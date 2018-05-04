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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (4 Mayıs 2018)

Bu hafta vizyona 13 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

04 Mayıs 2018 Cuma, 09:24:23

Suç Takımı (Den of Thieves)

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Suç
Süre: 140Dak.
Yönetmen: Christian Gudegast
Oyuncular: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent, Jordan Bridges
Senaryo: Paul Scheuring, Christian Gudegast
Yapımcı: Gerard Butler, Mark Canton

SUÇ TAKIMI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen'in (Pablo Schreiber) çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi'nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan (Gerard Butler) düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası'nı soymaya karar vermiştir.

Oyun Gecesi (Game Night)

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gizem, Komedi, Suç
Süre: 100Dak.
Yönetmen: John Francis Daley, Jonathan Goldstein
Oyuncular: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Sharon Horgan, Billy Magnussen
Senaryo: Mark Perez
Yapımcı: Jason Bateman, John Davis

OYUN GECESİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Oyun oynamayı çok seven Max (Jason Bateman) ve Annie (Rachel McAdams) yine bir oyun akşamı esnasında tanışıp evlenmiş bir çifttir. Bir akşam Max'in ağabeyi Brooks (Kyle Chandler) son derece gerçekçi bir 'cinayet' partisi düzenlerler. Ancak bazı şeylerin oyun olmadığına, 'gerçekten' yaşanıyor olduğuna dair şüpheye düştüklerinde, tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduklarını anlarlar.

Son Oyun

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye, Belçika
Tür: Suç
Süre: 87Dak.
Yönetmen: İlhan Akgül, Sinan Tabanlı
Oyuncular: Ali Sürmeli, İlhan Akgül, Recep Yağızoğlu, Deniz Oral, Hilal Sönmez
Senaryo: İlhan Akgül, Sinan Tabanlı

SON OYUN - FRAGMAN
1980'lerde ASALA üyelerini ortadan kaldırmak üzere Avrupa'ya gönderilen Meftun Taylan, sonrasında Türkiye'ye dönmemiş, Avrupa'nın yeraltı dünyasında daha da büyük suçlara karışmıştır. Artık yaşı ilerleyen ve vicdanını rahatlatmak için kendi belirlediği kişi ve örgütleri hedefine alan Taylan, bu işleri başarabilmek için Türkiye'den Çerkez lakaplı bir kiralık katil getirir. Hedeflerini bir bir öldürdükçe Meftun Taylan'ın içindeki ateş söneceğine daha da alevlenir, Çerkez'in ise özgürlüğüne satın alabilmek için yapması gereken daha çok şey vardır.

Doğruluk Mu Cesaret Mi? (Truth or Dare)

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto, Sophia Ali
Senaryo: Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Michael Reisz
Yapımcı: Jason Blum, Couper Samuelson

DOĞRULUK MU CESARET Mİ? - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Meksika'da tatilde olan bir grup genç, popüler gençlik oyunlarından 'Doğruluk mu, cesaret mi' oyununu oynarlarken tanımlanamayan bir varlığın etkisi altına girerler. Bu varlık, doğruluk kısmında yalan söyleyen, cesaret kısmında yapması gerekeni yapmayanları ölümle cezalandırmaktadır. Üstelik bir kez başladıktan sonra bu oyunu bitirmek hiç de kolay değildir.

4N1K 2

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi, Romantik, Gençlik
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek
Senaryo: Deniz Coşkun
Yapımcı: Öner Arslanel

4N1K 2 - FRAGMAN
Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin diğer üyelerine söylemeye cesaret edemezler. Aralarına yeni katılan Barış ise, Ali için işleri zorlaştırmaya kararlıdır. Çetenin aksi üyesi Gökhan hayallerindeki kız ile birlikte olmak için bedel ödemek zorunda kalırken, kadınlar üzerinde cazibesini kaybeden Sinan kafasındaki güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olan Oğuz annesi Zeliş Sultan'a büyük bir kabus yaşatır. Tüm bu olan biten arasında kalan Yaprak ise aşkı ve arkadaşları için zorlu bir sınav verecektir.

