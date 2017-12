Karabasan (Slumber)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - İngiltere

Tür : Korku

Süre: 84 Dak.

Yönetmen : Jonathan Hopkins

Oyuncular : Maggie Q, Will Kemp, Sam Troughton, Sylvester McCoy, William Hope

Senaryo : Jonathan Hopkins, Richard Hobley

Yapımcı : Pascal Degove, Kate Glover

Jumanji: Vahşi Orman (Jumanji: Welcome to the Jungle)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Aile , Fantastik , Macera

Yönetmen : Jake Kasdan

Oyuncular : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Cannavale

Senaryo : Jeff Pinkner, Zach Helm, Scott Rosenberg, Chris McKenna (i)

Yapımcı : Ted Field, Matthew Tolmach

Diğer Adı : Jumanji 2

Muhteşem Showman (The Greatest Showman)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dans , Dram , Müzikal

Yönetmen : Michael Gracey

Oyuncular : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya Coleman

Senaryo : Bill Condon, Michael Arndt, Jenny Bicks

Yapımcı : Peter Chernin, Laurence Mark

Vincent'ten Sevgilerle (Loving Vincent)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - ABD , Polonya

Tür : Animasyon , Dram , Suç

Süre: 95 Dak.

Yönetmen : Hugh Welchman, Dorota Kobiela

Oyuncular : Douglas Booth, Saoirse Ronan, Jerome Flynn, Helen McCrory, Chris O'Dowd

Senaryo : Hugh Welchman, Dorota Kobiela

Yapımcı : Ivan Mactaggart, Hugh Welchman

Kalp Atışı Dakikada 120 (120 BPM)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - Fransa

Tür : Dram

Süre: 135 Dak.

Yönetmen : Robin Campillo

Oyuncular : Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud

Senaryo : Robin Campillo

Yapımcı : Marie-Ange Luciani, Hugues Charbonneau

Diğer Adı : 120 Battements par minute, 120 Beats Per Minute

Parayı Bulduk

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : İhsan Taş

Oyuncular : Ersin Korkut, Metin Keçeci, Gülsüm Alkan, Hüseyin Elmalıpınar, Taylan Erler

Senaryo : İhsan Taş

Yapımcı : İhsan Taş

Anons

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye , Bulgaristan

Tür : Dram

Yönetmen : Mahmut Fazıl Coşkun

Oyuncular : Serkan Ercan, Şencan Güleryüz, Sanem Öge, Ali Seçkiner Alıcı

Senaryo : Mahmut Fazıl Coşkun