Karabasan (Slumber)
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Korku
Süre: 84 Dak.
Yönetmen : Jonathan Hopkins
Oyuncular : Maggie Q, Will Kemp, Sam Troughton, Sylvester McCoy, William Hope
Senaryo : Jonathan Hopkins, Richard Hobley
Yapımcı : Pascal Degove, Kate Glover
Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle)
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aile , Fantastik , Macera
Yönetmen : Jake Kasdan
Oyuncular : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Cannavale
Senaryo : Jeff Pinkner, Zach Helm, Scott Rosenberg, Chris McKenna (i)
Yapımcı : Ted Field, Matthew Tolmach
Diğer Adı : Jumanji 2
Muhteşem Showman (The Greatest Showman)
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dans , Dram , Müzikal
Yönetmen : Michael Gracey
Oyuncular : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya Coleman
Senaryo : Bill Condon, Michael Arndt, Jenny Bicks
Yapımcı : Peter Chernin, Laurence Mark
Vincent'ten Sevgilerle (Loving Vincent)
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD , Polonya
Tür : Animasyon , Dram , Suç
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Hugh Welchman, Dorota Kobiela
Oyuncular : Douglas Booth, Saoirse Ronan, Jerome Flynn, Helen McCrory, Chris O'Dowd
Senaryo : Hugh Welchman, Dorota Kobiela
Yapımcı : Ivan Mactaggart, Hugh Welchman
Kalp Atışı Dakikada 120 (120 BPM)
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram
Süre: 135 Dak.
Yönetmen : Robin Campillo
Oyuncular : Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud
Senaryo : Robin Campillo
Yapımcı : Marie-Ange Luciani, Hugues Charbonneau
Diğer Adı : 120 Battements par minute, 120 Beats Per Minute
Parayı Bulduk
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : İhsan Taş
Oyuncular : Ersin Korkut, Metin Keçeci, Gülsüm Alkan, Hüseyin Elmalıpınar, Taylan Erler
Senaryo : İhsan Taş
Yapımcı : İhsan Taş
Anons
Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye , Bulgaristan
Tür : Dram
Yönetmen : Mahmut Fazıl Coşkun
Oyuncular : Serkan Ercan, Şencan Güleryüz, Sanem Öge, Ali Seçkiner Alıcı
Senaryo : Mahmut Fazıl Coşkun