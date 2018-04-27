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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (27 Nisan 2018)

Bu hafta merakla beklenen Avengers: Sonsuzluk Savaşı ile birlikte toplam 11 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

27 Nisan 2018 Cuma, 09:03:36

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Süre: 149Dak.
Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlet Johanson, Chris Evans, Mark Ruffalo
Seslendirenler: Vin Diesel, Bradley Cooper, Josh Brolin
Senaryo: Stan Lee, Jack Kirby, Christopher Markus, Jim Starling
Yapımcı: Kevin Feige

Yalnız Hayaller Kaldı

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Mehmet Ali Arslan
Oyuncular: Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Ecem Baltacı, Açelya Elmas, Atılay Uluışık
Senaryo: Nimet Erdem
Yapımcı: Mahmut Cevher

YALNIZ HAYALLER KALDI - FRAGMAN
Doğan, çocuklarına bakabilmek için elinden geleni yapan emekli bir matematik öğretmenidir. En büyük kızı Neval, evlenince Almanya'ya taşınmıştır. Doğan ise hukuk fakültesinde okuyan kızı Umut, özel üniversitede okuyan hırslıoğlu Orhan ve en küçük kızı Demet ile yaşamaktadır. Bunun yanında Doğan'ın aynı sitede olan Aysel'le de bir ilişkisi vardır. Ancak ailenin düzeni, Umut'un bir hastalığa yakalanmasıyla tepetaklak olur. İçinde bulunulan durum, ailenin diğer fertlerininsorunlarının da açığa çıkmasıyla daha da trajik bir hal alır. Doğan, çektiği acıya dayanmak için gülçü durmalı ve çocuklarınıbir arada tutmalıdır.

Lanetli Konak (The Lodgers)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - İrlanda
Tür: Korku
Süre: 92Dak.
Yönetmen: Brian O'Malley
Oyuncular: Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon, David Bradley, Moe Funford
Senaryo: David Turpin
Yapımcı: Shaked Berenson, Patrick Ewald

LANETLİ KONAK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Rachel ve Edward, 1920'li yıllarda İrlanda'nın kırsal kesiminde yaşayan ikiz kardeşlerdir. Evlerini değişik bir varlıklapaylaşmaktadırlar. Ev, her gece şeytani bir varlığın etkisi altına girmektedir ve ikizlere 3 kural koymuştur; gece yarısında yatakta olacaklar, kapıdan içeri yabancı birini almayacaklar ve eğer biri kaçmaya çalışırsa diğeri tehlikeye girecektir.Eski asker olan Sean, köye geldiğinde ise her şey değişecektir. Sean ve Rachel birbirlerine aşık olur ve Rachel,şeytani varlığın kurallarını çiğnemeye başlar. Ancak bu durum Rachel'ı, kardeşi ile ölümcül bir yüzleşmeye getirecektir.

Çarpık Evdeki Cesetler (Crooked House)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere
Tür: Dram, Gizem, Suç
Süre: 115Dak.
Yönetmen: Gilles Paquet-Brenner
Oyuncular: Max Irons, Glenn Close, Terence Stamp, Stefanie Martini, Christina Hendricks
Senaryo: Julian Fellowes, Tim Rose Price
Yapımcı: Jane Hooks, Joseph Abrams

ÇARPIK EVDEKİ CESETLER - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Çok zengin ve acımasız milyarder Aristide Leonides, yatağında zehrilenerek öldürülmüştür. Bu davayı çözmesi için Leonides'in torunu Sophia (Stephanie Martini), eski diplomat sevgilisi Charles Hayward'ı (Max Irons) görevlendirir. Ailenin farklı kuşaklarından üyeleri, kıskançlık ve nefret içinde adeta boğulmuş gibidir. Herkesin şüpheli olduğu bir ortamda asıl suçluyu bulmak kolay olmayacaktır.

Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don't Die in Liverpool)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Biyografi, Dram, Romantik
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Paul McGuigan
Oyuncular: Jamie Bell, Annette Bening, Julie Wlaters, Vanessa Redgrave, Stephen Graham
Senaryo: Matt Greenhalgh
Yapımcı: Barbara Broccoli, Colin Vaines

YILDIZLAR ASLA ÖLMEZ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Londra'da yaşayan genç bir oyuncu olan Peter Turner (Jamie Bell) sinema dünyasında kendini göstermeye çalışırken, Hollywood'da büyük ün kazanmış Amerikalı aktris Gloria Grahame'in (Annette Bening) kapı komşusu olduğunu öğrenir. Kariyerinin sonbaharındaki Grahame, yeniden kendini yeniden kanıtlama gayreti içindedir. Genç Peter ile yakın bir arkadaşlık kuran Grahame, bir süre sonra çok ciddi bir hastalığı olduğunu öğrenince Peter'ın ailesinin yaşadığı Liverpool'a taşınmak ister.