Taksi 5 (Taxi 5)

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Aksiyon, Komedi, Macera
Süre: 102Dak.
Yönetmen: Franck Gastambide
Oyuncular: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, Sand Van Roy, Bernard Farcy
Senaryo: Franck Gastambide, Stéphane Kazandjian
Yapımcı: Luc Besson

TAKSİ 5 - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Marsilya Polis Teşkilatı'na tayin olan Sylvain Marot (Franck Gastambide), şehirde Ferrari'leriyle terör estiren İtalyan bir soygun çetesini çökertmekle görevlendirilir. Bu amaçla efsanevi taksici Daniel'in yeğeni Eddy (Malik Bentalha) ile unutulmaz beyaz taksiyi yeniden ortaya çıkarırlar.

Kaç Kaçabilirsen

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Hakan Eser
Oyuncular: Öner Açıkbaş, Enis Arıkan, Seda Güven, Tuğçe Karabacak, Cezmi Baskın
Senaryo: Şeyda Delibaşı
Yapımcı: Süleyman Kaptan

KAÇ KAÇABİLİRSEN - FRAGMAN
30 yaşında geveze, sakar ve her şeyi kafasında kurup en kötüsünü düşünen Egüven ve 35 yaşında kardeşinin gevezeliğinden bıkmış, korkuları olan ve belayı hep bir şekilde kendine çeken İsmail iki kardeştir. Bu iki kardeşyeni açılan Çarçabuk Kargo şirketinin teslimat elemanları olarak çalışmaktadırlar. Bir gün Jack Black isimli alıcının kargosunu teslim etmek için adrese giderler. Burası eski bir sinema salonudur. Zile basarlar ancak açan olmaz. Kapının aralık olduğunu fark edip içeri girmeleriyle macera başlayacaktır.

Fındık Veresiye

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 85Dak.
Yönetmen: Fatema Khawari
Oyuncular: Melisa Doğan, Ahmet Hamdi Bacınoğlu, Aslı Bayrak, Batuhan Sarı, Yasin Yapıcı
Senaryo: Samet Kılıç

FINDIK VERESİYE - FRAGMAN
Hacer (Melisa Doğan) ile Mehmet (Ahmet Hamdi Bacınoğlu) Ordu'nun bir köyünde hayatlarını sürdüren, birbirlerini seven iki gençtir. Hacer'in babası Pala İsmail (İsmail Duran) köyün fındık ağasıdır ve kızını fakir Mehmet'e vermeye yanaşmaz. İki genç kavuşabilmek için birçok plan yapar. Bununla birlikte Hacer ile evlenmeye niyetli Soytarı Cemil (Yasin Yapıcı) ve Mehmet'te gözü olan Cingöz Meryem (Aslı Bayrak) de bambaşka planlar peşindedir. Ancak bütün bu düşüncelerin gelip dayandığı konu, hepsinin asıl geçim kaynağı olan fındık olacaktır.

Cano

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 81Dak.
Yönetmen: Mehmet Salih Demir
Oyuncular: Mehmet Salih Demir, Lütfü İrdem, Gülbin Bozan, Berrin Çelik, Fehime Demir
Senaryo: Mehmet Salih Demir
Yapımcı: Çekdar Erkıran

CANO - İNGİLİZCE ALTYAZILI FRAGMAN
İbrahim'in bir sabah telefonu çalar ve arkadaşı Cano'nun ortadan kaybolduğu bilgisini alır. İlk başlarda biraz araştırsa da sonuç alamaz. Aslında kendisinden başka hiçkimsenin bu konuda meraklı olmadını görür. Bir yandan bitmekte olan ilişkisini kurtarmaya çalışan İbrahim, yaşadığı ikilemin sonunda Cano'nun köyüne gidip arayışını orada sürdürmeye karar verir.

