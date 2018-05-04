Suç Takımı (Den of Thieves)
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 140Dak.
Yönetmen: Christian Gudegast
Oyuncular: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent, Jordan Bridges
Senaryo: Paul Scheuring, Christian Gudegast
Yapımcı: Gerard Butler, Mark Canton
Oyun Gecesi (Game Night)
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gizem, Komedi, Suç
Süre: 100Dak.
Yönetmen: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
Oyuncular: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Billy Magnussen
Senaryo: Mark Perez
Yapımcı: Jason Bateman, John Davis
Son Oyun
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye, Belçika
Tür: Suç
Süre: 87Dak.
Yönetmen: İlhan Akgül, Sinan Tabanlı
Oyuncular: Ali Sürmeli, İlhan Akgül, Recep Yağızoğlu, Deniz Oral, Hilal Sönmez
Senaryo: İlhan Akgül, Sinan Tabanlı
Doğruluk Mu Cesaret Mi? (Truth or Dare)
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto, Sophia Ali
Senaryo: Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Michael Reisz
Yapımcı: Jason Blum, Couper Samuelson
4N1K 2
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi, Romantik, Gençlik
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek
Senaryo: Deniz Coşkun
Yapımcı: Öner Arslanel
Taksi 5 (Taxi 5)
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Franck Gastambide
Oyuncular: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, Sand Van Roy, Bernard Farcy
Senaryo: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian
Yapımcı: Luc Besson
Kaç Kaçabilirsen
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Hakan Eser
Oyuncular: Öner Açıkbaş, Enis Arıkan, Seda Güven, Tuğçe Karabacak, Cezmi Baskın
Senaryo: Şeyda Delibaşı
Yapımcı: Süleyman Kaptan
Fındık Veresiye
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Fatema Khawari
Oyuncular: Melisa Doğan, Ahmet Hamdi Bacınoğlu, Aslı Bayrak, Batuhan Sarı, Yasin Yapıcı
Senaryo: Samet Kılıç
Cano
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 81Dak.
Yönetmen: Mehmet Salih Demir
Oyuncular: Mehmet Salih Demir, Lütfü İrdem, Gülbin Bozan, Berrin Çelik, Fehime Demir
Senaryo: Mehmet Salih Demir
Yapımcı: Çekdar Erkıran
Paçi: Av Sanatı
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Elçin Elgür
Oyuncular: Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu, İbrahim Sarı, Ali Memişoğlu
Senaryo: Elçin Elgür
Yapımcı: Elçin Elgür
İnatçı Bir Adam (A Man of Integrity)
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - İran
Tür: Dram
Süre: 117Dak.
Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, Missagh Zareh, Zeinab Shabani
Senaryo: Mohammad Rasoulof
Şaşkınlar Çetesi Film
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Kamil Aydın
Oyuncular: Oktay Gürsoy, Sedef Şahin, Ferhat Yılmaz, Elit Çam, Murat Ercanlı
Senaryo: Hakan Akçin
Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kaşifi
Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 72Dak.
Yönetmen: Burhan Gün
Seslendirenler: Murat Aydın, Selay Taşdöğen, Fatih Er, Nihan Omuz, Burçin Artut
Senaryo: Burhan Gün
Yapımcı: Burhan Gün