalo
Seslendirenler: Vin Diesel, Bradley Cooper, Josh Brolin
Senaryo: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Jim Starling
Yapımcı: Kevin Feige
Yalnız Hayaller Kaldı
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Mehmet Ali Arslan
Oyuncular: Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Ecem Baltacı, Açelya Elmas, Atılay Uluışık
Senaryo: Nimet Erdem
Yapımcı: Mahmut Cevher
Lanetli Konak (The Lodgers)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - İrlanda
Tür: Korku
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Brian O'Malley
Oyuncular: Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon, David Bradley, Moe Funford
Senaryo: David Turpin
Yapımcı: Shaked Berenson, Patrick Ewald
Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere
Tür: Dram, Gizem, Suç
Süre: 115Dak.
Yönetmen: Gilles Paquet-Brenner
Oyuncular: Max Irons, Glenn Close, Terence Stamp, Stefanie Martini, Christina Hendricks
Senaryo: Julian Fellowes, Tim Rose Price
Yapımcı: Jane Hooks, Joseph Abrams
Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don't Die in Liverpool)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Biyografi, Dram, Romantik
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Paul McGuigan
Oyuncular: Jamie Bell, Annette Bening, Julie Wlaters, Vanessa Redgrave, Stephen Graham
Senaryo: Matt Greenhalgh
Yapımcı: Barbara Broccoli, Colin Vaines
Bizum Uşaklar
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Cuma Uğurlu
Oyuncular: Yakup Yavru, Ayşegül Kaygusuz, Reyhan İlhan, Hasan Kıdıkoğlu, Buket Tuba Güzel
Senaryo: Cuma Uğurlu
Tayo Küçük Otobüs (Tayo, the Little Bus)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Güney Kore
Tür: Animasyon
Süre: 60Dak.
Yönetmen: Ryu Jung-woo
Senaryo: Kong Byong-pil, Park Eun-seol
Taksim Hold'em
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Michael Önder
Oyuncular: Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Nezih Cihan, Emre Yetim, Tansu Taşanlar
Senaryo: Michael Önder
Yapımcı: Jozef Amado
Bir Nefes Ötede (Dans la brume)
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Daniel Roby
Oyuncular: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor
Senaryo: Guillaume Lemans, Mathieu Delozier
Yapımcı: Nicolas Duval Adassovsky, Guillaume Colboc
Ev Kira Semt Bizim
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Mustafa Kenan Aybastı
Oyuncular: Aydan Burhan, Suna Selen, Okan Selvi, Dilşah Demir, Metin Coşkun
Senaryo: Mustafa Kenan Aybastı
Yapımcı: Mustafa Kenan Aybastı
Selfi
Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Komedi
Yönetmen: Hülya Avşar
Oyuncular: Hülya Avşar
Senaryo: Hülya Avşar
Yapımcı: Hülya Avşar