Paçi: Av Sanatı

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Elçin Elgür
Oyuncular: Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu, İbrahim Sarı, Ali Memişoğlu
Senaryo: Elçin Elgür
Yapımcı: Elçin Elgür

PAÇİ: AV SANATI - FRAGMAN
13 yaşındaki Liva, dedesiyle birlikte yaşadığı köyde birçok eğlence imkanından yoksun, tekdüze bir hayat yaşamaktadır. Ancak yırtıcı kuşların göç zamanı yaklaşıp, atmaca avlarına katılmasıyla bu durum değişir. Dedesinde atmaca yetiştiricilği ve kültürüne dair pek çok şey öğrenen Liva için, atmaca işi bir tutku haline gelecektir.

İnatçı Bir Adam (A Man of Integrity)

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2017 - İran
Tür: Dram
Süre: 117Dak.
Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi, Missagh Zareh, Zeinab Shabani
Senaryo: Mohammad Rasoulof

İNATÇI BİR ADAM - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Eskiden bir üniversitede profesör olarak çalışan, ancak isyan ettiği bir haksızlık sonrasında işinden atılan ve eşi Hadis'le (Soudabeh Beizaee) birlikte taşraya yerleşen Rıza (Reza Akhlaghirad), artık Japon balığı üreticiliğiyle uğraşmakta, kendi halinde bir yaşam sürmektedir. Ama çiftliğinin yanındaki son derece güçlü, etraftaki herkesi kontrol eden 'şirket', Rıza'nın yoluna taş koymaya kararlıdır. İşi balık havuzunu besleyen nehrin suyunu kesmeye kadar vardıran şirkete karşı tek başına mücadele eden Rıza, her koşulda doğru bildiğini yapmaktan çekinmeyen, prensiplerine son derece sadık, inatçı bir adamdır, ancak borçlarının ödeme günlerinin yaklaşması, onu ve eşini oldukça zor durumda bırakacaktır.

Şaşkınlar Çetesi Film

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Kamil Aydın
Oyuncular: Oktay Gürsoy, Sedef Şahin, Ferhat Yılmaz, Elit Çam, Murat Ercanlı
Senaryo: Hakan Akçin

ŞAŞKINLAR ÇETESİ - FRAGMAN
Hapse düştüğü dönemde hırsızlığa tövbe eden Nedim (Oktay Gürsoy), dışarı çıkınca aklındaki bir fikri hayata geçirerek hayatını namuslu yollardan kazanmayı amaçlamaktadır. Ancak dışarıda karşısına çıkan güzel ve gizemli Pelin (Sedef Şahin), bu planlarını alt üst edecektir. Pelin'in isteğiyle bir soyguna daha kalkışan Nedim ve arkadaşlarının başına olmadık işler gelecektir.

Renkli Balık: Yeni Dünyalar Kaşifi

Vizyon Tarihi: 4 Mayıs 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Animasyon
Süre: 72Dak.
Yönetmen: Burhan Gün
Seslendirenler: Murat Aydın, Selay Taşdöğen, Fatih Er, Nihan Omuz, Burçin Artut
Senaryo: Burhan Gün
Yapımcı: Burhan Gün

RENKLİ BALIK: YENİ DÜNYALAR KAŞİFİ - FRAGMAN
Renkli isimli balık, yaşadığı akvaryumun ötesindeki dünyaları görmeye çok meraklı, keşif duygusu güçlü bir balıktır. Etrafındaki tüm balıkların tersi heveslere sahip olan Renkli'nin önündeki en büyük engel, akvaryumdaki herkesin korktuğu Mor Gözlü Ahtapot'tur. Akvaryumdaki yemlerin en güzelini kendine ayıran, olup biten her şeyden haberi olan ahtapot, yine de Renkli'nin, akvaryumun bulunduğu evdeki küçük Deniz'le arkadaş olmasını engelleyemez. Akvaryumun ötesindeki dünya hakkında çok şey öğrenen Renkli'nin bunları arkadaşlarına anlatması, tabii ki ahtapotun hoşuna gitmeyecektir.

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