Bizum Uşaklar

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Cuma Uğurlu
Oyuncular: Yakup Yavru, Ayşegül Kaygusuz, Reyhan İlhan, Hasan Kıdıkoğlu, Buket Tuba Güzel
Senaryo: Cuma Uğurlu

BİZUM UŞAKLAR - FRAGMAN
2 hapishane kaçağı, akıl almaz tesadüfler sonucunda kendilerini Trabzon'un Araklı ilçesinin bir köyünde hoca olarak bulurlar. Hocalığa alışmaya çalışan iki kafadarın önünde bir başka zor görev daha vardır: Yıllardır süren bir sınır kavgası, köylüleri canından bezdirmiştir. Kavgayı bitirmek için duruma köyün muhtarıyla birlikte el atan hocalar, tartışmalı ortak bölgede gömü olduğu söylentisini yaymayı akıl ederler.

Tayo Küçük Otobüs (Tayo, the Little Bus)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Güney Kore
Tür: Animasyon
Süre: 60Dak.
Yönetmen: Ryu Jung-woo
Senaryo: Kong Byong-pil, Park Eun-seol

TAYO KÜÇÜK OTOBÜS - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Duri'yi kaybeden oyuncak araba Ace, bütün kırılmış ve bir köşeye atılmış oyuncakların yeniden ortaya çıktığı 'oyuncaklar dünyasında' kaybolmuştur. Tayo ve arkadaşları da Ace'i ararlarken kendilerini bu dünyada bulurlar ve heyecanlı bir macera başlar.

Taksim Hold'em

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Komedi
Süre: 90Dak.
Yönetmen: Michael Önder
Oyuncular: Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Nezih Cihan, Emre Yetim, Tansu Taşanlar
Senaryo: Michael Önder
Yapımcı: Jozef Amado

TAKSİM HOLD'EM - FRAGMAN
Her cumartesi akşamı lise arkadaşlarıyla poker oynama alışkanlığından hiçbir koşulda vazgeçmek istemeyen Alper, nişanlısının sokaktaki eylemlere katılma konusundaki ısrarlarına rağmen evde kalmayı tercih eder. Ancak yakın arkadaşları bu konuda bölünmüştür, hepsinin kendilerine göre haklı gerekçeleri vardır ve kimse de kendi görüşünün en doğrusu olduğunu savunmaktan geri durmaz. Dışarıdaki olaylardan kaçarak eve sığınan insanlarla birlikte tartışma devam eder. Gece, bir poker partisinden çok daha farklı noktalara gidecektir.

Bir Nefes Ötede (Dans la brume)

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 89Dak.
Yönetmen: Daniel Roby
Oyuncular: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor
Senaryo: Guillaume Lemans, Mathieu Delozier
Yapımcı: Nicolas Duval Adassovsky, Guillaume Colboc

BİR NEFES ÖTEDE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Mathieu (Romain Duris) ve Anna (Olga Kurylenko) çiftinin kızı Sarah (Fantine Harduin) çocukken yakalandığı bir hastalık nedeniyle sürekli oksijen desteğiyle, özel tasarlanmış fanus gibi kapalı bir ortamda hayatını sürdürmektedir. Günün birinde Paris'te yaşanan büyük bir deprem, hiç tahmin edilmeyen bir etki yaratır, yeryüzünü müthiş bir sis tabakası kaplamış, insanlar yüksek binaların çatılarına çıkarak hayatta kalabilmiştir. Sarah hayatta kalsa da etrafı tamamen sisle kaplanmıştır. Ancak camdan fanusunun bataryaları zamanında yenilenmezse ölmesi kaçınılmazdır. Kendilerini son anda kurtaran Mathieu ve Anna, kızlarının hayatını kurtarabilmek için, herkesin çekinmeden insan öldürdüğü bir ortamda tehlikeli bir serüvene atılmak durumunda kalır.

Ev Kira Semt Bizim

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Mustafa Kenan Aybastı
Oyuncular: Aydan Burhan, Suna Selen, Okan Selvi, Dilşah Demir, Metin Coşkun
Senaryo: Mustafa Kenan Aybastı
Yapımcı: Mustafa Kenan Aybastı

EV KİRA SEMT BİZİM - FRAGMAN
Doğup büyüdükleri, bütün ömürlerini geçirdikleri semtte yaşayan dar gelirli insanlar için zor zamanlar gelip çatmıştır, nitekim giderek zenginlerin akınına uğrayan semtte, zenginler evleri satın alıp ev sahipleri değiştikçe, mahalle halkı başka yerlere taşınmaya, kalanlar ise evlerinden kovulmaya başlamıştır. Mahallenin geride kalan son sakinleri, semtlerini eski haline getirebilmek için mücadele etmekten kaçınmayacaktır.

Selfi

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Biyografi, Komedi
Yönetmen: Hülya Avşar
Oyuncular: Hülya Avşar
Senaryo: Hülya Avşar
Yapımcı: Hülya Avşar

SELFİ - FRAGMAN
Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminde, sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldiği yılları ve gündelik hayatının detaylarını paylaşıyor.

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