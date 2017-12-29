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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (29 Aralık 2017)

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

29 Aralık 2017 Cuma, 09:06:12

Karabasan (Slumber)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Korku
Süre: 84 Dak.
Yönetmen : Jonathan Hopkins
Oyuncular : Maggie Q, Will Kemp, Sam Troughton, Sylvester McCoy, William Hope
Senaryo : Jonathan Hopkins, Richard Hobley
Yapımcı : Pascal Degove, Kate Glover

KARABASAN - ALTYAZILI FRAGMAN
Morgan ailesinin oğlu Daniel, uykusunda gözleri açık şekilde kabus görmekte, buna rağmen adeta felçli gibi yerinden kıpırdayamamaktadır. Zamanla bu durum anne ve babasının da başına gelmeye başlar ve duruma çözüm bulması için uyku terapisti Alice Arnolds (Maggie Q) ile görüşürler. Doktor Arnolds birçok gözlem ve test yapsa da aileye gözünü dikmiş şeytani gücü alt etmesi hiç kolay olmayacaktır.

Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aile , Fantastik , Macera
Yönetmen : Jake Kasdan
Oyuncular : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Cannavale
Senaryo : Jeff Pinkner, Zach Helm, Scott Rosenberg, Chris McKenna (i)
Yapımcı : Ted Field, Matthew Tolmach
Diğer Adı : Jumanji 2

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN - ALTYAZILI FRAGMAN
1995 yapımı Jumanji filminin devam filminde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

Muhteşem Showman (The Greatest Showman)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dans , Dram , Müzikal
Yönetmen : Michael Gracey
Oyuncular : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya Coleman
Senaryo : Bill Condon, Michael Arndt, Jenny Bicks
Yapımcı : Peter Chernin, Laurence Mark

MUHTEŞEM SHOWMAN - ALTYAZILI FRAGMAN
Eşi Charity ve 2 küçük kızıyla sıradan bir hayat yaşayan P.T. Barnum (Hugh Jackman), ailesine daha müreffeh bir hayat yaşatamamanın verdiği üzüntüyü her gün hissetmektedir. Bir akşam kızlarıyla konuşurken aklına bir fikir gelir: Daha önce hiç görülmemiş şeyleri, insanlarla buluşturacaktır. Bu fikir ilk başta pek kabul görmese de kurucusu olduğu sirk, aldığı birçok tepkiye rağmen müthiş bir başarı kazanacaktır.Muhteşem Showman filminde P.T. Barnum'un dünyaca ünlü sirkini kurma öyküsü anlatılıyor.

Vincent'ten Sevgilerle (Loving Vincent)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD , Polonya
Tür : Animasyon , Dram , Suç
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Hugh Welchman, Dorota Kobiela
Oyuncular : Douglas Booth, Saoirse Ronan, Jerome Flynn, Helen McCrory, Chris O'Dowd
Senaryo : Hugh Welchman, Dorota Kobiela
Yapımcı : Ivan Mactaggart, Hugh Welchman

VİNCENT'TEN SEVGİLERLE - ALTYAZILI FRAGMAN
Ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçmiştir. Postacı Roulin, ressamın kardeşi Theo'ya gönderdiği, ancak bir türlü yerine ulaşamayan mektubu elden vermesi için oğlu Armand'ı Auvers-sur-Oise'a gönderir. Armand bu görevi pek istemese de kabul ederek söz konusu kasabaya gider. Ancak Theo da vefat etmiştir, mektubu Van Gogh'un dostu Dr. Gachet'ye vermesi gerekir. Doktorla görüşebileceği anı beklerken kasaba halkından birçok kişiyle tanışan Armand, ressamın sanatının esin kaynaklarına ve ölümüne giden sürece dair çok şey öğrenir.Loving Vincent filmi, 115 ressamın tek tek yaptığı 65,000 kare yağlı boya tablonun birleştirilmesiyle gerçekleşti.

Kalp Atışı Dakikada 120 (120 BPM)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Dram
Süre: 135 Dak.
Yönetmen : Robin Campillo
Oyuncular : Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud
Senaryo : Robin Campillo
Yapımcı : Marie-Ange Luciani, Hugues Charbonneau
Diğer Adı : 120 Battements par minute, 120 Beats Per Minute

KALP ATIŞI DAKİKADA 120 - ALTYAZILI FRAGMAN
1990'ların başında AIDS'ten ölümler giderek artmışken Parisli LGBT bireyler, kamuoyunun dikkatini çekebilmek ve insanları bilinçlendirebilmek için ACT UP grubunu kurarak aktif olarak mücadeleye başlamıştır. Gruba yeni katılan Nathan (Arnaud Valois), en önde gelen aktivistlerden olan Sean'dan (Nahuel Pérez Biscayart) çok etkilenmiştir, kendisi de HIV pozitif olan Sean ise kanının son damlasına kadar mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.

Parayı Bulduk

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : İhsan Taş
Oyuncular : Ersin Korkut, Metin Keçeci, Gülsüm Alkan, Hüseyin Elmalıpınar, Taylan Erler
Senaryo : İhsan Taş
Yapımcı : İhsan Taş

PARAYI BULDUK - FRAGMAN
Yasa dışı bir şekilde kumarhane işleten Nermin (Gülsüm Alkan) işi kitabına uydurabilmek amacıyla kumarhaneye film seti süsü vermiş, böylelikle polis baskınlarından sıyrılabilmeyi düşünmüştür. Figüranlık yapan Artist Kemal'in (Metin Yıldırım) kumarhanede gerçekten film çekildiğini zannederek çalışmaya başlaması, komik olayların gelişmesine neden olacaktır.

Anons

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye , Bulgaristan
Tür : Dram
Yönetmen : Mahmut Fazıl Coşkun
Oyuncular : Serkan Ercan, Şencan Güleryüz, Sanem Öge, Ali Seçkiner Alıcı
Senaryo : Mahmut Fazıl Coşkun

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